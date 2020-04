«El mayor problema ahora es el traslado de las cuadrillas de cosechadores»

Argentina

Desde que Argentina declaró el estado de emergencia sanitaria por la propagación del coronavirus en el país, las restricciones a la movilidad están suponiendo un problema para el desarrollo de las labores de recolección de las producciones frutícolas en la provincia de Entre Ríos.

Juan Stivanello es ingeniero agrónomo y asesora a productores citrícolas de la zona de Chajarí, donde actualmente se está recolectando mandarinas y algo de naranjas, limón y pomelo rojo. «El mayor problema que tenemos ahora es el tema del traslado de las cuadrillas de cosechadores», explica.

Asimismo, las distintas medidas para la circulación que han tomado los diferentes municipios, complican el movimiento, ya que en algunos lugares limitan el paso de las personas. «Es un problema porque acá no podemos parar, si no sacás la fruta ahora, se cae, se pasa, no la podemos dejar en la planta. Y además hay que abastecer los mercados», señala.

Para seguir adelante, se toman todas las precauciones recomendadas por protocolo, medidas de higiene personal y ambiental, desinfección y distanciamiento entre trabajadores. Asimismo, en estos días (de febrero a abril) es la época más fuerte de trabajo en el retiro de las naranjas de las cámaras frigoríficas para enviar al mercado.

«Hay que poner énfasis en el valor que tiene el agro como actividad insustituible. El productor también quisiera quedarse adentro, pero el sector productivo no puede parar. No solo porque se pierde toda la fruta sino porque se generaría desabastecimiento y un gran aumento de precios», destaca Juan.

Del mercado global de la naranja

Debido al brote a gran escala de COVID-19 en todo el mundo, la demanda de ciertos productos, como el papel higiénico, las mascarillas y los desinfectantes, ha aumentado a niveles sin precedentes. De igual manera, la demanda de naranjas y otros cítricos es muy grande en los países afectados debido a su alto contenido de vitamina C.

España, Marruecos, Egipto, Grecia y Turquía suministran actualmente al mercado europeo. En los EE. UU., la fruta llega de California, Florida y México. Mientras tanto, China también tiene producción para su mercado local. Las primeras Navel tempranas para exportación ya se han cosechado en Sudáfrica. Los precios de la naranja están subiendo en el norte de Europa debido a problemas en la logística. Los controles fronterizos internos han provocado un aumento de los costes de transporte. No obstante, hay suficiente fruta para satisfacer la demanda, incluso en Norteamérica, a pesar de que se teme que se produzca un vacío en la oferta alrededor de mayo y junio, en el período en que la producción local debe reemplazarse por importaciones sudamericanas.

Mercado. Ahora, informamos sobre la comercialización, desde los informes de Precios Mayoristas del Mercado Modelo (DI.GE.GRA.-C.A.M.M.), a saber:

Lunes 30 de marzo del 2020: El comienzo de semana se presentó medianamente ágil, notándose la llegada del fin de mes, con menos levante en volumen, pero manteniéndose el interés por las hortalizas secas. Descendieron los valores de: limón, mandarina, morrón Rojo y Amarillo, boniatos, calabacín, berenjena, chauchas, zuchini, banana, apio de planta, lechuga Mantecosa, puerro, remolacha y repollo blanco. Aumentaron los valores de: tomate (redondo y perita), papa, morrón Verde, pepino, rabanito y repollo Rojo.

Informe Semanal de Precios e Ingresos al Mercado

Modelo.

Semana del 21 al 26 de marzo de 2020

Hortalizas de fruto: en este grupo, el producto que tuvo mayor demanda fue el morrón verde. Como mencionamos desde el principio las comidas de olla han ganado terreno en las cocinas de los uruguayos, y por lo tanto un ingrediente no menor a agregar son los morrones. Dada además, la restricción en los gastos, paso a tener importancia el verde con respecto al rojo, contrario a la situación normal. Debido a esto es que presenta un aumento en sus cotizaciones del 25% y el rojo baja un 8%. Lo mismo sucede con el amarillo, la demanda es escaza, debido a que es un producto con una demanda especialmente asociada al sector gastronómico. Zapallito es otro producto que aumento en su demanda, llegando a un aumento en sus valores cercano al 60% con respecto a la semana anterior. En tomates, la buena oferta de este producto no había afectado significativamente sus cotizaciones, sin embargo, el menor ingreso de partidas salteñas sobre el cierre de la semana, esta situación se revirtió teniendo un aumento al alza de sus cotizaciones de hasta 40%. Se observa mayor ingreso en la oferta de ajíes catalanes, chauchas (chatas y alubias verdes y amarillas) y pepinos que mantienen un escenario de precios estables.

Frutas de hoja caduca: la cercanía del fin de la zafra de carozos, se nota en la menor presencia de ciruelas, duraznos y pelones. Debida a que la calidad está fuertemente afectada por la mala conservación, los precios se mantienen estables o con leves incrementos, para las categorías superiores. Para esta última situación son los casos de las variedades tardías como los duraznos Pavías Moscatel, de calibres grandes y extragrandes, en el que aun hay partidas presentes en el Mercado, frescas o «de planta» (sin ser sometidos a cámaras de frio). En uvas se mantiene el escenario de precios estables, aunque operadores referentes mencionan que ya van quedando «las ultimas» partidas sobre todo de la variedad Moscatel. En peras y manzanas la situación de precios e ingresos se mantienen iguales, con leves variaciones de precios en las manzanas, de calidad superior, especialmente las que presentan un intenso nivel de sobre color. Frutas de huerta: en frutillas los precios se mantienen, comentando en plaza que la demanda ha bajado considerablemente, debido a que no es un producto de básica necesidad. En melones se ha notado un descenso en los ingresos, debido al fin de la zafra de los cultivos del sur y aun no ha comenzado fuertemente la zafra salteña para este producto. Esta situación repercute al alza en los valores, sobre todo de las partidas de calibres grandes, con presentaciones de 5 a 6 unidades en cajones. En sandias la zafra prácticamente esta culminada, en donde el fin de semana anterior se cierra la plaza de las sandias. La calidad además ya estaba siendo menor, con partidas arenosas y pasadas de maduras, que ya dificultaban su colocación. Sin embargo, el precio, dada la baja oferta, presento un aumento de casi el 70%, donde son partidas del sur del país las que alcanzan normalmente los valores mayores.

Emilio Gancedo