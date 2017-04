Selecciones Sub.18 de Salto y Colonia

-Por esta vez, archivamos en el “cajón de los recuerdos” las razones por las cuales la selección Sub 18 de Salto está en la final del torneo del interior de esta categoría.

Entonces solo queda pensar y tratar de analizar lo que pueda pasar esta noche en el Estadio cuando los muchachos de Jorge Noboa salgan a la gramilla del Dickinson a jugar “el primer tiempo de 90 minutos” de fútbol ante un rival difícil, muy difícil como sin duda lo es Colonia y que llega presedido de muy buenos encuentros en su zona, ganando partidos de local y otros de visitante para llegar a esta instancia de ser finalista.

SALTO ESTÁ

Lo de Salto ya lo conocemos. Sabemos el material humano que dispone el cuerpo técnico y hasta dónde puede llegar.

Pero hoy hay lesiones y expulsiones que vienen del encuentro ante Florida que mermaron el plantel, lo que obligó al técnico a realizar un par de nuevas convocatorias. Ya se integraron al grupo Leonel Da Rosa y el juvenil Sub 15 Gonzalo Silva.

HAY DUDAS

Por un lado esperamos que ese “parate” de algunos días a la espera de saber qué pasaba con el fallo y ante la protesta que realizó la Liga de Salto, no haya influido en el ánimo del grupo que ahora se debe haber tonificado cuando se anunció el fallo a favor de los nuestros.

Teniendo en cuenta algún lesionado a los que se le esperará hasta último momento y las dudas que tiene planteadas el técnico Noboa, recién hoy se sabrá el equipo que saldrá a la cancha a jugarle a Colonia. Una selección “roja” que está en nuestro medio desde la tarde de ayer.

Partido difícil para ambos, es una final de campeonato.

ASÍ JUEGAN

Estadio Dickinson de Salto

Final del interior de selecciones Sub 18 de OFI

Hora 20.30. SALTO – Colonia.

Árbitros de San José. (Jesús Castro).

La revancha sería el próximo domingo en Rosario con arbitraje de colegiados de Paysandúi (Robert Ledesma).