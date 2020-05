La calidad de los productos hortifruticolas locales es excelente; en su mayoría, tendiendo a la baja

Informe Comercial. 25 al 28 de Mayo del 2020

Operativa de

Mercado

Semana de buen clima con las primeras temperaturas bajas del año. La operativa fue ágil, situación poco habitual para esta altura del mes. Han cargado compradores provenientes de localidades del norte del Río Negro, como Paysandú, Bella Unión, Rivera, Tacuarembó y Artigas.

La mayor presencia de compradores se produjo en las tardes, con días soleados empezándose a notar los primeros fríos y han cargado compradores habituales.

Novedades

La calidad de los productos es excelente, en su mayoría tendiendo a la baja, como es el caso de los rubros zanahoria, morrón verde, morrón rojo, zapallitos, acelgas, remolachas, coreanito, tomate, kabutia y banana. Mejora visiblemente la calidad de la papa y el precio se mantiene a la baja. Se mantiene el precio de la manzana. Ha aumentado la venta de boniatos respecto a la semana anterior. Oferta de mandarinas criollas. Oferta de cebollas rojas del sur. Como novedad han ingresado uvas y manzanas Pink Lady con buen punto de madurez, sabor diferente, jugosa y crocante.

Respecto a cultivos de hoja, oferta de cebollas de verdeo, repollo y perejil. Ingresa lechuga de calidad y a buen precio pero con bajas ventas. Choclo local de muy buena calidad y a bajo precio.

Comentario General

La baja de precios es un buen panorama para la venta y por lo tanto para los compradores. Esta situación es a la inversa para los productores. A pesar de que la cosecha de frutilla aun no es grande, hay oferta de muy buena calidad, lo que llama la atención para esta época del año.

Con respecto al choclo, a pesar de la buena oferta local de calidad, se encuentra presencia de productos de importación para este rubro, situación compleja para los productores del Norte que toman riesgos con estas plantaciones ante las heladas.

La creación del INAGRA puede ser ungran paso para el fortalecimiento de la granja y sus cadenas de valor

Cámara Frutícola Uruguaya

El pasado viernes 22 de mayo una delegación de la Cámara Frutícola Uruguaya, compuesta por su presidente Marcelo Moizo y su vicepresidente esc. Ariel López, con el apoyo jurídico del Estudio «Guyer y Regules» compareció en la comisión del senado que estudia la Ley de Urgente Consideración a los efectos de aportar la visión de la comercialización mayorista, en consonancia con la creación del Instituto Nacional de la Granja (INAGRA).

La gremial está en sintonía con el sector, que ve con buenos ojos la institucionalización del mismo, la creación del INAGRA puede ser un gran paso para el fortalecimiento de la granja y sus cadenas de valor y allí estan aportando para que así sea.

Informe Semanal de Precios e Ingresos al Mercado Modelo

Semana del 23 al 29 de Mayo del 2020

ABUNDANCIA DE COLES EN EL MERCADO

Hortalizas de Hoja, Brote e Inflorescencia: en plaza se destacó una mayor presencia de especies de la familia de las Brassicaceae, o como comúnmente se le llama, coles. Estas hortalizas, tradicionales de la época invernal, mejoraron su calidad y calibre, en comparación a semanas anteriores. Esto repercutió en el precio, en donde los valores de brócolis, coliflor, repollos y repollitos de Bruselas decayeron. Acelgas y espinacas son otras de las hortalizas que han bajado sus cotizaciones considerablemente, tendencia que se observa desde hace varias semanas. Estas hortalizas en conjunto con lechuga mantuvieron sus valores y abundante oferta, provocando sobrantes de mercadería. En apio, nabo, perejil, puerro y remolacha el escenario se mantiene estable, sin variaciones en los valores y presentando buena calidad y oferta abundante. Sin embargo, en choclos la oferta disminuye paulatinamente, sin afectar los precios. Esto se debe al pobre crecimiento que están teniendo, con el menor nivel de llenado de grano, ya que la temperatura de la época no es suficiente para su óptimo desarrollo.

Frutas cítricas: este grupo se mantiene en un nivel de ingresos y precios relativamente estables. Para todos ellos se nota una mejora en la calidad con respecto a años anteriores, no solo organoléptica, por el buen nivel de dulzor debido a la faltante de agua en los meses anteriores, sino también cosmética. En donde las manchas y rameados en la cascara, sobre todo en naranjas, son menos frecuente de ver. La situación particular de estos meses y el incremento de la demanda interna, provoco que estos productos (que están pensados para ser exportados) se volcaran en mayor proporción hacia el mercado interno, mejorando su calidad con respecto a lo usual. En mandarinas, con el acercamiento a la estación invernal ingresan más variedades a las que ya se encuentran presentes en la plaza del Mercado. En esta semana ingresaron las primeras partidas de Novas y se presencia con abundancia en la oferta las variedades tipos criollas o comunes. También a este grupo se le suma el Quinoto, aún con altos niveles de acidez.

Informes de Precios Mayoristas del Mercado Modelo (DI.GE.GRA.-C.A.M.M.)

MERCADO

Jueves 28 de Mayo del 2020:

La jornada se presentó poco ágil, con menor concurrencia del publico comprador, debido al fin de mes. Mayor interés por las hortalizas secas o pesada y muy buena oferta de hortalizas de hoja. Descendieron los valores de: acelga, espinaca, lechuga Crespa, rúcula, zanahoria, tomate Perita, limón y mandarinas. Aumentaron los valores de membrillo, zuchinni, zapallito, tomate Cherry y chaucha.

Como novedad se registraron los primeros ingresos de quinoto y mandarina de la variedad Nova

Comunicado DIGEGRA

La Dirección General de la Granja (DIGEGRA) comunica a los productores Hortifrutícolas de todo el país que a partir del próximo lunes 8 de Junio hasta el viernes 10 de Julio del 2020 estará abierto el REGISTRO NACIONAL FRUTIHORTÍCOLA, donde se podrá realizar las actualizaciones correspondientes o solicitudes de inscripción por primera vez. Invitamos a todos los productores hortícolas y frutícolas incluyendo los olivicultores, productores de nueces, productores con cultivos no tradicionales como maní, granada, arándanos, higos y kiwi, así como aquellos productores hortifrutícolas que tengan producción Citrícola en su establecimiento a que registren.

Recordamos que la inscripción y/o actualización del registro es de carácter OBLIGATORIO y EXCLUYENTE para acceder a los beneficios que otorgue el MGAP, como por ejemplos: • Subsidios de póliza de seguros en convenio con Banco de Seguros del Estado.

• Poder participar de las convocatorias a Planes de Negocios promovidas por esta dirección. • Devolución de IVA Gasoil incluido en las compras de pequeños productores rurales. • Eventuales beneficios y/o apoyos en situación de emergencia que puedan surgir en el correr del ejercicio. Por mayor información, comuníquese con DIGEGRA.