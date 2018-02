A raíz del asesinato de una niña.

Un grupo de parlamentarios ultraconservadores pidió hoy al presidente electo Sebastián Piñera someter a votación la restitución de la pena de muerte, a raíz del asesinato de una niña de 1 año y 11 meses en el sur de Chile. Cinco legisladores de la Unión Demócrata Independiente (UDI) enviaron una carta a Piñera, en la que aseguraron que “la maldad y el nulo respeto a la vida no permiten otra opción que la de pagar con su vida los atroces delitos cometidos”. El país se estremeció esta semana al conocer la muerte de una niña a la que su padre golpeó, violó y asfixió en la ciudad de Puerto Montt.“Dicha situación reabrió el debate en el país respecto de la pena de muerte, que fue derogada en 2001, durante el Gobierno de Ricardo Lagos Escobar. En su mandato, Lagos Escobar reemplazó la pena capital con la de presidio perpetuo calificado, que consiste en que el condenado no puede optar a la libertad condicional hasta que hayan transcurrido 40 años de privación de libertad efectiva.“El senador derechista, Iván Moreira, se mostró este domingo de acuerdo con la iniciativa presentada por sus compañeros de bancada, y declaró ser desde siempre un partidario de la pena de muerte. Moreira dijo a los periodistas que la pena capital “no está abolida en Chile, porque la contempla el Código Militar”, por lo tanto es merecida “para el que traiciona al país en una serie de circunstancias; al que mata, al que viola”.“No obstante recalcó lo difícil que sería restituir esta medida, debido a que es necesario primero reformar la Constitución y renunciar a varios tratados internacionales. Desde la centroizquierda, el diputado del Partido Por la Democracia (PPD) Felipe Harboe, catalogó a los parlamentarios que piden reponer la pena de muerte de “ignorantes o populistas, al proponer algo que saben imposible”, escribió en Twitter.“El diputado Vlado Mirosevic, del izquierdista Frente Amplio, manifestó también su rechazo a esta propuesta, y recalcó que es necesario preocuparse de “hacer justicia y no venganza”. El parlamentario comunista Daniel Núñez, por su parte, se declaró partidario de la cadena perpetua y de las penas sin ningún tipo de beneficios en los casos de delitos graves, como los crímenes de lesa humanidad, por ejemplo. “Durante los últimos días se han llevado a cabo a lo largo del país una serie de manifestaciones para poner fin a los abusos y maltratos contra niños y niñas, motivados por el reciente asesinato de Sophia. Los chilenos exigen penas más duras y mayores sanciones para quienes agredan a menores de edad.

“Francisco Ríos Ríos, el padre de Sophia, de 29 años, se encuentra en prisión preventiva por cinco meses a la espera de un juicio. Santiago de Chile, 4 febrero (EFE).-