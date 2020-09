Aún hay presencia de papa local con precios firmes que varían de acuerdo a la calidad

Informe Comercial. Semana del 7 al 10 de setiembre del 2020

Operativa de Mercado

Operativa normal en las superficies de comercialización mayoristas de Salto, en esta semana de buen clima, con abundante mercadería.

Los compradores son los habituales de Salto y ciudades al norte del Río Negro.

Continua incrementándose semana a semana el ingreso de cebolla salteña a bajo precio, debido a la calidad presentada.

Aún hay presencia de papa local con precios firmes que varían de acuerdo a la calidad. Oferta de bananas de diferentes variedades, con precios que se mantienen. Manzanas un poco más escasas pero diferentes variedades, calidades y precios. Limón del sur cascara fina y limón salteño de excelente calidad. Aumentan ventas de citrus con precios al alza para las variedades Valencia y mandarina Avana.

Comentario General

El tomate repunta en ventas y precios esta semana, con oferta de calidad en el mercado. Oferta de frutilla de calidad a precios que comienzan a bajar debido a las mejoras del clima, lo que ha favorecido la producción. Igual para el caso de zapallito, con buena oferta de productos de calidad.

Respecto a la papa, se espera ingreso de importación en este rubro, debido a que en este momento se encuentra escasa y el ingreso de mercadería local se prevee para noviembre, pero con poca oferta.

Novedades

Morrón Rojo y Verde mantienen precios, con buenas ventas y poca oferta del Verde. Buena oferta de cebolla importada, nacional y local; con precios que varían de acuerdo a variedad y calidad. Zanahoria de calidad mejora precio con respecto a la semana anterior. También hay oferta en el mercado de choclo argentino, zapallo coreano y Kabutia a buen precio y de calidad; boniato Cambara de origen local y boniato colorado y zanahoria importados: zuchini a la baja y cherry al alza. Cultivos de hoja de excelente calidad (acelga, espinaca, lechuga, cebolla de verdeo, puerro, perejil, repollo, remolacha, albahaca, rucula y ciboulette) a precios accesibles. Pera importada de calidad, precio de acuerdo a tamaño y calidad. (Fuente: Informe Hortícola. Convenio Intendencia de Salto – Intergremial Salto Hortícola)

Moizo: «En la órbita del mercado hay un sentir común de que es mejor

que a la UAM la administre el MGAP»

El presidente de la Cámara Frutícola Uruguaya, Marcelo Moizo, dijo que la actual tarifa que pagan los productores en el Mercado Modelo es de 490 pesos el metro cuadrado por mes y que en la Unidad Agroalimentaria Metropolitana será de 830 pesos.

Sobre el cambio introducido en el proyecto de ley de presupuesto que le quita la gobernanza de la UAM a la Intendencia de Montevideo y se la otorga al Poder Ejecutivo, Moizo dijo que en el Mercado Modelo «hay un sentir común de que es mejor que a la Unidad Agroalimentaria Metropolitana la administre el Ministerio de Ganadería». (Fuente: SUBRAYADO – UY)

Jurista recomienda a la Intendencia recurrir a la Suprema Corte por la Unidad Agroalimentaria

Rúben Correa Freitas presentó un informe en que dice que la Intendencia de Montevideo puede reclamar que se viola la autonomía departamental.

El abogado y constitucionalista Rúben Correa Freitas respondió una consulta jurídica solicitada por la Unidad Agroalimentaria Metropolitana (UAM) acerca de si es constitucional y legal que el gobierno nacional pase a dirigir el nuevo polo alimentario que ahora pertenece a la Intendencia de Montevideo, según lo que propone la administración de Luis Lacalle Pou en el proyecto de ley de presupuesto nacional, informó Subrayado.

El experto señala en su informe que es la Intendencia de Montevideo -y no la UAM- la que puede recurrir por varias vías la propuesta del gobierno nacional.

Concretamente, el profesional dice que la Intendencia puede presentar un recurso de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia por dos razones: uno porque en la ley de presupuesto se estaría incluyendo modificaciones legales que trascienden un período de gobierno, y dos porque se estaría violentando la autonomía departamental consagrada en la Constitución de la República.

Correa Freitas sostiene en su informe elevado al presidente de la UAM, que el primer recurso podría fracasar porque históricamente la Suprema Corte ha validado las leyes presupuestales en este aspecto. Sin embargo cree que la Intendencia sí puede recurrir ante la Corte por violación de la autonomía departamental, según lo que establece el artículo 283 de la Constitución, ya que la administración del abasto y de los mercados agrícolas corresponde a los gobiernos departamentales.

En este sentido, el experto agrega que la Intendencia de Montevideo puede también presentar un recurso ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, para reclamar que la administración del polo agroalimentario es potestad de la comuna y no del gobierno nacional. La administración frenteamplista de Montevideo cuestionó al gobierno de Lacalle Pou por incluir en la ley de presupuesto (aún no aprobada) modificaciones a la gobernanza de la UAM, pasando el Poder Ejecutivo a designar al presidente y al secretario general de este organismo. Estos cargos son ahora designados por la Intendencia. (Fuente: La República)

Informes de Precios Mayoristas del Mercado Modelo (DI.GE.GRA.-C.A.M.M.)

Mercado.

Jueves 10 de setiembre del 2020:

La jornada transcurrió medianamente ágil. Según referentes, la actividad comercial durante toda la semana se presentó con buena concurrencia de público comprador.

Descendieron los valores de zapallito, frutilla, cebolla de Verdeo, coliflor, espinaca, lechuga Crespa, puerro, repollo Blanco y alcaucil. Aumentaron los valores de tomate Redondo, papa, mandarinas, naranjas y banana.

Informe Semanal de Precios e Ingresos al Mercado Modelo

Semana del 5 al 11 de setiembre del 2020

AUMENTAN LOS PRECIOS DE TOMATE

Luego de un largo período de precios bajos los valores se acercan a los esperados para la época

Hortalizas de fruto: el comportamiento de precios en general se mantuvo relativamente estable, sin embargo, el tomate fue le excepción variando al alza. Con el aumento de las temperaturas y presencia de sol, la demanda por el tomate Redondo y Perita fue mayor, permitiendo la suba en las cotizaciones. Además, la mayor parte de los productores de la zona Sur están finalizando el ciclo de los cultivos, lo que aporta a la disminución de su oferta. Las bajas temperaturas de la semana anterior generaron una abrupta suba en las cotizaciones de zapallito y se mantuvo hasta el inicio de esta semana. En los últimos días los precios descendieron levemente, debido a una baja en su calidad, evidenciada en la coloración y brillo. La situación del zucchini fue similar a la del zapallito.