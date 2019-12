Fútbol Sala: Tras lo que se disputó en 2020, la opinión es unánime acerca de lo que viene

Sin dudas la disciplina Fútbol Sala (Futsal) sigue creciendo en nuestro medio, esto se viene dando desde hace ya mucho tiempo, de hecho hemos opinado desde nuestro lugar, que el Futsal se ha insertado definitivamente en el cronograma deportivo del departamento, y el que así no lo entienda, seguramente vive en otro lado, las cosas como son. Habíamos opinado hace un tiempo (temporada 2014 – 2015) que para nosotros esta disciplina no tenía «techo» en el plano local, y parece en aquel momento no estábamos tan «errados», el Futsal en Salto cada vez convoca más gente, cada vez el campeonato es más competitivo, más difundido, esto es así. Tal cual hemos venido informando en ediciones anteriores, la Liga Salteña de Fútbol Sala ya se encuentra en receso, y comenzó el paréntesis referido a la competencia. De todas formas, se sabe que serán muy pocos los que se tomarán en «serio» el descanso, porque la mayoría seguirá trabajando, de cara al retome de la actividad a fines de enero en 2020. Esto es así, en esta disciplina sí se quiere mejorar y mantener regularidad hay que entrenar y trabajar, el tema físico es clave, y ni que hablar de lo que se puede sumar en cancha a la hora de seguir «aceitando», y mejorando la estrategia de juego. Esto es lo que requiere el Futsal, disciplina donde la velocidad y precisión son claves y fundamentales a la hora de encarar un partido y lograr un buen rendimiento, así de simple. Por eso según lo que hemos podido averiguar, serán muy pocos los equipos que se tomen todo el descanso del paréntesis, sino todo lo contario, la intención de la mayoría es la de seguir realizando movimientos semanales, para de esa manera mantener activo a los planteles, y continuar con el ritmo de competencia, como debe ser, una vez iniciada la competencia oficial. Tal cual lo hemos informado oportunamente en ediciones anteriores, el campeonato «Salteño» de Fútbol Sala ingresó en su receso por motivo de las tradicionales fiestas de fin de año. Habitualmente (desde siempre) la competencia de la disciplina realiza un paréntesis por estas fechas), para retomar luego a fines de enero, principio de febrero en este caso ya en 2020. En definitiva es lo que pensamos, acerca de lo que ha dejado la competencia en el inicio del campeonato «Salteño» en ambas divisionales, debemos opinar que el mismo fue interesante, auspicioso, y también convocante. También nos parece, tras observar la producción de la mayoría de los equipos en ambas divisionales, que la temporada, y el campeonato, estará marcado por una gran paridad desde lo deportivo, donde nos parece que cualquiera le podrá ganar a a cualquiera, esto es nuestra opinión, luego el devenir de las fechas nos estará, o no, otorgando la razón. Esto recién comienza, se han jugado solo cuatro fechas (la quita en forma parcial), futuro por demás alentador, a partir que se retome, y hasta su cierre de temporada en 2020. La paridad desde lo deportivo entre todos los equipos participantes (vale para ambas categorías) ha quedado manifiesta, es por eso que opinamos acerca de la realidad actual hasta lo que se jugó, es que está todo muy parejo entre todos. Habrá que ver más adelante, sí la tendencia se marca, o tendremos un cierre de fase regulara de «vadera verde»…falta todavía.

Acerca de alguna consulta que nos realizaban el pasado fin de semana, debemos informar que ya quedó decidido, y aclarado por parte de la dirigencia, en común acuerdo con los delegados de los diferentes equipos participantes en la última reunión del Consejo de Liga en 2020, que los seis partidos suspendidos el pasado sábado, se estarán disputando luego del paréntesis de fin de año, y los mismos (partidos) se llevarán adelante previo a la fijación de la sexta fecha en el retome de la competencia a en fines de enero, principios de febrero ya en 2020.

DANIEL SILVEIRA

Resultados y posiciones actuales

Liga Salteña de Fútbol Sala: Temporada 2019 – 2020

Campeonato «Salteño» Divisionales «A» y «B»

Copa: «Salto Hotel y Casino»

Cuarta fecha: Primera rueda

Divisional «A»

Tigre (5) – Chaná (1)

Ferro Carril (6) – Almagro (4)

Nacional (9) – Saladero (8)

Florida (10) – Universitario (5)

Quinta fecha: Primera rueda

Tigre (6) – Saladero (5)

Posiciones «A»

Tigre 12, Ferro Carril 9, Almagro 9, Saladero 6, Florida 6, Nacional 6, Chaná 3, Universitario 0

Goleadores «A»

Gastón Barrientos (Saladero)……….14 goles

Maximiliano Ríos (Universitario)……9 goles

Marcos Barrientos (Saladero)………..8 goles

José González (Almagro)…………….7 goles

Elton Prado (Saladero)……………….6 goles

Rodrigo Fasanello (Nacional)………..6 goles

Divisional «B»

Cuarta fecha: Primera rueda

Dublín Central (9) – San Isidro (8)

Salto Rowing (6) – Géneve 5 (6)

San Eugenio (6) – Ceibal (6)

Progreso (7) – Sud América (6)

Bohanes (7) – Salto Grande (5)

Fecha libre: Atlético Juventus

Quinta fecha: Primera rueda

Dublín Central (3) – Bohanes (3)

Progreso (7) – Salto Grande (3)

Posiciones «B»

Bohanes 10, Dublín Central 9, Progreso 9, San Eugenio 8, Salto Rowing 7,Géneve 5 7, Ceibal 4, Salto Grande 3, Sud América 3, Atlético Juventus 0, San Isidro 0

Goleadores «B»

Braian Maidana (Sud América)……………11 goles

Juan Vega (Salto Rowing)…………………11 goles

Facundo Márquez (Salto Grande)………….8 goles

Patricio López (Progreso)…………………..8 goles

Diego Ferreira (Bohanes)……………………8 goles

Miguel Borrea (Ceibal)……………………..7 goles

Lo que resta de la quinta fecha (1ª rueda) en ambas divisionales

Se retomará con estos partidos

Divisional «A»

Chaná vs Ferro Carril

Florida vs Nacional

Almagro vs Universitario

Divisional «B»

San Isidro vs Géneve 5

San Eugenio vs Atlético Juventus

Salto Rowing vs Ceibal

Fecha libre: Sud América