Sin daños primarios en horticultura con las llegadas de las heladas y con escasez de algunos productos salteños

Consultamos a Italo Tenca, productor, comercializador en el mercado local y delegado de los productores ante la Junta Nacional de la Granja (JUNAGRA) por la llegada de las heladas y el movimiento del mercado local con rubros de producción salteña escasa y sustitutos importados. A ese respecto nos decía:

¨El momento es de mucho frio, con un panorama productivo que por el momento no ha tenido mayores inconvenientes, más allá de lo típico del frio, la merma en la maduración de algunos rubros, el enlentecimiento de todos los cultivos, pero lo normal de la época y más acá en Salto. Productivamente le diría que es estable en este momento¨.

La helada del lunes de noche, ¿quemo algo?

Hay algún caso que se ha visto. Acá hay afectación primaria y secundaria, cuando hablo de la afectación primaria es el hecho de cuando al otro día de la helada el cultivo está liquidado, afectado, quemado, eso no es mucho lo que se ha visto, creemos que si en algunos casos, algún zapallito bajo túnel, que lo toco, pero no es generalizado. Hemos hecho una consulta entre los productores de Salto Hortícola con la directiva y la situación era bastante pareja en todos lados. En frutilla no se ven efectos muy grandes, ahora, esos son los primarios, dentro de algunos días vamos a tener los secundarios, que son la afectación por mal cuajado, fruta mal formada por el frio, y eso es la consecuencia. Pero en principio, grandes pérdidas por este evento de hoy, no. Esperemos a la madrugada que viene, que anuncian fríos más intensos.

Ahora cambiando de tema, ¿Cómo están operando los mercados locales?

Hasta el lunes venia con una operativa buena, podemos decir que bastante ágil, con números altos, especialmente en frutillas, zapallitos, y algo más, pero es una operativa relativamente ágil. Ya hoy martes disminuyo bastante, esperemos a ver lo que va a pasar, porque pasado el quince del mes ya se entra a sentir bastante la situación, y la operativa tiende a disminuir. Lo que sí, es que la oferta es escasa y se está vendiendo igual.

¿Se nota la presencia de productos importados, como por ejemplo cebolla argentina y brasilera?

En el caso de cebollas se nota, inclusive en los valores, no sé si tanto de Brasil, de Argentina sé que si, y se ha notado en ese rubro de forma importante. Los demás rubros, en el caso de papas embolsada limpia había, pero creo que lo más notorio ha sido en cebollas.

Entonces ¿no hay cebolla nacional?

La cebolla nacional que hay básicamente por el tema de los calibres, la cosecha en el sur que fue castigada por un periodo de sequia y se ve que los volúmenes son bastante escasos comparados con el promedio de los últimos años. Por eso que tan temprano en el año, mayo, junio, julio, los valores se dispararon, eso fue por la escasa oferta nacional; hay presencia todavía, pero más escasa que en años anteriores. Por eso se acude a la importación para complementar la oferta. Hasta el 30 junio se pudo ingresar con volúmenes importantes, hay disposición de seguir importando.

¿Qué otro rubro tiene posibilidad de ser importado?

Boniatos. Ya hubo solicitudes, rubro que también la oferta del sur prácticamente fallo, básicamente por problemas productivos. Y una oferta nacional escasa o menor a la oferta de años anteriores. El boniato también es un rubro que se va tener que importar. Están manejando alguna manzana. De los rubros nuestros son esos. Y va depender mucho de cuáles van a ser los valores para que se desencadene la importación. La idea es ver que va a pasar con tomates y morrón. Estaría lejos eso, pero.

Antes de ayer tuvo un repunte importante el tomate

Sí, pero estamos entre los valores; y, que para la mala performance que ha tenido en los últimos tiempos, es lo que hemos venido manifestando, tengamos cuidado en ese aspecto porque vienen dando permanentemente en rojo los números del tomate . . . en rojo; y, también cuando hay algún un pico, si se llega a habilitar, el productor de tomates te va querer mirar como para comerte. Va depender de los valores.

Los altos precios fomentan la cosecha temprana de cebollas en Brasil

Ahora, informamos sobre la comercialización, desde los informes de Precios Mayoristas del Mercado Modelo (DI.GE.GRA.-C.A.M.M.), a saber:

Lunes 13 de Julio del 2020: El inicio de la semana comenzó poco ágil. Referentes operadores mencionaron que percibieron un reducido público comprador y que la actividad comercial fue corta en el total de la jornada. Descendieron los valores de boniato, mandarinas y rabanito. Aumentaron los valores de: berenjena, morrones, tomate Redondo y Perita, zapallito, pepino, ajíes catalanes, chauchas albahaca, espinaca, repollo rojo y banana.

La cotización estaba prácticamente estable esta semana

La comercialización de cebollas «verdes» se ha convertido en una práctica frecuente en las últimas semanas, dado el escenario de precios alcistas. Esta semana, los precios cerraron a R $ 66,50 ($u 736) por saco de 20 kg para el productor en el Triângulo Mineiro, prácticamente estable en comparación con la semana anterior. Algunos productores de cebollas en Minas Gerais, Goiás y São Paulo han estado adoptando esta estrategia para aprovechar los buenos precios del mercado, ya que se espera una caída a partir de agosto.

A pesar de la ganancia en valores, esto reduce la productividad, causada por una mayor disposición, y puede generar futuras ventanas de suministro. El alto contenido de humedad, condicionado por un curado incompleto, crea un ambiente favorable para el desarrollo de patógenos, que causan podredumbre, como una camisa y un pico de agua. Desde un punto de vista regional, la eliminación temprana de las bombillas puede anticipar sutilmente el calendario de suministros y suavizar la caída de los precios entre agosto y septiembre.

Una nueva Lista Inteligente del 14 al 27 de julio donde se presentan frutas y verduras de estación que se encuentran en óptimas condiciones de sabor, valor nutricional y precio.

Los productos sugeridos en la Lista Inteligente son elegidos por tener una abundante oferta en el Mercado Modelo, además de buena calidad.

Estos productos tienen precio mayorista accesible respecto a otros productos frutihortícolas del mercado comercial.

Las verduras son repollo, repollito de Bruselas, perejil, zapallo Kabutiá, zanahoria y ciboulette. Y las frutas son limón, mandarinas y naranjas.

