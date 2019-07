La inauguración oficial del Centro de Recuperación de lesiones en Ferro Carril

El presidente Juan Carlos Realini, reveló en su rostro, la satisfacción implícita frente al nuevo logro alcanzado. No es para menos. Ayer a la noche, la inauguración oficial del «Centro de Recuperación de lesiones», que funciona bajo la égida de Leonardo Félix.

Desde la kinesiología, abarcadores rumbos en que siempre es posible fortalecer conocimientos, potenciarlos.

A partir del diagnóstico médico, los mecanismos que se activan para que la solución prospere. Lesiones que no solo experimenten deportistas, sino quienes son parte de ese público que también puede acceder a la sala.

El presidente remarcó que «está orientada para todo el deporte, y no tengo dudas que significa un orgullo para Salto. Las puertas están abiertas a un costo accesible. De algunos años a esta parte, hablamos del 2015, se han ido incorporando aparatos, técnicas, para llegar a esta realidad».

CON LA ÚLTIMA GENERACIÓN

Los tiempos no tan lejanos de Leonardo Félix en el básquetbol en condición de jugador, hasta que la profesión se convirtió en prioridad, para ir cimentando un nombre, un perfil, un sentido de búsqueda intransferible.

«Se trata de una sala con aparatología de última generación, la electroterapia como técnica que se engloba dentro de la medicina física y rehabilitación y se define como el arte y la ciencia del tratamiento de lesiones y enfermedades por medio de la electricidad, magnetoterapia, etc. aparatos innovadores que se utilizan a nivel del primer mundo».

PARA SABERLO MEJOR

Desde las 9 a 13 horas y en la tarde a partir de las 14 horas, la sala abierta y con el propio Leonardo Fénix, la chance de agendar a quienes pretendan usufructuar de la misma. En un momento del día, disponible específicamente para quienes son parte de los planteles de Ferro Carril, pero abierta siempre para deportistas de otros clubes o público en general.

Los precios promocionales no faltarán, de acuerdo al apunte de directivos de Ferro Carril y de «Leo» Félix. Tras las palabras de Juan Carlos Realini y del propio Director en funciones del Centro de Recuperación, un relevamiento visual a los distintos sectores por parte de los asistentes, siendo fácilmente comprobable el nivel de los aparatos integrados, creando las condiciones a favor del objetivo.

Cuando el presidente de Ferro enfatiza en que «se trata de un orgullo para Salto», simplemente no le faltan razones. A las pruebas habría que remitirse.