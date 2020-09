La nueva disposición que regirá

El fin de semana comprendido entre el 12 y 13 de setiembre, marca en el calendario la reapertura del Campeonato del Interior de Selecciones, tanto en Juveniles como en Mayores. Salto será visitante ante Canelones en Mayores e igualmente frente a Colonia en Juveniles.

Resta dilucidar la incógnita central: se habilita o no el ingreso de público. Es el combate sostenido de OFI y sus Ligas, como aspecto no menor para que la vuelta al fútbol incluya ese condimento especial, más allá de lo que representa en el plano económico.

El miércoles por la noche, cuando el Director de la Secretaría Nacional del Deporte asistió al local de la Liga Salteña de Fútbol, planteó una serie de cuestiones básicas a la dirigencia.

De aprobarse el ingreso de un determinado porcentaje de aficionados , las entradas se tendrán que vender de forma anticipada. En la entrada tendrá que figurar el nombre del adquirente, más el número telefónico. Es lo que se EXIGE (ya no se trata de una exhortación), en caso de un brote del Covid 19. La lista pasa a conformarse: saber quiénes son los que acceden al espectáculo. Tras el alejamiento de Sebastián Bauzá de la Liga, el diálogo no faltó entre neutrales. Hubo que tomar nota, a la luz del partido que llegará ante Canelones.

CONSEJO ÚNICO JUVENIL Y CIERRE DE TRIBUNAS

En la reunión de referencia en la Liga, no faltó el presidente del Consejo Único Juvenil. Miguel Rognioni fue uno más para invocar lo relativo al protocolo y el cumplimiento de las fases de aquellos planteles que en Sub 15 y Sub 18, reinician la actividad-calendario el próximo fin de semana. Sucede que en algunos casos se trata de partidos que se disputarán en canchas abiertas, pero también en escenarios cerrados. En este último caso, puede plantearse el riesgo de contagio, sino se establece un elemental distanciamiento físico.

Por eso, cabe una posibilidad: la clausura de las tribunas. Que se imposibilite el ingreso a las mismas. Casos bien concretos, los del Parque Carlos Ambrosoni, Parque Luis T. Merazzi, cancha de Nacional, Parque Humberto Forti y cancha de Gladiador.

El presidente de CUJ fue tajante: «todo lo que se haga para cuidarnos, lo haremos. Lo que se pueda aplicar, lo aplicaremos».