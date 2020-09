Salto Hortícola se posiciona frente a los costos

y gobernanza del nuevo Mercado Modelo

Ante la conflictiva situación de traspaso del Mercado Modelo y a la gobernanza de la nueva Unidad Agroalimentaria de Montevideo la inter gremial local Salto Hortícola como expresión de sus más de 200 productores, ampliada con operadores del mercado local, operadores del Mercado Modelo, y con el apoyo de productores de Bella Unión emitió un manifiesto frente a esta problemática.

Señalan que dadas las dificultades del sector y la importancia social en la generación de riqueza y empleo del mismo hace que se esté trabajando para revertir la pérdida de rentabilidad y sustentabilidad de los productores de la región.

Entienden imprescindible trabajar en forma organizada, sistemática y con propuestas construidas colectivamente, a partir del dialogo de todos los actores.

Por ende, las preocupaciones legítimas de los productores y operadores, acerca de los alcances y dificultades de la mudanza del viejo Mercado Modelo deben ser consideradas seriamente.

Lo que hace procedente la discusión sobre la gobernanza del nuevo parque agroalimentario y anuncian desde ya su apoyo a una mayor injerencia del MGAP en dicha gobernanza y en consecuencia, en la conducción de los destinos de la granja nacional. Particularmente preocupan los elevados sobrecostos derivados de esa mudanza, que inevitablemente recaerán sobre los productores.

Y cierran el manifiesto solidarizándose con todos los productores y sus agremiaciones que legítimamente expresan sus reclamos y alientan a todos los actores involucrados al encuentro de soluciones eficientes en el corto plazo que atiendan dichos reclamos.

Ahora, informamos sobre la comercialización, desde los informes de Precios Mayoristas del Mercado Modelo (DI.GE.GRA.-C.A .M.M.), a saber:

Lunes 21 de setiembre del 2020: La semana comenzó medianamente ágil, concentrando la actividad comercial en las primeras horas de la mañana. Descendieron los valores de boniatos, cebolla de Verdeo, choclo, remolacha, lechugas, repollito de Bruselas y alcaucil. Aumentaron los valores de zapallito, tomate Redondo y Cherry, pepino, ajíes catalanes, arveja, berro, brócoli, coliflor y banana.

«Fue un grupo muy reducido de operadores con el comando de personas que no son operadores y oficiaron de voceros para la prensa porque tienen kioscos adentro del mercado», dijeron fuentes cercanas a LA REPÚBLICA.

Dichas fuentes explicaron que «los trabajadores del Mercado Modelo no realizaron ninguna movilización, se trató de un grupo muy reducido de operadores con el comando de personas que no lo son sino que oficiaron de voceros para la prensa, y son quienes tienen kioscos dentro del propio Mercado». El Mercado cuenta con más de 560 operadores, pero «participaron menos de 10 en la movilización. El resto siguió trabajando normalmente, y solo se bloqueó -y por unos 20 minutos- la puerta principal de Cádiz. Las otras 12 puertas que tiene el Mercado siguieron funcionando con absoluta normalidad». Además se pudo saber que los «transportistas» que participaron fueron algunos choferes (no más de 10 también) de operadores de Salto, fundamentalmente, cuando al Mercado entran diariamente más de 200 camiones. El principal reclamo es la rebaja de tarifas, que se anunció el viernes.

Hoy se había informado que una manifestación de transportistas y operadores del Mercado Modelo habían cortado el ingreso al Mercado y como consecuencia el tránsito hacia General Flores había quedado completamente bloqueado, según Subrayado. Ello se debía al reclamo de la rebaja de tarifas ya otorgada días atrás por la Intendencia de Montevideo (IM) solo atañe al 10% de los trabajadores. Consideran que hace dos años están negociando una rebaja que finalmente no los incluye a todos y piden la renuncia del presidente de la Comisión Administradora del Mercado Modelo, José Savedra, porque consideran que le faltó el respeto a los trabajadores.

Además, rechazan la reunión del 18 de setiembre del intendente Christian di Candia con las gremiales, porque entienden que quienes fueron como portavoz de los operadores, no los representa. Y aseguran que se encuentran de «rehenes» de una disputa entre la IM y el gobierno nacional, por el control de la Unidad Agroalimentaria Metropolitana (UAM). «Estamos todos los operadores manifestándonos esperando una rebaja en las tarifas. Es muy costoso para todos trasladarnos allá. Nos dan un solo piso, no nos dan paredes ni techo. Tenemos que construir nuestros propios locales a unas tarifas que hoy en día, dada la situación económica, está muy difícil. Estamos acá peleando para que sea viable para todos», dijo una de las operarias al programa Arriba Gente de Canal 10. (Fuente: La República)