El doctor Ney Castillo, reconocido oncólogo infantil, se encuentra activamente participando de la campaña electoral, siendo candidato al Senado por la Lista 600 del Partido Colorado, que también postula a Miguel Feris a la diputación por Salto. En diálogo con EL PUEBLO, repasó las principales propuestas de Ernesto Talvi, candidato presidencial.

– A menos de una semana de la elección, ¿cómo visualiza la campaña electoral que está llegando a su fin?

– Ernesto ha hecho un tremendo trabajo en estos 15 meses que ha estado en la cancha. Ha trabajado enormemente y con una calidad diferente al resto en cuanto a propuestas y seriedad, a lo que él mismo llama, «una nueva forma de hacer política», presentando un proyecto de país como ningún otro. Ahora, obviamente que quedan pocos días, las campañas tienen altibajos y esperemos que eso que para nosotros es diferente y que es la única forma que tiene el país de dar un salto de calidad, se pueda concretar en los votos de la gente.

- ¿Cuál sería el mensaje central de Talvi en estos últimos días de campaña?

– El mensaje se centra en lo que nosotros siempre fuimos, un partido que cuida por la justicia social, pero además por el desarrollo del país. Un mensaje que es optimista, porque no nos hemos centrado en lo que no se hizo sino en lo que hay por hacer y que no puede perderse tiempo, hay que empezar ahora. Y dentro de esa campaña, obviamente a veces se paga un poco de tributo al ser la primera campaña.

- ¿Cómo vivió el cierre de campaña de Talvi y de Robert Silva en Salto?

– He estado en otros cierres de campaña en Montevideo, Rivera, hemos visto además movilizaciones partidarias en otros departamentos. Este domingo, de alguna manera fue diferente porque fue multitudinario. Nosotros llegamos medio sobre la hora y nos costó acceder a Círculo, estaba desbordado de gente. Lo otro que me dejó muy impresionado, a diferencia de otros lados, fue la pasión y fervor de la gente, sobre todo en el cierre. Cuando habló nuestro candidato, prácticamente no se podía retirar del estrado por las muestras de afecto que fueron muy importantes.

Es decir que nos llevamos una impresión fantástica del movimiento que hubo del Partido Colorado, que nos da la esperanza de que vamos a votar bien, y que la gente está entendiendo el mensaje.

- ¿Es un resurgir del Partido Colorado luego de la mala votación obtenida en 2014?

– Creo que va a resurgir, y además de eso, resurge con elementos nuevos, que son la raíz de lo que es el Partido Colorado.

Hoy creo que nuestros objetivos son los tradicionales pero modernizados, es decir que hablamos de un Batllismo del Siglo XXI, con un líder que se ha preparado como ningún otro como estadista, y que tiene una visión de país que en el lugar que esté, va a ser un aporte invalorable para el país.

- Hace unos días, el Sindicato Médico de Salto denunció la faltante de personal médico en algunas áreas del Hospital Regional, y dijo que ASSE le respondió que no tenía dinero para llenar esos cargos que se pedían. Ante esto, ¿cómo analiza la marcha del Sistema Nacional Integrado de Salud?

– El Sistema Nacional Integrado de Salud es una reforma que se inició en 2007, por lo que lleva 12 años, y que nosotros obviamente no tenemos aspiraciones refundacionales, pero que ha tenido muchísimos problemas, sobre todo de gestión y de integración, es decir que no hay una integración adecuada entre los sistemas públicos y privados.

En Montevideo, el sistema público funciona bastante bien pero nos queda clarísimo que en el interior no funciona de la misma manera, y que además cuando no funciona, no existe la obligatoriedad de la complementación con el sistema privado, y que el dinero que ha dispuesto ASSE a través de los dineros que corresponde por FONASA, son dineros muy importantes. Se ha tenido un presupuesto extraordinario para mejorar la calidad de la salud pública, y lamentablemente se ha fallado en la gestión, que es lo que reclamamos que han fallado prácticamente en todas las áreas.

Es decir que también en la educación, se vertió cantidades muy importantes de dinero con respecto a lo que se daba antes, sin embargo la educación está igual.

Eso se reproduce en salud y en otros campos como la seguridad. O sea que los elementos esenciales que son la salud, la seguridad y la educación en este país, están congeladas aun cuando han tenido un presupuesto muy importante.

- ¿Qué mensaje le deja a los salteños pensando en el domingo 27 de octubre?

– Reproduciré lo que dijo Ernesto en Círculo, porque lo vivimos en las internas, vamos a pelear para que el mejor candidato, el mejor programa esté en el balotaje, y vamos a pelear hasta el último minuto, hasta en los descuentos, a ver si podemos hacer un gol en la hora y de penal, y en eso estamos.