ElPartido Independiente (PI) de Uruguay se retiró este domingo de la coalición de izquierdas La Alternativa debido a la «falta de confianza» que generó el apoyo por parte del movimiento Navegantes a la coalición oficialista, el Frente Amplio (FA), según declaró a Efe el senador Pablo Mieres. »Se perdieron las confianzas porque hubo una decisión de Navegantes, no solo de Selva Andreoli, de decidir adelantar la posición de lo que iban a hacer en la segunda vuelta, cuando expresamente en le marco de La Alternativa el acuerdo fue que no había que adelantar opiniones», apuntó el presidente del PI.

Las tensiones por parte del PI surgieron después de que Andreoli, nombrada como candidata a la vicepresidencia de La Alternativa, declarara esta semana en un programa de televisión que ante una posible segunda vuelta en las elecciones presidenciales de este año, ella «personalmente» no podría apoyar a otra opción que no fuese la coalición oficialista de izquierdas, el Frente Amplio. »El tema ni siquiera es qué posición tomaron, el tema es haber tomado posición», resaltó Mieres, quién explicó que desde su partido pidieron a Navegantes que «revisaran su posición» y que «volvieran al acuerdo original» de La Alternativa y estos le dijeron que no. En este sentido, el asta ahora candidato a la Presidencia por la Alternativa y hoy candidato por el PI, remarcó que al recibir la negativa el PI comprendió que eso iba a afectar a la confianza de la campaña.

»Tenemos siete meses por delante en una campaña que va a ser muy movida donde vamos a tener que tomar muchas decisiones complejas, muchas veces y yo no tengo garantías de que haya nuevamente posiciones unilaterales», apostilló. Mieres destacó, además, que la decisión de retirarse de la coalición de izquierdas fue aprobada por la votación de todos los asistentes -que calculó que fueron unos cuatrocientos militantes- menos por dos abstenciones.

»No estamos con la calculadora (contando a los posibles votantes) estamos convencidos de que en política hay que transitar sobre la base de la confianza y del cumplimiento de los acuerdos, entonces cuando ese cumplimiento se cae genera las respuestas que hoy generamos», concluyó.

La Alternativa había anunciado este mes que su formula para hacerse con la Presidencia del país austral sería Mieres como candidato a la Presidencia y Andreoli a la Vicepresidencia.

EFE