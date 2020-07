Escasa venta de tomates dada la abundante oferta y la escasez de ventas en el mercado salteño

Informe Comercial. Semana del 29 de Junio al 2 de Julio del 2020

Comentario General

Preocupa la escasa venta de tomates dada la abundante oferta y la escasez de ventas, lo que lleva a una pérdida de valor.

Con respecto a la frutilla, el aumento de precios se debe a la escasez de oferta de las últimas semanas, producto de la poca cosecha debido al mal clima.

Durante el mes de julio Salto Hortícola y Avanza trabajaran en la realización de la Edición de Invierno de la Encuesta de Intención de Siembra 2020.

Asimismo, en pocos días más se estará publicando el informe de la Encuesta de Cebolla 2020.

Operativa de Mercado

Esta semana se ha tornado mas ágil hacia el día jueves, producto de la mejora del clima, con aumento de las ventas respecto a semanas anteriores.

Han cargado compradores habituales provenientes de localidades del norte del Río Negro, con mayor cantidad de compradores de Rivera, Tacuarembó y Artigas

Novedades

Buena venta de frutillas a pesar del aumento de precios generado por la escasa oferta.

Mismo caso para el morrón verde, con aumento de precios y poca oferta. A la baja precios de morrón rojo. Zanahoria de excelente calidad con precios a la baja. Baja en los precios de cebollas producto del ingreso de bulbos importados.

Los cultivos de hoja son de producción local y de excelente calidad. Abundante oferta de tomates con escasa venta.

Informe Semanal de Precios e Ingresos al Mercado Modelo

Semana del 27 de junio al 3 de julio del 2020

REPOLLITO DE BRUSELAS SE DESTACA POR CALIDAD DENTRO DE LAS COLES.

Debido a la ocurrencia de bajas temperaturas, se observa especial abundancia de partidas de calidad superior de este rubro.

Hortalizas de Hoja, Brote e Inflorescencia: repollos y repollitos de Bruselas adquieren precios accesibles, presentando sobrantes en la oferta al Mercado. Debido a las precipitaciones ocurridas, se ha notado una disminución en la calidad, verificándose frecuentes partidas con presencia de manchas y podredumbres en plaza. Los rubros más afectados son apio, brócoli, coliflor, espinaca, nabo, perejil, rabanito y remolacha, los que sufrieron modificaciones al alza en sus valores. En lechugas la suba en sus cotizaciones de hasta 25% fue causada principalmente por una reducción en los calibres, y no por una pérdida notoria en la calidad; esto es habitual en esta época del año, donde en la jerga del mercado es común escuchar la expresión «lechugas voladoras» en referencia a las muy pocas hojas por planta y la escasa formación de «cabeza» o repollo de las lechugas. Este problema aparece mayormente en el tipo Mantecosa. En puerros, sucede lo mismo, los calibres grandes, y de calidad superior alcanzan los máximos valores, en donde esta semana aumentaron de precio por el incremento de la demanda en este producto; asociado fuertemente con la ocurrencia de temperaturas frías que repercuten en la demanda de rubros utilizados en la preparación de platos calientes, como puerro. En albahacas las temperaturas frías dificultan el crecimiento y desarrollo, por ser una especie sensible al frio. Debido a esto la oferta disminuye y por lo tanto su precio asciende levemente. En choclo culmina la zafra del Norte, con bajos ingresos en el volumen de oferta y presentando mala calidad con problemas de llenado de grano y calibres menores. Debido a esto las partidas importadas adquieren mayor preferencia por el público comprador, presentando también calibres medianos y chicos en su mayoría, pero no problemas de calidad.

Hortalizas de fruto: con la ocurrencia de intensas heladas en la zona Norte algunos cultivos disminuyeron su metabolismo, impactando negativamente en el crecimiento y desarrollo. Tal es el caso de zapallito, que es muy sensible a los cambios de temperaturas, y una de las especies que resiente significativamente su crecimiento con la disminución de las temperaturas. Se verificó una disminución en la oferta remitida al Mercado y debido a esto sus valores aumentaron mas del 65%. También la calidad que se observa es menor a semanas pasadas. En morrón Verde también se mantuvo al alza los valores para aquellas partidas de la zona Norte provenientes de cultivos bajo cubierta y que presenten un estado de madurez correcto con pulpa gruesa. Sin embargo, para las partidas Rojas, los precios disminuyeron, pero esto se debió a una faltante de calidad en esta hortaliza. Las partidas del litoral Norte adquieren una tonalidad anaranjada por la aceleración en la maduración con altas temperaturas, afectando además la calidad post-cosecha, que junto con la humedad de la semana intensificaron las podredumbres. Sin embargo, las partidas que maduran naturalmente en la planta adquieren mejores cualidades (y en su mayoría provienen de la zona Sur, alcanzando los valores superiores). En tomates tipo redondo los valores no presentan alteraciones. Sin embargo, la calidad está siendo notoriamente afectada por la amplitud térmica de estos días en la zona Norte.

La ocurrencia de bajas temperaturas en la noche con el aumento progresivo de las mismas hacia el mediodía que alcanzan los 30ºC dentro del invernáculo provocan cambios bruscos en el crecimiento y desarrollo de los frutos que afectan la calidad como coloraciones pálidas, ablandamientos, consistencia arenosa en la pulpa y pérdida de conservación post-cosecha por la sensibilidad de la epidermis (se manchan fácilmente provocando heridas y pudriciones graves). En berenjenas, zucchinis y pepinos la oferta disminuye, sin embargo, la baja en la demanda no provoca cambios en las cotizaciones de estas hortalizas

Informes de Precios Mayoristas del Mercado Modelo

(DI.GE.GRA.-C.A.M.M.)

Mercado

Jueves 3 de Julio del 2020:

La jornada transcurrió ágil, mejorando la situación a como se presentaba debido al principio del mes. Aumentaron los valores de: calabacín, morrón Verde, cebolla Roja, zapallito, zucchini, albahaca, perejil, puerro, rabanito, remolacha, caqui y pera William’s. Descendieron los valores de cebolla, zanahoria, arveja, morrón Rojo, pomelo Blanco y Quinoto.