Tres jugadores de Salto Nuevo, tres de Gladiador, dos de Universitario y los restantes de Ceibal, Nacional y Salto Uruguay, conforman el EL EQUIPO IDEAL de EL PUEBLO, si del Torneo Clausura se trata. En relación a los mejores 11 del Campeonato Apertura, las variantes son sustanciales, a tal punto que solo repinten dos jugadores: Cristian Madruga de Salto Nuevo y Alexander Píriz en Universitario. En los restantes nueve puestos,nombres y apellidos que se renuevan.

Ocurre que determinadas situaciones fueron concretas en el segundo tramo: por ejemplo, las ratificaciones de evolución y consolidación por Salto Nuevo y Gladiador, mientras que Universitario sostuvo su principio de regularidad. No por nada entre los tres equipos aludidos, la base de ese 11 ideal. Como contrapartida, irregularidades que se plantearon como en los casos de Ferro Carril y River Plate, quienes para el staff de EL PUEBLO en el plano individual no ameritaron propiedades en términos generales o por lo menos merma real como en el caso de los albirrojos..

LOS QUE SÍ

Y LOS QUE NO

Como ocurre frente a casos como estos, más de un cuestionamiento puede plantearse. A veces, es cuestión del cristal con que se mire o la simpatía o predilección que generan determinados nombres. Pero en este caso del diario, se trata de rendimientos y suma de partidos que acrecienta la chance de figurar entre los mejores 11 o caso contrario, en el equipo alternativo. En el Campeonato Clausura hubo jugadores que no siempre fueron parte de la cita como Christian Cavani, José González, Sergio Cruz, para establecer tres casos concretos. Como contrapartida hubo jugadores que en el Clausura, marcaron una gravitación plena. En tanto la fractura, radió a Diego Burgos del arco de Universitario.

Es válido el rescate de José Gómez en Salto Nuevo, Martín Silva en Gladiador y Julio Bruno en Salto Uruguay, mientras sabe ahora Nacional del nivel que es capaz de exponer, Cristian Castillo.

LOS QUE

NO FIGURAN

Teniendo en cuenta los dos equipos diseñados por EL PUEBLO al cabo del Torneo Apertura, de aquellos 22, un total de 18 ahora no pasan a figurar tras el Clausura. La nómina en este caso, incluye a Luis Dominguez, Sebastián Herman, Christian Cavani, Matías Flores, Joaquín Burutarán, Fabio Rondán, José González, Ricardo Laforcada, Diego Burgos, Enzo Albano, Elbio Conti, Sergio Cruz, Franco Silva, Juan Darío Rondán, Carlos Camargo, Antonhy Saldivia, Carlos Vera y Nicolás Ferreira. Antes ellos si. En este presente, no. Como contrapartida, no faltaron producciones remarcables, como la del «Chavo» Rodríguez en el arco de Salto Nuevo y Martín Silva en la parcela de volantes de Gladiador.

EL EQUIPO DE

ALTERNATIVA

Es una manera de tener en claro que hubo jugadores con respuesta, por eso la tentación otra vez, de darle marco a un equipo de alternativa, que en este caso incluye a dos jugadores de Ferro Carril, Universitario y Gladiador. Los restantes de River Plate, Salto Nuevo, Saladero, Salto Uruguay y Nacional. Entre estos onces, indiscutibles presencias como las de Facundo González de Salto Nuevo, la ratificación del «Cunfi» Menoni en Universitario, más dos futbolistas de Gladiador esenciales en la segunda rueda, como Juan Pablo Otorgues y Rodrígo Izaguirre. Novedades en ambos equipos, las apariciones por ejemplo de Franco Rivero de Ceibal y Matías da Silva de Saladero, en la marca del lateral derecho. En un escalón inmediato, Sebastián Herman de Salto Nuevo. Por lo demás, recupera protagonismo Luis Facio en Universitario, mientras se integra Marcio Backes a los once de alternativa.

Son los 11 en cada caso. ¿Alguna polémica o no tantas? Pero los 22, partes mismas de la escena.

Los 11 titulares

1) Cristian Rodríguez (Salto Nuevo).

4) Franco Rivero (Ceibal).

2) José Gómez (Salto Nuevo).

3) Mauricio Trinidad (Gladiador).

6) Ramón de Mora (Gladiador).

8) Cristian Castillo (Nacional).

5) Cristian Madruga (Salto Nuevo).

10) Martín Silva (Gladiador).

11) Matías Laxague (Universitario).

7) Julio Martín Bruno (S. Uruguay).

9) Alexander Píriz (Universitario).

Los 11 de alternativa

1) Jonathan Vaz (Ferro Carril).

4) Matías da Silva (Saladero).

2) Jorge Dalmao (River Plate).

3) Facundo González (Salto Nuevo).

6) Emilio Rodríguez (S. Uruguay).

8) Marcelo Menoni (Universitario).

5) Luis Facio (Universitario).

10) Juan Pablo Otorgues (Gladiador).

11) Marcio Backes (Ferro Carril).

7) Rodrigo Izaguirre (Gladiador).

9) Luis Leguísamo (Nacional)