Langostas, Entre Ríos, se aseguró que los operativos vienen siendo exitosos y se destacó la suma de voluntades en la lucha

La mortandad se estima en el orden del 85 %

Este sábado, se continuaron las tareas de control químico de la manga de langosta sudamericana (Schistocerca cancellata Serville) presente en el territorio entrerriano.

Las mismas se realizaron en 9 establecimientos agropecuarios ubicados sobre la ruta 14, entre los km 296 y 298. Para cumplir con el objetivo de reducir la densidad poblacional de la manga, los tratamientos se hicieron con equipos terrestres y aéreos, cubriendo una superficie aproximada de 400 hectáreas, caracterizadas por montes citrícolas y forestales.

Estas tareas complementan las ya realizadas los días 23 y 24, las que debieron interrumpirse por la ocurrencia de precipitaciones.

En este sentido, el titular de la Sociedad Rural de Chajarí y prosecretario de FARER, Héctor Reniero, destacó que «estas tareas fueron posibles gracias a la mancomunión de esfuerzos, a la colaboración de distintos estamentos, entidades y productores que supieron sumar voluntades para el éxito de la tarea», enfatizó.

En otro orden, desde SENASA se agregó que las condiciones ambientales -esto es baja temperatura y lloviznas- favorecieron a que la manga de langosta permaneciera concentrada, lo que permitió que durante la jornada de este sábado se delimitara con mayor precisión el sitio donde se debían realizar las aplicaciones y se organizara toda la logística que dicha actividad conlleva.

En tanto, anteayer se continuaron las tareas de monitoreo, se realizaron recorridas para evaluar la eficacia de las aplicaciones (la mortandad se estima en un 80 a 85 %), se identificaron las zonas con presencia de langostas activas y se programarían nuevos controles en el caso que fuese requerido. En este sentido, se pretende llevar tranquilidad a la comunidad agroproductiva y a la sociedad en su conjunto pues se realizaron las tareas en tiempo y forma, con los cuidados que las prácticas utilizadas requieren, de tal manera de cumplir con el objetivo propuesto: disminuir sustancialmente la densidad poblacional de la plaga.

Los altos precios hacen que los productores

vendan cebollas «verdes» en Brasil

Se ha adoptado esta estrategia en Minas Gerais, Goiás y São Paulo para aprovechar los buenos valores, ya que se espera una caída en agosto.

Debido a los altos precios, la comercialización de cebollas «verdes» por parte de los productores se ha convertido en una práctica frecuente en las últimas semanas, según los monitoreos. Los horticultores de Minas Gerais, Goiás y São Paulo consultados han estado adoptando esta estrategia para aprovechar los buenos valores del mercado, ya que se espera una caída a partir de agosto.

Entre el 6 y el 10 de julio, los precios cerraron en R $ 66,50 ($u 731) por la bolsa de 20 kg para el productor en el Triângulo Mineiro, prácticamente estable en comparación con la semana anterior. A pesar de este escenario, la productividad cayó debido a un mayor descarte, y puede haber futuras ventanas de suministro. Además, la alta humedad y el curado incompleto causan un ambiente favorable para el desarrollo de patógenos, que causan podredumbre, como la camisa y el pico de agua. Desde un punto de vista regional, la eliminación temprana de los bulbos puede anticipar sutilmente el calendario de suministros y suavizar la caída de precios entre agosto y septiembre.

Informe Semanal de Precios e Ingresos al Mercado Modelo

Hortalizas de fruto: con el aumento de las temperaturas, en las cuales llegaron hasta 28 y 30 ºC en el litoral Norte, en el fin de semana pasado, la oferta en este grupo de hortalizas aumentó considerablemente en forma general, esto provocó que los valores a nivel mayorista confirmaran la disminución en los precios tal y como se mencionó en el informe anterior. Los mayores descensos lo adquirieron el tomate Redondo y el morrón Rojo con más del 30 % en relación a la semana anterior. A su vez mejoraron la calidad remitida, presentando coloraciones rojas uniformes y con mejor conservación postcosecha. En zapallito el descenso en el precio también fue marcado, aunque la calidad no mejoró en la misma medida como en los productos anteriormente mencionados. La mayoría de las partidas adquirieron coloraciones oscuras y sin brillo, siendo aquellas que llegaban a ser de calibre mediano y con colores claros brillantes las que alcanzaban los precios superiores. Berenjenas, ajíes catalanes y zucchini también presentaron, pero más leve, descensos en los valores sin cambios en la calidad remitida. En chaucha, sin embargo, fue el único rubro dentro de este grupo que la variación fue al alza, debido a la menor oferta que se continúa teniendo, en donde el cambio de temperatura no afectó considerablemente este tipo de cultivos. Para la semana siguiente vuelven a descender las temperaturas según lo pronosticado, puede darse la situación de la semana anterior en el que volverían a aumentar los valores en este grupo. Esto es debido a que la temperatura es un factor fuertemente relacionado en el desarrollo y crecimiento de los cultivos, y las especies de este grupo, como se menciona en repetidas ocasiones, son de clima templado.

Frutas cítricas: el escenario de valores de comercialización y volumen de oferta en el Mercado para limones y naranjas no cambio significativamente. En naranjas se verificó el ingreso de partidas de la variedad Salustiana presentando buena calidad. En mandarinas el ingreso de la variedad Avana es mayor, y se posiciona ante el tipo criolla, a causa de los problemas graves de calidad que están teniendo estas últimas debido al aumento de la humedad al inicio de la semana que provocan manchas evolutivas que llevan a pudriciones generalizadas.

Mercado

Ahora, informamos sobre la comercialización, desde los informes de Precios Mayoristas del Mercado Modelo (DI.GE.GRA.-C.A.M.M.), a saber:

Lunes 27 de Julio

del 2020:

El comienzo de la jornada comercial se presento medianamente ágil, aunque fue decayendo con el transcurso de la misma.

Descendieron los valores tomate Redondo, morrón Amarillo, chaucha, coliflor y repollo Rojo. Aumentaron los valores de: de frutilla, zapallito, morrón Rojo y Verde, pepino, zucchini, mandarina Criolla y Avana.