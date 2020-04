El coronavirus conduce a la reducción del área de siembra de productos hortícolas en Brasil

La caída de la demanda después de una buena cosecha conduce a pérdidas en el campo; y, la perspectiva es de menor oferta después de la cuarentena

Cuando atendió a Globo Rural, el productor Ismael Mendonça, de Campinas (SP), acababa de abandonar la sucursal bancaria en la que tiene una cuenta, donde fue a registrar su empresa para recibir crédito de emergencia para el pago de sus empleados en los próximos meses. «Es complicado, creo que en mi campo, más del 50% de la siembra se desperdicia. Aunque el clima es bueno para la producción, las ventas han caído», revela Mendonça.

El avance de la pandemia fue un duro golpe para el sector, con la caída de los precios y la demanda debido a las medidas de aislamiento social. La situación llevó al productor a tomar decisiones que afectarán su producción en los próximos meses: reducirá el área plantada de diez hectáreas a solo tres y ya ha despedido a uno de sus tres proveedores de plántulas.

«Este año, nuestro producto no tiene precio. En general, cada verano, hay una escasez de producto, pero este año, no. El clima fue favorable», lamenta el agricultor.

Según el presidente de Produce Marketing Association (PMA), Giampaolo Buso, las condiciones de los productores de verdura de hojas son aún más graves, ya que muchos trabajan con un flujo de caja ajustado y no tienen el aliento para soportar la crisis durante mucho tiempo. «Muchos están comenzando a anticipar las cuentas por cobrar en el comercio minorista y, en esa anticipación, tienen un descuento financiero. Así que ya han vendido a un precio bajo y, cuando va a recibir, todavía pierde entre el 3% y el 4% de ese valor por anticipación «, informa Buso

Escenario nacional

La dificultad de Ismael Mendonça, de Campinas (SP) no es diferente a la que se ve en otras regiones de Brasil. En su última encuesta, el Programa de modernización del mercado brasileño de Hortigranjeiro (PROHORT), preparado por CONAB, señala los nuevos hábitos de consumo después de la pandemia de coronavirus. La reducción de los mercados abiertos y el cierre de restaurantes y escuelas contribuyeron a agravar aún más la situación de los productores.

«Con la reorganización de las familias en los viajes a los mercados y la reapertura de parte de las ferias en el país, puede haber un aumento en la demanda de madera dura, sin embargo, muchos productores están cosechando cantidades más pequeñas debido al riesgo de no poder llegar al mercado o de que los precios sean demasiado bajos», dice el CONAB en marzo, PROHORT registró una devaluación del 9.84% para la lechuga en CEAGESP.

«El precio ha bajado mucho y muchos productores no pueden vender. Con eso, muchas personas pasaron el tractor en las áreas ya plantadas y están reduciendo la siembra «, dice Marina Marangon, investigadora de CEPEA. El Centro de Estudos encontró una caída del 55,7% en los precios de la lechuga en la venta al por mayor de São Paulo en marzo en comparación con el mismo período del año pasado. En el campo, esta devaluación fue del 39% al considerar la región de Mogi das Cruzes.

Efectos a medio plazo

Marina explica que, a pesar de la mayor intensidad causada por la crisis, la caída en la plantación de verduras de hoja es común en esta época del año, cuando los productores migran a cultivos más adaptados al clima y al consumo invernal. Entre estos artículos se encuentran legumbres y otras verduras más resistentes, como la col rizada. El ciclo de estos cultivos varía entre 30 y 60 días, lo que puede prolongar los efectos de una mayor escasez hasta mediados del segundo semestre.

«La única diferencia ahora es que, con la demanda reducida incluso con una oferta más baja, el precio no debería reaccionar tanto. Si esta situación persiste por mucho tiempo, probablemente seguirá siendo difícil para el productor», concluye el investigador de CEPEA. Sin embargo, al comienzo de la cadena, se pronostica una caída en las ventas de semillas, señala Marcelo Pacotte, director ejecutivo de la Asociación Brasileña de Comercio de Semillas y Plántulas (ABCSEM).

«Como resultado de los reflejos de Covid-19, Abcsem prevé la posibilidad de una reducción en la comercialización de semillas de verdura de hojas por parte de la industria de semillas de hortalizas en los próximos meses, si no hay mejoras en el escenario actual instalado por la pandemia, pero aún no es posible medir ningún impacto «, destaca Pacotte en una nota. Según él, la organización se ha organizado con sus miembros para mantener el suministro de semillas de hortalizas para todo el territorio nacional.

Mercado. Ahora, informamos sobre la comercialización, desde los informes de Precios Mayoristas del Mercado Modelo (DI.GE.GRA.-C.A.M.M.), a saber:

Lunes 20 de abril del 2020: La semana comenzó operando de manera poco ágil. Según referentes mencionan que se enlenteció la actividad comercial comparado a como venía transcurriendo en semanas pasadas. Descendieron los valores de zanahoria, tomate Redondo, apio de Planta, espinaca, remolacha, coliflor, lechugas, repollo, tomates Cherrys (perita y redondo), ajíes catalanes, zuchini, uva Ribol, Naranja Navel y limón Aumentaron los valores de Brócoli, ajo, cebolla Roja, zapallo Kabutiá y pepino. Como novedad ingresaron partidas de manzana Fuji

Informe Semanal de Precios e Ingresos al Mercado Modelo

Semana del 11 al 17 de abril de 2020

Hortalizas secas: el escenario de precios e ingresos totales se mantienen estables para cebolla y calabacín. Sin embargo, aumenta la proporción de partidas medianas y chicas en la oferta del Mercado. Aquellas que alcanzan buenas calidades: correcto cerrado de cuello y cáscaras dorado intenso en cebolla; sin «rajaduras» en calabacines; y además presenten en ambos casos calibres grandes, alcanzan precios superiores. En papa el incremento en sus valores se debe a la mala calidad en conjunto con el menor calibre que se obtuvo de esta hortaliza, debido al déficit hídrico, además de la menor oferta que se viene presentando en el Mercado con respecto a años anteriores, además las partidas importadas que complementan la oferta nacional presentan un alto costo, por lo contribuye al escenario de elevados precios. En zanahoria se observaron incrementos en sus cotizaciones en el entorno al 25%, aunque su oferta aumentó notoriamente, esto se debe fundamentalmente a que todavía se nota una fuerte predominancia de calibres menores en la oferta.