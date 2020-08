Lentamente comienza el ingreso de cebollas salteñas al mercado local

Semana del 24 al 27 de agosto del 2020

Comentario General

Tomate de excelente calidad con un leve aumento de precios y ventas, lo que significa una señal positiva ante las preocupaciones de las semanas anteriores.

La amplia oferta de frutillas se debe a la maduración repentina , causada por los días calurosos y húmedos de esta semana.

La Central Hortícola del Norte es un hecho de nuestra realidad. El jueves empezaron las obras en el predio del Parque Agroindustrial de Salto. Con alegría y expectativa celebramos junto al sector este gran logro, convencidos que significara mejoras en la rentabilidad del sector y propiciara oportunidades de desarrollo para nuestro departamento.

Operativa de Mercado

Operativa medianamente ágil en una semana templada, que termina con presencia de lluvias. Los compradores son los habituales, de Salto y ciudades al norte del Río Negro. Comienza a escasear papa de producción local, se espera ingreso de mercaderías de importación en los próximos días. Lentamente comienza el ingreso de cebollas salteñas al mercado local. Sobrantes en cultivos de hoja, particularmente rubros remolacha y cebolla de verdeo, con precios bajos.

Novedades

Morrón verde y rojo de calidad con precios que se igualan entre ambas variantes. Papa de calidad, que mantiene sus precios respecto a la semana anterior. Oferta de cebolla importada brasilera. Lentamente ingresa cebolla salteña a menor precio que la importada.

Boniato zanahoria de producción local de excelente calidad, con leve tendencia a la baja. Crece la oferta del rubro zapallito, producto de las altas temperaturas, con mercadería de calidad y notoria baja en los precios, respecto a las semanas anteriores. Ajo a la baja.

Banana a la baja. Manzana Pink Lady y Red con variedad en los precios de acuerdo a la calidad. Pera importada de excelente calidad, tiende a la baja. Abundante oferta de frutillas con precios a la baja. Rubro citrus de excelente calidad, con ingreso continuado de Valencia y con precios al alza para la variedad Avana. Limón del sur de buena calidad con buenas ventas.

El aumento de las temperaturas y el fin de mes

provocan una caída de los precios de tomate en Brasil

El calor puede continuar acelerando la maduración de la fruta

Esta semana (24 al 28 de agosto), las cotizaciones del tomate LARGA VIDA 3A, para ensalada, caja de 18 a 20 kg, disminuyeron en los Centros de Distribución. El valor promedio fue de R $ 39,65 (-24,18%) en CEAGESP, a R $ 47,22 (-10,48%) en Campinas / SP, a R $ 46,04 (-18,45%) ) en Rio de Janeiro / RJ y R $ 32,11 (-20,21%) en Belo Horizonte / MG. Las temperaturas levemente más altas durante el día aceleraron el ritmo de maduración de los tomates, aumentando un poco la oferta, pero el clima aún frío y el fin de mes reflejaron una demanda más retraída, reportada en todos los atacados por sus referentes. Durante la próxima semana, con la expectativa de temperaturas más altas, la oferta puede aumentar aún más.

La mayor oferta nacional dificulta la fluidez comercial de cebollas en Brasil

Los precios bajaron en MINAS GERAIS

El continuo aumento de la producción se reflejó en la reducción de los precios de la cebolla en todas las áreas de São Paulo, Minas Gerais y Goiás. Esta semana, la mayor reducción de las cajas tipo 3 se observó en Monte Alto (SP), que cerró en R $ 0, 91 / kg, un 12,5% menos que la semana pasada. Con el mayor volumen a nivel nacional, las plazas de São José do Rio Pardo (SP) y Triângulo Mineiro registraron una reducción de la fluidez esta semana (24-28 / 08). Uno de los factores se puede explicar por el período de fin de mes, el período con el menor volumen de compras.

Monte Alto, por su parte, registró un mercado más activo, ya que parte de sus mercancías tiene como destino Paraguay, por lo que pudo vender su producción con mayor facilidad y no verse afectado por el mayor volumen interno. En Cristalina (GO), algunos productores de cebolla están en el intervalo de cosecha y, en consecuencia, fuera del mercado, por lo que no sintieron tanto el efecto de la baja liquidez del mercado. Los intervalos son consecuencia de las lluvias durante la siembra, que interrumpieron la actividad.

El pronóstico es que la comercialización reanudará sus actividades después del Día de la Independencia, feriado del 7 de septiembre.

Informes de Precios Mayoristas del Mercado

Modelo (DI.GE.GRA.-C.A.M.M.)

Mercado

Jueves 27 de agosto del 2020: La jornada comercial transcurrió en forma medianamente ágil. El feriado del martes por un lado incrementó el nivel de mercadería ingresada a la plaza y por el otro generó menor nivel de colocación. Descendieron los valores de: repollo, zanahoria, berenjena, pepino, zapallito, zuchinni, frutilla.

Aumentaron los precios de referencia de: papa de calidad superior, apio Hoja, boniato Beauregard/Cuabé de calidad superior

Informe Semanal de Precios e Ingresos al Mercado Modelo

Semana del 22 al 28 de agosto del 2020

SEMANA POCO ÁGIL

La semana se presentó con una colocación poco fluida de mercadería; entre las razones que coincidieron más los referentes están: la cercanía del fin de mes, la ocurrencia de lluvias y el feriado del martes 25. Recién sobre el fin de la semana se apreció cierto aumento en la agilidad de colocación.

Hortalizas de Hoja, Brote e Inflorescencia: este grupo presentó buena oferta en general con precios estables. La excepción son coliflor y perejil. El primero comienza a exhibir problemas sanitarios, lo que incentiva a cosecharlos con calibres pequeños antes que sufran daños en el campo. Por esta razón se vieron incrementados sus valores. Mientras que en perejil se observan los primeros indicios de floración, lo que baja su calidad comercial y por ende presiona sus valores al alza.

Frutas cítricas: en mandarinas los valores permanecen estables en un escenario de predominio de calibres medianos y chicos en la mayoría de las variedades. En naranja continua la transición desde el tipo Navel hacia las Valencia, ganando estas últimas mejor colocación, ya que si bien presentan altos índices de acidez presentan en general mejor aspecto cosmético que las primeras. La excepción son las variedades tardías de las naranjas de ombligo, tipo Lane Late que presentan buena calidad y ágil colocación.

Hortalizas de fruto: continúa la alta oferta de tomates redondos por lo que sus precios continúan bajos para la época y su colocación pesada. Si bien comienza a descender algo la oferta, la demanda no aumenta tanto como para que no se registren sobrantes. En zapallito se observó un fuerte aumento en la oferta lo que provocó importantes descensos en sus cotizaciones y sobrantes, especialmente de partidas de menor calidad. Las cotizaciones de morrones Rojo y Verde están en rangos similares, aunque las cotizaciones de Verde están más «firmes» ya que en proporción hay menos calidad en comparación con el Rojo. En frutilla se observó un incremento en los ingresos que generó descensos en sus cotizaciones en conjunto con la pérdida de calidad relacionado a las ocurrencias de lluvias.

Hortalizas secas: se observaron incrementos en las cotizaciones de papas de calidad superior en un escenario de baja oferta, ya que típicamente ingresan alrededor de 1.200 toneladas en una semana. En cebolla se observan precios estables en un escenario de mayor incidencia de problemas sanitarios en algunas partidas.