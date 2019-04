María de los Ángeles Márquez y Glodomar Fraga – Lista 7 del Partido Colorado

Los Ediles del Partido Colorado María de los Ángeles Márquez y Glodomar Fraga, manifestaron su preocupación respecto a las condiciones en las que está funcionando el Vertedero Municipal, expresando que, “la DINAMA no ha tomado cartas en el asunto”.

Desde la Junta Departamental la Lista 7 ha venido tratando la situación del Vertedero Municipal; ¿cómo se ha encarado el tema en la órbita gubernamental?

MAM: La Lista 7 hace más de 3 años que viene haciendo una investigación seria sobre el asunto, basada, justamente, en ejemplos internacionales y nacionales, porque en el Uruguay hay varios departamentos que han logrado no tener vertederos a cielo abierto, que es lo que recomiendan a nivel mundial, porque se sabe que se contamina el aire, el suelo, el agua, como sucede con el arroyo San Antonio, por ejemplo. Dicho arroyo se encuentra absolutamente contaminado por nuestro vertedero. Las familias que viven alrededor del vertedero están totalmente contaminadas. En un plazo de varios meses, tuvimos cinco focos ígneos en el lugar, los que no se podían apagar y estaban contaminando el aire de una manera tremenda y, esas familias, tuvieron que convivir con esa contaminación durante muchos meses, hecho que fue denunciado por nosotros.

Con el Edil Fraga fuimos en tres oportunidades a territorio, la primera de las cuales, el encargado del vertedero nos hecho del lugar, siendo que somos contralores de la Intendencia, pero, de igual manera, nosotros insistimos y volvimos dos veces más.

Nos entrevistamos, incluso, con los integrantes de la Cooperativa Las Gaviotas, y vimos que no los estaban dejando trabajar de la manera en que debería ser. También, pedimos para visitar la parte donde tiran a los animales muertos, comprobando la pudredumbre que hay, y los desechos tóxicos que se están tirando, lo que no debería de ser así al estar prohibido; desechos que, ni que hablar, van contaminando todas las napas de la tierra en toda su superficie subterránea.

Esto lo venimos denunciado hace años. Venimos diciendo cómo es esto, y presentamos proyectos alternativos en la Intendencia de Salto de cómo mejorarlo; hemos presentado proyectos para habilitar nuevamente esa gran construcción que hay dentro del vertedero, que se hizo y que costó muchísimo dinero, que es responsabilidad de todos los gobiernos, ya que esta realidad no es solamente de uno.

O sea que, al respecto, hemos presentado todo tipo de propuestas para que Salto sea una ciudad con un vertedero más limpio.

¿Le han respondido algo durante todo este tiempo desde la Intendencia?

MAM: Ya nos han contestado que no lo piensan cambiar de lugar, entonces, como no lo quieren cambiar de lugar, la idea era obtener un vertedero con otras características. Bueno, tampoco se nos ha tenido en cuenta en ninguna de las propuestas. No es sólo criticar la situación, si no, presentar propuestas, como lo ha hecho, siempre, la Lista 7. Lamentablemente, ninguna de las mismas ha sido tenida en cuenta, siendo que, una de ellas, implica obtener varios tipos de energía mediante las toneladas de basura que se recogen día a día en el departamento de Salto.

¿Esto podría solucionarse?

GF: He tenido la oportunidad de ir a otros departamentos, en los cuales visitamos varios vertederos, en donde vimos que no son a cielo abierto, y los residuos que se recogen diariamente, son inmediatamente tapados, y, cundo no se tapan en el día, se ponen redes para que no contamine, no vengan los bichos a comer de ahí, ni las personas que revuelven la basura.

Nuestro vertedero, lamentablemente, está abandonado. Ahí funcionaba una cooperativa de clasificadores de basura, la cual nunca funcionó, porque las máquinas funcionaron por un tiempo, pero, después, no anduvieron más; se rompieron, y no las arreglaron.

Para la cantidad de basura que Salto produce diariamente, deberíamos de tener tres plantas reclasificadoras de basura como esa, y darle el funcionamiento que corresponde darle.

Hay muchos proyectos para Salto, pero, no se ha podido llevar a cabo, lo cual es una lástima.

Lo peor de todo esto, es la contaminación del arroyo San Antonio, que sabemos que está viniendo al Río Uruguay, aguas arriba de la ciudad de Salto. Se han hecho análisis del agua, donde, se han encontrado material pesado como el mercurio, el manganeso, como plomo.

En el Vertedero Municipal se ha tirado mucho residuo con mercurio, por ejemplo, eso nos lo han manifestado; recordemos que, hasta hace un tiempo atrás, las lámparas de luces tenían mercurio, hasta que eso se prohibió, pero, eso, no se deshace de un momento al otro, ya que tiene un efecto residual tremendo, de muchos años.

La DINAMA no tomó cartas en el asunto sobre el tema; la CTM, y me refiero a las dos márgenes, todo lo que producen de basura, lo depositan en unos contenedores grandes y lo traen al vertedero. Tanques grandes con trapos con grasa, aceite, materiales que son contaminantes, como lo hacen también todos los comercios de Salto, aclaremos. Creemos que, es época de que las autoridades empiecen a tomar cartas en el asunto y tomar la situación en serio, porque, podríamos llegar a estar a merced de que la Argentina nos haga un juicio por contaminar el Río Uruguay. Recordemos todo lo que hicieron por las pasteras, las que, no contaminan ni una cuarta parte de lo que contamina esto. Eso no es ningún disparate y, la DINAMA, lo sabe.