Las ventas en los mercados de frutas y verduras salteños aumentaron a mediados de semana

Informe Comercial. Semana del 22 al 25 de Junio del 2020

Comentario General

La poca demanda de frutilla los primeros días de la semana, producto de las bajas ventas por la lluvia, llevo a que la ofrecida el dia jueves en plaza a primera hora, no fuera de calidad.

Salto Hortícola y Avanza han realizado relevamiento de producción de cebollas tempranas y caseras a nivel local, con el fin de planificar la evolución del mercado de primavera. Los resultados de este relevamiento están siendo analizados y validados por productores referentes y técnicos colaboradores a través de la comisión de Inteligencia Comercial; y, estarán disponibles en los próximos días.

Operativa de Mercado

Operativa lenta para esta semana debido al mal estado del clima en Salto. Las ventas aumentaron a mediados de semana. Cargan compradores habituales de departamentos como Artigas, Tacuarembó, Rivera, Soriano y Paysandú.

Novedades

Alta oferta y demanda de frutillas con tendencia de precios a la baja.

Cebollas importadas con precios a la baja debido a la escasa venta. También tienden a la baja morrón en sus variedades rojo y verde. Oferta de tomates con precios a la baja. Buena demanda de productos locales como brócoli, boniato, choclo y acelga, todos de excelente calidad. Oferta de manzana pero los ingresos continúan siendo de mala calidad.

Informe Semanal de Precios e Ingresos al Mercado Modelo

Semana del 20 al 26 de Junio del 2020

AUMENTA LA OFERTA DE FRUTILLA EN EL MERCADO

Frutas de Huerta: la maduración en frutillas se aceleró debido al aumento de temperaturas el fin de semana en la zona Norte, lo que se evidenció en plaza por la alta oferta de esta fruta, con sobrantes de mercadería en la semana. Las precipitaciones en la mitad de la semana provoco la diminución de la actividad comercial y un aumento significativo en la oferta haciendo que los precios sufrieran fuertes presiones a la baja para aquellas partidas de calidad y calibre superior.

Hortalizas secas: en cebollas, el ingreso de partidas importadas provenientes de Argentina, Brasil y Chile, presionó el descenso en sus valores, registrándose, además un incremento en el volumen de ingreso de las partidas nacionales. Igualmente sigue con menores ingresos las partidas de calibres grandes con respecto a las medianas y chicas. En las variedades coloradas, es común de ver graves problemas de calidad, como brotado y podredumbres. En boniatos del tipo Arapey/Cuarí, la demanda aumentó debido a la ola polar anunciada hacia el final de la semana. Esto provocó fuertes presiones al alza en sus cotizaciones para estos tipos de boniatos con relación a los tipos zanahoria que se mantuvieron en los valores. En zapallo Kabutiá y calabacín no se verifican modificaciones en los precios. Operadores referentes mencionan que en calabacines ya se observan graves problemas de deshidratación en la parte del cuello y también manchas con podredumbres evolutivas que se agravan con la humedad por las precipitaciones ocurridas en la semana. En papa los precios se mantienen estables, con aumento en la oferta, así como también en la calidad. En zanahorias, la oferta continúa incrementándose, con mayor proporción de partidas provenientes del litoral Norte, con fuertes presiones a la baja en las cotizaciones.

Hortalizas de fruto: en morrones y tomates los precios bajaron en torno al 13%. La zafra del Norte se está acercando a su máximo potencial de producción, y el volumen en el ingreso al Mercado aumenta significativamente. Esta situación marca una presión a la baja en las cotizaciones, mayormente en tomates, debido a la disminución en el consumo por las temperaturas invernales que han ocurrido. Pepino, berenjena, zapallito y zucchini también vieron modificados sus valores a la baja levemente, dada la misma situación que en tomates y morrones. En chauchas y ajíes catalanes, los precios se mantienen estables, aunque con tendencia a la baja hacia el fin de semana.

Hortalizas de Hoja, Brote e Inflorescencia: a pesar de la buena oferta que se evidenciaba semanas pasadas, con el aumento de la humedad y las precipitaciones ocurridas, la calidad se vio perjudicada para la mayoría de las hortalizas que comparten este grupo. En acelga, lechuga, espinaca, cebolla de verdeo, brócoli y coliflor, se verificó una disminución en la calidad con el ingreso a la oferta de partidas con problemas de podredumbres y manchas. Debido a esto sus valores aumentaron hasta un 20% con respecto a la semana anterior. Las intensas precipitaciones del martes y miércoles ocasionaron que la cosecha y preparación de mercadería para enviar al Mercado se afectaran, por no poder entrar a los cultivos. En apio, perejil, nabo y repollos, el escenario de precios y oferta en el Mercado se mantuvieron estables y la calidad no disminuyó considerablemente como si ocurrió en las anteriores mencionadas. Los repollitos de Bruselas y remolacha sufrieron un descenso en las cotizaciones. Se verificó en la oferta del Mercado, abundancia de estas hortalizas con presencia de sobrantes al finalizar la semana. En puerro la faltante de calibres grandes, ocasionó el aumento de precios en estas partidas, mientras que los medianos y chicos no sufrieron modificaciones.

Frutas cítricas: comienzan a abrirse el abanico de variedades en la oferta de mandarina.

Comienzan a presenciarse en plaza las primeras partidas de Ellendale y Afourer con buenos atributos de calidad, llegando a cotizarse a precios superiores. Debido a esto para el tipo criollas y Nova se manifiesta una presión a la baja, sumado a las condiciones de alta humedad, en donde el descarte por podredumbres en esta semana aumentó significativamente. En naranjas empieza la oferta de las sanguíneas o Caracara, siendo también una variedad con presencia de ombligo, que se destaca por presentar pulpa roja. Se verifica mayor presencia de pomelos y quinotos en la oferta de frutas cítricas del Mercado.

Informes de PreciosMayoristas del Mercado

Modelo (DI.GE.GRA.-C.A.M.M.)

Mercado

Jueves 18 de Junio del 2020:

La colocación mejoró con respecto al resto de la semana, en gran medida por la mejora de las condiciones meteorológicas, así como el pronóstico para el próximo fin de semana, lo que aumentó las expectativas de venta de comerciantes minoristas Descendieron los valores de: morrón Rojo, pepino, tomate Redondo y Cherry, frutilla, Sólo se registraron aumentos significativos en los valores de boniato Arapey/Cuarí y pomelo Como novedad se registraron ingresos de mandarinas de las variedades Afourer y Ellendale, así como naranjas Sanguíneas o «Cara Cara».