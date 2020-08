Una helada tardía en plena época de floración, afectó al sector citrícola que pese a la pandemia sostiene la exportación a los mercados consolidados de Entre Ríos – RA

Alrededor del 40% de la producción citrícola nacional se cultiva en Entre Ríos, sobre todo en los departamentos Concordia, Federación y el norte de Colón.

Darío Toller, uno de los titulares de una pyme que produce cítricos sobre 500 hectáreas en la zona de Federación, indicó: «La cosecha va bien, se va levantando toda la producción». No obstante, mencionó que este año cayó casi un 40% respecto a 2019, ya que una helada tardía en octubre causó serios daños en la floración. «El año pasado hubo superproducción, pero este año no va a ser igual, ya que hubo una helada en los primeros días de octubre, justo en tiempo de plena floración y con frutos cuajando», lamentó. En el caso de la pyme familiar en la que se desarrolla, hace varios años que exportan, mayormente mandarina y en segundo lugar naranjas, pero hace menos tiempo que lo hacen sin intermediarios. Toller afirmó que las ventas al exterior solo se complicaron en cuanto a la logística, debido a que los que los buques con contenedores no estaban llegando en tiempo y forma, aunque luego esto se solucionó y se pudo seguir despachando mercadería sin ningún problema, hacia destinos como Rusia, Filipinas y Canadá.

Al haber menos producción que el año pasado, se generó un equilibro entre la demanda con la oferta. «Eso hizo también que tengamos mejores precios este año en el mercado interno, comparándolos con los del año pasado», explicó Fernando Borgo, integrante de la comisión directiva de la Federación del Citrus de Entre Ríos (FeCiER).

De acuerdo a una observación empírica de los productores entrerrianos, la mayor demanda se está dando porque «la gente priorizó en su casa el consumo de alimentos», según expresó el dirigente, y evaluó: «Con el tema de la gripe e incluso de la pandemia, muchos se hicieron eco del consejo de aumentar el consumo de cítricos para subir la dosis de vitamina C. Eso hizo que tengamos un año con buen consumo y, dentro de las complicaciones, tuvimos un precio relativamente bueno».

Sobre esta cuestión, comentó que al productor le está quedando entre 6 y 10 pesos por kilo de mandarinas, dependiendo de las variedades. «Hay un poco menos de mandarina este año y esto generó que mejoren los precios, excepto en lo que se destina a industrias: esos precios son los más desmejorados», aseguró.

También Borgo señaló que la exportación se sigue llevando adelante, aunque analizó que la pandemia complicó la apertura de nuevos mercados, y mencionó: «Los vendedores que antes solían viajar para conseguir nuevos mercados, esta vez ni pudieron hacerlo. Los mercados que ya nos venían comprando están informatizados y la pandemia no fue una limitante para seguir exportando, incluso se trabajó mejor que el año pasado en algún porcentaje». Sin embargo, aclaró: «Lo que complica mucho el panorama es la incertidumbre. A principios de año el cambio por ahí dejaba trabajar un poco más. Ahora todo lo que se exporta se paga a dólar oficial y hay que restarle las retenciones, pero cuando un productor tiene que comprar insumos se los cobran a un valor más alto, no el del dólar oficial. Por más que los distintos gobiernos digan lo contrario, en la práctica es lo que ocurre».

Mercado

Ahora, informamos sobre la comercialización, desde los informes de Precios Mayoristas del Mercado Modelo (DI.GE.GRA.-C.A.M.M.), a saber:

Lunes 10 de Agosto del 2020: El inicio de la semana transcurrió de forma medianamente ágil. Las ventas lograron superar las expectativas de baja colocación del fin de semana por la ocurrencia de lluvias.

Descendieron los valores de: ajo, tomate Cherry, albahaca, espinaca, lechugas y repollo Blanco. Aumentaron los valores de: morrón Rojo, zapallito, coliflor, cebolla de Verdeo, cebolla, frutilla, naranja y banana.

Informe Semanal de Precios e Ingresos al Mercado Modelo.

Semana del 1 al 7 de Agosto del 2020

Hortalizas de Hoja, Brote e Inflorescencia: en general para este grupo de verduras se mantienen en un escenario de precios y volumen de oferta estables.

En acelga, espinaca, lechuga Mantecosa, apio, perejil y remolachas las cotizaciones se mantienen, aunque se verifica en plaza una merma en los calibres, junto con la calidad.

Esta situación puede deberse al aumento en la humedad que ocurrió en el inicio de la semana, generando un ambiente propicio para la proliferación de hongos y enfermedades. En lechugas del tipo Crespa también ocurre lo mismo que lo anterior, sumándole la escasez relativa de este producto en plaza.

Esto hace que aquellas partidas que alcancen calibres grandes, con calidad aceptable logren alcanzar los valores superiores. En cuanto a la familia de los coles, hay un aumento significativo en los volúmenes de ingreso al Mercado con respecto a semanas anteriores.

Con el aumento en la temperatura el crecimiento en los cultivos de brócoli y coliflor tuvieron un marcado empuje, presionando las cotizaciones a la baja.

En repollos, sin embargo, los valores se mantuvieron al alza, debido a la demanda que tuvieron principalmente en el inicio de la semana, por el mayor consumo en ensaladas debido a las altas temperaturas que se presenció. En ciboullete, rúcula, rabanito y albahaca, este último, pese a ser un cultivo fuera de época, se mantienen sin modificaciones.

Hortalizas secas: continúa el ingreso de partidas importadas de la región para cebolla y boniatos, en los que se estabiliza el escenario de precios, manteniéndose la calidad y calibre para estos productos.

En calabacín, referentes comerciales mencionan una baja agilidad en las ventas dado el aumento en la remisión al Mercado. Muchos productores están llegando al fin del periodo de conservación por lo que genera una presión vendedora al aumentar la perecibilidad de las partidas.

En cuanto a precios, se mantienen sin variación, debido a que existen serios problemas de conservación como evidencia a simple vista de deshidratación y manchas que pueden llegar al deterioro completo del producto.

También es frecuente de ver partidas con daños de rajado por el déficit hídrico que ocurrió en su estado de crecimiento en el verano.

En zanahoria los mayores productores de la zona Sur llegaron al fin de la zafra pasando a ser la mayor parte de la oferta de origen Norte. Esto provocó que aquellas partidas seleccionadas y preparadas en cajones que alcancen los 20 kilos lleguen a cotizarse a valores superiores y a su vez tiendan a aumentar. Las partidas de origen Norte, al estar menos seleccionadas y con menor kilaje por unidad de comercialización, las cotizaciones no presenciaron un reajuste.