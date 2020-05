Continúa ingresando frutilla salteña con precios elevados

Informe Comercial. Del 4 al 7 de Mayo

Operativa de Mercado

Semana con operativa agil. Si bien el clima no ayudo los dos primeros días, ya desde el sábado anterior se pudo notar el aumento en las ventas, marcado por el inicio del mes. Han cargado operadores habituales provenientes de localidades del Norte del Río Negro, con mayor cantidad de compradores de Rivera, Tacuarembó y Artigas.

Novedades Continúa ingresando manzana del sur. Papa nacional de buena calidad, asimismo hay oferta de papa argentina, brasilera y chilena, por lo cual el publico maneja opciones para la compra. Buena oferta de morrón rojo y verde con precios al alza. Mejora en las ventas de la semana anterior. Al alza rubros como berenjena, boniatos (con escasez de oferta) tomate repunta en las ventas a buen precio. Choclo de excelente calidad con aumento en las ventas. Continúa ingresando frutilla con precios elevados. Para el caso de la zanahoria, comienza a haber oferta local y sumada a la oferta del sur, genera una baja en los precios. Aumenta la oferta de zapallo Kabutia proveniente del sur del país, dada la escasez de oferta local. Diferente caso para el zapallo coreano, que continua con buena oferta local. Escasez en la oferta de chaucha y verdeo. Buena calidad para rubros remolachas y repollo, ambos salteños. En el caso de zapallitos, mejora la oferta con buenas ventas.

Comentario General

El cierre de frontera se refleja en el aumento de venta a compradores de Rivera, Tacuarembó y Artigas.

El lunes cierra el llamado para asistencia a granjeros por emergencia

Hay 2.445 productores incorporados a la tercera convocatoria

En el sector frutícola, hortícola y apícola ya hay 2.445 productores incorporados a la tercera convocatoria a la Emergencia Agropecuaria declarada por el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca y las postulaciones cierran el próximo lunes 11, según confirmó la secretaría de Estado. Las asistencias de los préstamos por República Microfinanzas están listos para ser firmados por los beneficiarios. Para hortícolas a campo, por hectárea equivalente se otorga hasta U$S 500 y para horticultura bajo cobertura se da hasta U$S 5.000 por hectárea equivalente. A su vez, para los frutícolas son US$ 2.000 y por Colmena son $ 500. Es un apoyo con crédito a dos años, con subsidio de 100% de la tasa de interés. El director de la Unidad de Descentralización, Ing. Agr. Carlos Rydstrom, dijo ayer que se trata de asistir a todos los productores que se postulan como beneficiarios para las ayudas en todos los rubros, buscando solucionar cada situación. «Nos hemos encontrado que hay pequeños productores que han tenido hasta 1 año de incumplimientos, pero son pequeños productores que a raíz de la decisión de esta asistencia, serán incorporados en los próximos días.

Esa nómina al igual que la emergencia no se cierra», afirmó. Desde el MGAP se está chequeando los casos para poder incorporar más gente.

Las hortalizas de hoja en su mejor momento

Informe Semanal de Precios e Ingresos al Mercado Modelo

Semana del 2 al 8 de Mayo del 2020

Hortalizas de Hoja, Brote e Inflorescencia: con la llegada de las primeras temperaturas frías, ha mejorado la calidad y oferta en este grupo. Acelgas, espinacas y lechugas, son de las hortalizas más abundantes y que presentan buena calidad y calibres grandes. Brócolis y coliflores son los que mantuvieron un escenario de precios al alza dado su incremento en la demanda, además de algunos problemas sanitarios, especialmente en brócoli. Además, estas especies de coles aún no se encuentran abundantes todavía, sino que es llegado el invierno donde alcanzan normalmente mayor abundancia y por ende valores menores. En lo que respecta a repollos, perejil, puerros, apio, nabo y remolachas, se muestra un ingreso a la oferta mayor y por lo tanto sus cotizaciones tendieron a la baja en estas semanas, acompañando su demanda con el nivel de oferta. En albahacas, por ser una especie sensible a las temperaturas frías, se ha notado una merma en la oferta, promoviendo el ingreso de partidas provenientes del litoral norte. En esta zona, este cultivo se realiza bajo cubierta y por la tanto las temperaturas tienen un efecto menor, obteniendo un producto sin problemas en su calidad. Es así como, en las últimas semanas, sus valores aumentaron levemente. En choclos, el escenario se mantiene estable, tanto en precios como en ingresos, manteniendo la calidad, con un buen nivel de llenado de grano.

Frutas cítricas: comienzan los primeros fríos y el aumento en el consumo por estas frutas se dispara en esta época.

En mandarinas el ingreso a la oferta se incrementa semana a semana, manteniéndose los precios estables. Además, aumenta el ingreso de otras variedades, como Clementinas y Nankou, sumándose a las Satsumas.

En naranjas, las partidas del tipo «ombligo» se posicionan y ocupan el primer lugar en el consumo de esta fruta, pasando a ser secundario la demanda de las Valencias. Además, la calidad de esta variedad es significativamente menor a las Navel, con serios problemas de deshidratación.

Los limones presentan un cambio en sus cotizaciones, descendiendo abruptamente semana a semana, con el aumento en la oferta, en donde tambien mejora la calidad y maduración.

Hortalizas de fruto: morrones, tomates y zapallitos mostraron un incremento significativo en sus cotizaciones. Actualmente se está registrando el habitual cambio de zafras entre el Sur y el Norte del país: por un lado, comienza la finalización cultivos a campo realizados en la zona sur, y por el otro aumenta la participación de cultivos protegidos del litoral Norte, pero que aún no se encuentran en plena producción. Todo esto trae aparejado un menor ingreso de estas hortalizas, provocando cambios en sus precios. Berenjenas, chauchas y catalanes continúan con un escenario de precios estables. En pepino, debido a la disminución de la demanda por su consumo en platos fríos, los valores presentaron presiones a la baja.

Informes de Precios Mayoristas del Mercado Modelo (DI.GE.GRA.-C.A.M.M.)

Mercado

Jueves 7 de Mayo del 2020: La operativa se presentó medianamente ágil, acompañando el inicio del mes, con buena concurrencia de compradores, pero con menor incidencia en el volumen de levante. Descendieron los valores de: Limón, lechuga, puerro, y brócoli. Aumentaron significativamente los valores de morrón, zapallito, zuchini, tomate, tomate Cherry, cebolla Roja, ajo, albahaca, coliflor, rabanito, uva y frutilla.