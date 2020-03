En tiempos del COVID-19, la demanda de tomates en Brasil se retrae

El tomate de ensalada Larga Vida tiene una caída del 25% en CEAGESP

En esta semana (del 16 al 20/03), los precios del tomate de ensalada Larga Vida cayeron aún más en los mayoristas. En la CEAGESP, el precio fue de R $ 61,67($u 555) por caja de 18 a 20 kg (-24,93%), en la capital de Río de Janeiro fue de R $ 75,32 ($u b678) por caja (-19,35%), en Campinas ( SP) a R $ 68,33 ($u 615) por caja (-9,89%) y en Belo Horizonte a R $ 67,33 ($u 606) por caja (-20,78%). Según los referentes, los pedidos se pospusieron y los clientes redujeron las compras debido al coronavirus: las escuelas y los establecimientos cerrados limitaron significativamente la demanda. Además, algunos productores incluso han dejado de entregar sus productos debido a la falta de pedidos. En los mayoristas, hay muchos tomates sobrantes de calidad inferior. Otra razón para la menor demanda de la fruta, a diferencia de muchos otros alimentos, es la alta perecibilidad de los tomates, que no es posible almacenar durante mucho tiempo

Pandemia crea incertidumbre en el mercado de la cebolla en Brasil

¡El precio tiene un aumento expresivo!

Esta semana (del 16 al 20/03) el precio de la cebolla volvió a aumentar en las plazas de producción de Santa Catarina. La apreciación refleja la mayor cantidad de pedidos en el noreste y la reducción de inventarios en el sur.

La cosecha prácticamente terminada en Rio Grande do Sul y Paraná también contribuye a un menor volumen nacional y favorece el aumento de los precios. Esta semana, la cebolla se vendió a R $ 1,77 ($u 16) por kg en granjas en Santa Catarina, un 23,3% más que la última.

Este escenario ha movido las negociaciones con Argentina, ya que los precios más altos y la reducción de las existencias nacionales atraen la entrada de bulbos desde el país próximo al nuestro. El precio promedio en la frontera de Porto Xavier (RS) fue de R $ 45,40 ($u 409) por saco de 20 kg de caja 3 procesada.

En vista de las incertidumbres causadas por la pandemia del nuevo coronavirus (COVID-19), el mercado debe verse afectado. Los almacenes en Santa Catarina pueden tener una operación limitada, así como la frontera con Argentina puede tener actividades limitadas.

La cotización de zanahorias aumenta aún más con la reducción de la oferta en Brasil

Las perspectivas no son ciertas antes del nuevo coronavirus (COVID-19)

Con la continua reducción de la oferta en la región de São Gotardo (MG), los precios de la zanahoria tuvieron un nuevo aumento esta semana (del 16 al 20/03). La zanahoria sucia se vendió a un promedio de R $ 53,57 ($u 482) por caja de 29 kg, un aumento del 19% con respecto a la semana anterior.

El menor volumen se debe al clima lluvioso y las altas temperaturas, lo que reduce la producción de raíces en los cultivos y genera un mayor porcentaje de descargas en el proceso posterior a la cosecha. Además, las variedades de verano cosechadas en este período tradicionalmente tienen rendimientos más bajos. Incluso con la reducción en el volumen, los productores informaron que las lluvias están más espaciadas, lo que favorece las actividades en el campo.

Durante las próximas semanas, los empleados creen que la tendencia es hacia la estabilidad de precios, sin embargo, el aislamiento ante la pandemia de Covid-19 puede afectar el mercado.

La oferta de productosfrescos en Brasil, en la CEAGESP está garantizada

La proveedora central dice que la demanda de alimentos ha aumentado, pero está preparado para una mayor demanda

La Compañía de Entrepuestos y Suministro General del Estado de São Paulo (CEAGESP) declaró que, a pesar de las restricciones debidas a la pandemia de coronavirus, el suministro de alimentos y la venta a mayoristas y minoristas siguen siendo normales.

En una nota, CEAGESP informa que «las actividades de comercialización continúan funcionando normalmente y, hasta la fecha, no hay datos sobre ningún tipo de alteración». Además, las pautas para prevenir el coronavirus se están divulgando a los empleados, según lo determinado por el Ministerio de Salud.

Bruno Benassi, director comercial del Grupo Benassi, uno de los principales proveedores de alimentos a Ceagesp y que maneja un promedio de 500 toneladas de alimentos por día, también asegura que el suministro esté dentro de los estándares, incluso ante el aumento de la demanda de los consumidores, con el fin de almacenar alimentos.

«En los mayoristas en São Paulo, hubo un récord de mayor demanda entre 100% y 120% en comparación con otros lunes. Las tiendas minoristas, por otro lado, registraron un aumento del 30% al 50% en las ventas», explica Benassi.

Él garantiza que, incluso con el aumento de las compras, no hubo un aumento en el precio de los alimentos, ya que el volumen de frutas y verduras en stock es compatible con la demanda, y el clima favoreció la productividad.

Los productos perecederos reducen el riesgo

En una ordenanza publicada en la edición del lunes (16/3) del Boletín Oficial, la Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria (Anvisa) solicitó que todas las empresas con autorización o registro de productos sujetos a vigilancia de la salud brinden información sobre el riesgo escasez.

Benassi garantiza que no hay riesgo. «Ya nos estábamos preparando para este auge del consumo, basado en la experiencia de otros países. Lo que podemos decir es que no tenemos dificultades para suministrar frutas y verduras», reitera.

Según él, la «explosión de la demanda» se registró principalmente en alimentos como papas, cebollas, naranjas, limones y tomates, debido al movimiento del trabajo de la oficina en el hogar, lo que aumenta el consumo interno. «Estos son alimentos perecederos, por lo que incluso si hay existencias en los hogares, las compras pronto se reanudarán».

Mercado. Ahora, informamos sobre la comercialización, desde los informes de Precios Mayoristas del Mercado Modelo (DI.GE.GRA.-C.A.M.M.), a saber:

Lunes 23 de marzo del 2020: La operativa fue ágil en un escenario de buena afluencia de compradores. Las ventas minoristas continúan siendo buenas lo que se ve traducido en una buena colocación mayorista. Las hortalizas secas fueron las que más aumentaron su demanda. Aumentaron los valores de: boniato, calabacín, cebolla, papa, zanahoria, zapallo Kabutiá, zapallito, zuchini, choclo, berenjena, ciruela y en menor media limón de calidad superior. Descendieron los valores de: mandarina lechuga y chaucha chata.

