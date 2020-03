Productos hortifruticolas locales de excelente calidad se comercializan en el circuito salteño

Informe Comercial. 26 de Marzo del 2020 Operativa de Mercado

Semana de buen clima y altas temperaturas, con operativa agil pero con menos movimientos. La calidad de los productos es buena y a pesar de la faltante de cultivos de hoja los primeros días de la semana, hay muy buena calidad de todos los demás productos. Han cargado compradores del norte del país: Artigas, Paysandú, Tacuarembó, así como de Mercedes y Cerro Largo.

Novedades

Buena oferta de productos en general, a excepción de los cultivos de hoja (repollo, acelga, remolacha, brocoli y coliflor) escasos en el inicio de semana, pero recuperando presencia sobre el final. Productos locales de excelente calidad como zapallitos, con precio al alza; berenjena y zuchini que mantienen precio sin perder la calidad. Ingresa tomate Larga Vida a buen precio y excelente calidad. Aumento de precios para los productos que se reciben del sur, como zanahorias, papa y cebollas de excelente calidad. En el caso de la papa, como resultado de la demanda y las consecuencias, climáticas de aquella zona del país. El morrón se mantiene y tiende a la baja, dado el aumento en los ingresos para el tipo rojo y verde. En cuanto a las frutas, los precios se mantienen para el caso de la pera y el durazno; y, leve aumento para la ciruela de muy buena calidad. Ingreso de manzana roja en aumento, dada la época del año. Cada vez menos ingreso de maíz dulce, por lo cual tiende al alza.

Comentario General

Las ventas han sido menores para compradores locales, abasteciéndose lo justo para la semana, dado que las personas están comprando en las verdulerías lo básico para cubrir la canasta. Esto como consecuencia de las dificultades económicas provocadas por la emergencia sanitaria por COVID-19. Se continúa viendo a operadores, productores y compradores con elementos de protección adecuados, sobre todo guantes. Sumado a la campaña de promoción del consumo de frutas y verduras que lanzo Salto Hortícola la semana pasada, se están recopilando fotos y videos de productores en actividad (en la chacra, en los mercados) con el propósito de dar visibilidad a un sector que no se detiene y hace posible que el país siga abastecido.

Informe Semanal de Precios e Ingresos al Mercado Modelo

Semana del 21 al 26 de Marzo de 2020)

INTERES POR HORTALIZAS SECAS

La conjunción de temperaturas frescas y la tendencia a cocinar en los hogares generaron mayor demanda de este grupo.

Hortalizas secas: este es uno de los grupos de productos que han sufrido un cambio importante en su dinámica de venta en estas semanas. Los rubros involucrados directamente son boniatos (tipos zanahoria y criollo), cebolla, zanahoria y zapallos tanto el Kabutiá como calabacín. Estos productos ya desde el fin de semana pasado habían tenido una suba en sus cotizaciones. Al comienzo de la semana el aumento de los valores se acentuó, manteniéndose solo en algunos productos. Este es el caso de cebolla, zanahoria y zapallos, donde la oferta venía siendo menor a lo normal. Por tal motivo sus precios, semana a semana, obtenían modificaciones al alza, en donde muestran un aumento de más del 40% tanto en zapallos como zanahoria, y 10 % en cebolla. Recordemos que estas hortalizas sufrieron gran parte de la sequia, en donde se manifestó en la principal etapa de crecimiento de estos cultivos. Esto afecto el rendimiento significativamente, con mermas de hasta el 40% de una cosecha normal, según productores referentes de estos cultivos. Por tal motivo, no solo repercute en el precio de estos productos la situación de la presencia del virus en el país, sino que también fue un año en que el déficit hídrico, impacto en sus rendimientos, especialmente disminuyendo los calibres. En boniatos el elevado precio de estos productos no se sostuvo a lo largo de la semana, ya que por un lado el escenario de precios frenó en parte la demanda y además ingresaron partidas de cultivos tardíos, favorecido por el escenario de precios alcanzados, especialmente en los boniatos del tipo zanahoria.

Hortalizas de fruto: en este grupo, el producto que tuvo mayor demanda fue el morrón verde. Como mencionamos desde el principio las comidas de olla han ganado terreno en las cocinas de los uruguayos, y por lo tanto un ingrediente no menor a agregar son los morrones. Dada además, la restricción en los gastos, paso a tener importancia el verde con respecto al rojo, contrario a la situación normal. Debido a esto es que presenta un aumento en sus cotizaciones del 25% y el rojo baja un 8%. Lo mismo sucede con el amarillo, la demanda es escaza, debido a que es un producto con una demanda especialmente asociada al sector gastronómico. Zapallito es otro producto que aumento en su demanda, llegando a un aumento en sus valores cercano al 60% con respecto a la semana anterior. En tomates, la buena oferta de este producto no había afectado significativamente sus cotizaciones, sin embargo, el menor ingreso de partidas salteñas sobre el cierre de la semana, esta situación se revirtió teniendo un aumento al alza de sus cotizaciones de hasta 40%. Se observa mayor ingreso en la oferta de ajíes catalanes, chauchas (chatas y alubias verdes y amarillas) y pepinos que mantienen un escenario de precios estables.

Informes de Precios Mayoristas del Mercado Modelo (DI.GE.GRA.-C.A.M.M.)

Mercado.

Jueves 26 de Marzo del 2020: La operativa se enlenteció notoriamente con respecto al comienzo de la semana. Según referentes, esto podría atribuirse a varias causas, entre las que destacan: la cercanía del fin de mes, la suba de precios de algunos productos, así como el importante ingreso de mercadería que provocó el escenario de buenas ventas y de tonificación de precios de la semana anterior. Descendieron los valores de: limón, naranja Valencia, morrón Rojo, zapallito de calidad superior, zuchini, durazno apio de hoja, brócoli, espinaca, perejil, puerro y rabanito.

Aumentaron los valores de: tomate, manzanas rojas y Gala de calidad superior, calabacín, papa, morrón Verde, kiwi, ciruela, melón reticulado y repollo de calidad superior.