En momento de paréntesis deportivo, algunos continuaron con la planificación prevista

Es así, en definitiva el paréntesis deportivo, ha sido solo para algunos, y es un tema que ya hemos venido manejando antes, a la hroa de iniciar el descanso propuesto y votado en forma conjunta por la dirigencia de la Liga Salteña de Fútbol Sala, con los delegados y/o representantes de cada uno de los equipos participantes.

Siempre por estas fechas, y en decisiòn que nos parece por demás correcta y acertada, la comptencia del Futsal realiza un paréntesis debido a las fiestas tradicionales, porque lógicamente la gente por estos días anda en “otra cosa”, y eso repercute en todos los ámbitos, no solo a nivel de jugadores y demás, sino también en lo que sería la convocatoria de público.

El tema es que muy pocos equipos se llamaron a descanso total, es más, existen varios que no descansaron, siguieron trabajando , entrenando, y cumpliendo con lo planificado al inicio de temporada por sus diferentes Cuerpos Técnicos. Esto nos parece lo correcto, unos días de descanso esta bien, pero no más que eso, a la hora de no perder estado físico los planteles, y ritmo de competencia sin dudas (se han realizado partidos amistosos). En relación a esto, sabemos se han enfrentado por estos días equipos de las divisionales “A”, y “B” jugando entre sí, disputando partidos completos de 40‘ (dos tiempos de 20‘), aspecto que sin dudas les sirve a todos, ahora para mantener a los planteles motivados y con ritmo de competencia, pero mucho más servirá al momento de retomar el campeonato con los partidos oficiales. Esto es así, a la hora de buscar lograr, e ir consiguiendo los objetivos planteados, hay momentos que no se puede descansar demasiado, y mucho menos otorgar ventajas, en esta disciplina es así, las cosas como son.

DANIEL SILVEIRA