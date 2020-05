Ingresan al mercado las primeras frutillas de plantas de la presente zafra 2020

Informe Comercial. Del 27 al 30 de abril.

Operativa de Mercado

Semana lluviosa en Salto, lo cual sumado a la altura del mes explican una operativa tranquila al comienzo de semana; lo cual se revirtió este jueves. Han cargado compradores provenientes de localidades del norte del Río Negro.

Novedades

Escasa oferta de Cherry y chaucha a principios de semana. Ingreso de las primeras frutillas de plantas correspondientes a la presente zafra. Importante oferta de morrón de producción local, con precios que tienden a la baja. Escasa oferta de zapallitos de tronco, lo cual genera aumento en los precios para este cultivo.

A la baja rubros como cebolla, zanahorias, por aumento de la oferta, con presencia de partidas nuevas del sur del país, además de papas de importación brasilera y Argentina. Semana de buenas ventas para productos como boniatos y choclos, que se encuentran a precios muy accesibles. Muy buena calidad en la mayoría de los rubros.

Comentario General

Operativa mas ágil hacia el fin de semana debido al 1 de mayo, lo cual obligo a concentrar las compras. Este año la cosecha de frutillas ha comenzado casi un mes antes, con respecto a años anteriores.

Salto Hortícola saluda a todos en el Día del Trabajador Rural, en especial a nuestro sector. Desde la intergremial se están enviando consultas a los productores respecto a la situación de las unidades productivas en cuanto a despidos o envíos de trabajadores al seguro de paro, en el marco de la afectación económica que genera la crisis sanitaria.

Asimismo se está consultando a productores que hayan nsido afectados por el granizo del pasado martes, respecto a los daños que pueda haber ocasionado él mismo en estructuras o cultivos.

La venta al por mayor de tomates en São Paulo registra su mayor devaluación

La temperatura debe continuar controlando la oferta de tomate

Esta semana (27 a 30 de abril), la caja de tomate de ensalada 3A de 18-20 kg Larga Vida, se vendió a R $ 62.70 (-17.09%) en CEAGESP, a R $ 65.00 (- 4,88%) en Campinas (SP), R $ 65,26 (+ 0,04%) en Río de Janeiro (RJ) y R $ 65,42 (+ 2,75%) en Belo Horizonte (MG) ) A pesar de la mayor caída en São Paulo, el precio promedio comercializado por los tomates fue muy cercano en todos los centros de distribución. La disminución de SP puede explicarse por el inicio de la cosecha de invierno en Sumaré y Mogi Guaçu (SP), que aumentó un poco la oferta de tomates. En la capital de Río de Janeiro, los mayoristas declaran que el cierre de las ferias ha tenido un impacto en las ventas, sin embargo, parte de la pérdida en este mercado se ha compensado con el aumento en el número de pedidos de los supermercados. Para la próxima semana, no se esperan cambios significativos en el mercado, ya que con el pronóstico de temperaturas más suaves, los vencimientos deberían permanecer bajo control. Sin embargo, con el avance del ciclo de la planta, aunque sea de manera muy gradual, la oferta tiende a aumentar.

Además de Argentina, Europa envía cebollas a Brasil

Alto precio nacional favorece la entrada del bulbo importado

El aumento de los precios de la cebolla en Brasil causado por la reducción de las acciones de Santa Catarina deja espacio para la entrada de cebolla extranjera. En este escenario, la compra de importaciones argentinas se ha intensificado mucho desde su lanzamiento a principios de abril. Esta semana, los precios en Porto Xavier (RS) reaccionaron 12.82%, cerrando en R $ 76.15 / kg. El suministro, a su vez, estuvo algo limitado por las lluvias a principios de esta semana, que impidieron el tráfico de camiones argentinos durante 72 horas en caminos de tierra y asfalto. Los referentes comentaron que es posible cerrar la aduana argentina debido al empeoramiento de la pandemia del nuevo coronavirus. Sin embargo, la perspectiva es que permanecera abierta, pero con restricciones más estrictas sobre el tráfico de personas. Además del bulbo argentino, se registró la entrada de cargas europeas en Brasil en los últimos días. El primer envío no presentó grandes volúmenes, pero se esperan nuevos para mayo, debido al aumento de los precios internos. La calidad de la cebolla europea aún es incierta, ya que no llegó al mercado mayorista de São Paulo (CEAGESP).

La oferta controlada de zanahorias continúa brindando una buena rentabilidad en Brasil

El precio fue prácticamente estable en esta semana

En São Gotardo (MG), el precio de las zanahorias se mantuvo prácticamente estable esta semana (del 27 al 30 de abril). La demanda afectada por el aislamiento social combinado con el período de fin de mes redujo la escorrentía de las raíces. El valor promedio vendido esta semana fue de R $ 33.30 por caja de 29 kg de «sucio» en los campos.

A pesar del escenario de miedo en todo el país, la producción todavía está limitada por el clima (promedio de 56 t / ha), que mantuvo la oferta reducida en abril. Por esta razón, los precios fueron bastante positivos: 120% por encima de los costos de producción (estimados en R $ 17,20 por caja de «sucio») en el promedio de abril.

La expectativa es que para mayo, el suministro continuará siendo limitado incluso por las fuertes lluvias a principios de año, que afectaron la fase de desarrollo de las raíces actuales que se cosechan, además de retrasar el calendario de siembra de la temporada

Informes de Precios Mayoristas del Mercado Modelo(DI.GE.GRA.-C.A.M.M.)

Mercado

Jueves 30 de Abril del 2020: La operativa transcurrió en forma ágil, en parte por el feriado del primero de mayo que concentró la afluencia de compradores. Descendieron los valores de acelga, albahaca, cebolla de Verdeo, perejil, rabanito, repollo Blanco, naranja, chaucha chata, morrón Verde, caqui, kiwi, granada y zanahoria. Solo aumentaron significativamente los valores de brócoli y coliflor. Como novedad ingresaron las primeras partidas de mandarinas Clementinas.