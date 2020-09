Inauguración de la Nave B del Parque Agroalimentario, destino final del Mercado Modelo

La actividad se enmarcó en el cronograma de entrega de naves que fue fijado por la Unidad Agroalimentaria Metropolitana a partir del mes de mayo, cuando se realizó la presentación de la Nave A.

La inauguración de la Nave B se suma a las ya realizadas de las naves A y D, del Mercado de Frutas y Hortalizas, y a la Nave C, correspondiente al Mercado Polivalente.

Para fines de este mes de setiembre está prevista la entrega de la Nave E de Frutas y Hortalizas, que es en la que se instalarán los productores y operadores de menor tamaño, ya que permite la adquisición de espacios de entre 6 y 22 metros cuadrados.

En la actividad del sábado estuvieron presentes representantes de las más de 130 empresas que se instalarán en la Nave B, junto a familiares y amigos, junto a integrantes del equipo de trabajo de la UAM y los integrantes del Directorio de la empresa, José Saavedra, Alfredo Pérez y Jorge Martínez.

El presidente de la UAM, José Saavedra, destacó que el cronograma de apertura del Parque se viene cumpliendo a cabalidad, y ratificó la fecha del martes 3 de noviembre para el comienzo de la operativa de la nueva infraestructura.

Saavedra reiteró el agradecimiento de la UAM a todas las empresas que confiaron en el proyecto y decidieron apostar al crecimiento y desarrollo de su negocio en el Parque Agroalimentario.

Confirmó, además, la realización de instancias de capacitación para todos aquellos operadores que ya firmaron su contrato definitivo con el Parque y tienen necesidad de recibir información detallada sobre las características que tendrá la operativa a partir de noviembre.

También señaló que, en el contexto de esta cuenta regresiva de 10 semanas que se está iniciando, se realizará un censo de operadores del Mercado Modelo recabando información sobre personas y vehículos que deberán ingresar al Parque.

Este relevamiento tiene el objetivo de recoger información fundamental para gestionar de la mejor manera posible el sistema de control de acceso que funcionará en el Parque, de modo de facilitar la operativa y prever eventuales contingencias con la suficiente antelación.

Detectaron nuevos focos de HLB en quintas del

norte entrerriano

Los casos positivos confirmados fueron en quintas ubicadas en las zonas de Colonias Santa Juana, La Fraternidad y Brambilla, en el departamento Federación. Hay más en estudio.

El coordinador del Ente Fitosanitario FeCiER, ingeniero Juan Verliac manifestó que «desde hace unos años nosotros venimos con un programa de fortalecimiento en la lucha contra el HLB en la provincia de Entre Ríos, donde conformamos un equipo de trabajo cooperativo bastante sólido y con una fuerte capacitación, contando con el apoyo de la FeCiER y el gobierno de la provincia, y articulando con SENASA y el equipo de la Asociación de Citricultores de Concordia».

En el marco de este programa «es el Ente Fitosanitario FeCiER, que lleva adelante esta tarea y nos ha permitido hacer un muestreo general de las distintas zonas de producción citrícola entrerrianas, por lo que comenzamos a encontrar sintomatología de HLB, es decir la planta estresada que empieza a manifestar que tiene esta enfermedad tan grave», explicó.

Al tiempo que remarcó que «esto se da porque desde el mes de mayo tenemos la posibilidad de recorrer mucha superficie y este año creemos que vamos a llegar a todos los establecimientos citrícolas de la provincia, que abarcan muchísimas hectáreas; sumado al compromiso de los productores, que son quienes conocen sus plantas y ante un cambio en la condición de éstas, rápidamente se contacta con nosotros».

Casos positivos y sospechosos

Al respecto, Verliac sostuvo que «en lo que va del año, seguimos encontrando plantas positivas en el foco de Villa del Rosario y ahora, aparte de Tatutí y la Colonia Ensanche cercana a Federación, sumamos otros lugares en cercanías de Chajarí que son las Colonias Santa Juana y La Fraternidad, donde se registraron dos o tres plantas positivas, y Brambilla, donde hallamos casos posibles la semana pasada».

A su vez, especificó que «los casos positivos fueron confirmados mediante análisis de PCR; en esos lugares ya fueron erradicadas las plantas y ya se controló el insecto vector. En los casos de Villa del Rosario, Tatutí y Federación la detección de positivos de HLB se venían dando en años anteriores, pero en lo que respecta a las nuevas zonas como Santa Juana, La Fraternidad y Brambilla, los casos surgieron en estas últimas semanas, sobre muestras tomadas en julio y agosto», confió el profesional. En relación a las muestras tomadas por lotes, el ingeniero indicó que «en el caso de las zonas positivas, que sería 1000 metros alrededor del punto positivo, en promedio se toman unas 60 muestras de acuerdo a la metodología aplicada, porque nos queremos sacar la absoluta duda y en caso de una medida de mitigación futura que se tuviera que acordar con el productor.

«Estamos trabajando a la par de los productores, ya que ellos nos ayudan con el hallazgo de la sintomatología y nosotros, es decir las 25 personas que trabajamos en esto, nos metemos en territorio para hacer el monitoreo planta por planta; y lo que está en estudio ahora es la dispersión que puede haber en esos focos», destacó Verliac.

Asimismo, el coordinador del Ente Fitosanitario FeCiER concluyó enfatizando que «la confirmación de casos positivos no nos debe desalentar, porque ante esta situación en otros lugares se han callado y negado la enfermedad, mientras que la concientización del productor a nosotros nos da la oportunidad de verificar y trabajar en consecuencia. No hay una planta positiva que no esté erradicada y no hay un lote con un positivo donde no esté controlada la Diaphorina (insecto vector del HLB)».

(Fuente: Villa del Rosario Net – RA)

Mercado

Ahora, informamos sobre la comercialización, desde los informes de Precios Mayoristas del Mercado Modelo (DI.GE.GRA.-C.A.M.M.), a saber:

Lunes 31 de agosto del 2020: La semana comenzó con mayor nivel de actividad que la anterior. La proximidad del inicio del nuevo mes generó expectativas de buena colocación para el resto de la semana. Aumentaron los precios de referencia de: brócoli, nabo, boniato Arapey/Cuarí, tomate Cherry, zapallito, zuchinni, frutilla, mandarinas Elendalle y Afourer; así como zanahoria y naranja de calidad superior Descendieron los valores de: espinaca, lechuga y limón.