Los 103 años en la historia y desde la presidencia de Francisco Cano

“Cumplimos 103 años siendo siempre un club de puertas abiertas a donde concurren gratuitamente todas las instituciones educativas de nuestro barrio cada vez que nos necesitan. No hay persona de nuestro barrio que no haya pasado por nuestro club en algun momento. Continuamos este legado historico que nos marcaron nuestros antiguos dirigentes”.

Es hoy. El día en que Nacional de Salto llega a los 103 años de historia. El peso de esa historia que legitima el orgullo de los tricolores “naranjeros”. Por eso en EL PUEBLO, el presidente va delineando cuestiones generales y también específicas. FRANCISCO “Aco” CANO es parte de la nueva generación. Con menos de 30 años llegó al cargo mayor. El segundo año consecutivo y la numeración de títulos acumulados. Al fin de cuentas, Nacional es parte de un huella vigente. Inalterablemente.

“En lo deportivo nos encontramos en un momento histórico. Luego de pasar 52 años sin ser campeones en fútbol y 25 años sin ser campeones en básquetbol, en los últimos 9 años ganamos 3 campeonatos de básquetbol y dos de fútbol. Nos mantenemos en las definiciones de todos los campeonatos con planteles formados en nuestra casa totalmente identificados con la causa. En básquetbol nos coronamos campeones invictos, algo histórico no solo para nuestro club sino para Salto. Logramos cambiar la mentalidad de todos, especialmente de nuestros jóvenes, ahora hay un convencimiento de todos que podemos ser campeones, que triunfar y ser mejores depende nuestro y que tenemos esa fortaleza de lograrlo todo. Se fue ese miedo o trauma que llegamos a tener alguna vez”.

EL VALOR DE LAS FORMATIVAS

Otra cosa a destacar es la importancia que le damos a nuestras formativas en todos los deportes. En donde estamos dándole muchísima importancia y en donde vemos que hay mucho futuro, los resultados así lo reflejan. Y agradecer a todas las personas que han pasado por Nacional.

No nos olvidamos nunca de aquellos dirigentes y jugadores que se pusieron la camiseta de nuestro club en las malas, cuando por ejemplo estuvimos en la “B”, y que le pusieron el pecho a las díficiles y lograron sacar adelante a Nacional y construir este querido club. Somos muy respetuosos por todos los que dejaron cosas por el club, sabemos muy bien que nuestro club de hoy es en parte el reflejo del trabajo del pasado, y nuestro trabajo actual sera el reflejo del futuro“