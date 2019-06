“Esta es una elección que no solo define un candidato a la interna del Partido

Nacional sino que también comienza el proceso de cambio en el Uruguay”

El senador Javier García, principal referente del Espacio 40 del Partido Nacional, estuvo recientemente en nuestra ciudad acompañado por el también legislador Sebastián da Silva, quienes vinieron en el marco de las elecciones internas promoviendo la precandidatura presidencial de Luis Lacalle Pou. En diálogo con EL PUEBLO, hizo referencia a los desafíos que su partido tiene por delante y respondió los dichos del partido de gobierno sobre la posibilidad que el país retroceda en caso de ganar la oposición. En la oportunidad estuv o acompañado por la principal referente del Espacio 40 local, Lucía Minutti y por el presidente de la Comisión Departamental del Partido Nacional, Luis Avellanal.

LA ELECCIÓN MÁS IMPORTANTE

García comenzó el diálogo reafirmando la importancia de votar en las próximas elecciones internas pues para él se trata de “una elección que define la elección nacional” porque “no hay presidente de la República electo en noviembre que no haya ganado la interna de su partido en junio. Así que el proceso en Uruguay tiene tres vueltas, la primera se juega ahora en junio, quizás la elección más importante de todas, porque es imposible llegar a noviembre sin junio. Por lo tanto, ahora empezamos a decidir, y esta es una elección que no solo define un candidato a la interna del Partido Nacional sino que también comienza el proceso de cambio en el Uruguay. Ese es el gran desafío que tenemos”.

“La realidad es que las urgencias de la gente están muy distantes de la actividad política, los desvelos de la gente es el trabajo, la inseguridad, es lo que padece todos los días y la activa política es muy lejana. Nosotros queremos convocar a votar, porque en buena medida estas dos urgencias, la inseguridad y el problema grave que se está viendo en materia de empleo, el instrumento para resolver esto es la política, en un sistema republicano y democrático no hay otra herramienta para enfrentar los problemas y resolverlos que la política. Por lo tanto, eso nos hace esforzar aún más a quienes estamos en esta actividad política a convocar a la gente, porque para enfrentar estos problemas es necesario participar”.

PREPARADOS PARA GOBERNAR

“La de Luis ha sido una candidatura que desde la elección pasada se ha preparado para gobernar el país. Aquí no sólo hay una candidatura. Porque para que haya una candidatura debe haber algo que es indispensable, un candidato. Pero hoy en día no alcanza con un candidato. Para que haya una candidatura que pueda ofrecer al país respuestas se requiere aparte del candidato un equipo de gobierno, y muchos uruguayos han visto aparte de la candidatura de Luis a 400 mujeres y hombres que han elaborado durante 5 años respuestas para los problemas del país. Hay que tener entonces candidato, equipo de gobierno y programa de gobierno”.

PIERDEN EL TIEMPO

Consultado por EL PUEBLO sobre los dichos de figuras del gobierno sobre que de ganar la oposición el país retrocedería muchos años, García enfatizó que “tuvimos 14 años de un gobierno del Frente Amplio donde tuvieron dos herramientas, que son la bendición para cualquier gobierno, lo que quisiera tener cualquier partido en el gobierno son todas esas herramientas que tuvo el Frente y que no es común que se tenga. Tuvo plata y respaldo político”.

“Atravesamos 16 años de crecimiento económico que empezó en el año 2003 con el presidente (Jorge) Batlle y que continuó hasta hace poco tiempo atrás, por eso pudieron tener todo el presupuesto que se quiso. Y lo otro que es una herramienta fundamental, no es común que exista, tuvieron mayoría parlamentaria. Con dinero y con mayoría parlamentaria uno ahora debe pasar raya, porque los gobiernos tienen que rendir cuentas. Y uno dice, el Frente Amplio con estos dos elementos, ¿nos deja un país más seguro? No. Con todo el presupuesto que tuvo, porque el presupuesto en el Ministerio del Interior se multiplicó por 4, de 200 millones de dólares en el año 2004 a 800 millones y pico de dólares hoy. Con todo el presupuesto que quiso y mayoría parlamentaria, ¿tenemos un país con más empleo y más trabajo? No, desgraciadamente se han perdido casi 70 mil empleos en los últimos 4 años. Con estas dos herramientas, ¿tenemos un país que tiene una mejor educación pública? Desgraciadamente no”.

“Entonces, el Frente Amplio haría bien en hacer una campaña electoral, si pudiera, diciendo lo bien que han hecho las cosas en vez de hablar mal de lo demás. Cuando un partido político lo único que tiene para decir es hablar mal de los demás, es que tiene muy poca cosa para expresar. Así que el FA podrá insistir con lo que dice pero seguirá perdiendo el tiempo”, concluyó.