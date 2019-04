Montevideo, 26 abr (EFE).- Los partidos políticos de Uruguay firmaron este viernes un “pacto ético” junto a la Asociación de la Prensa Uruguaya (APU) contra la desinformación y las noticias falsas en el marco del año electoral que tendrá elecciones internas en junio y elecciones nacionales en octubre. En un evento realizado en el Palacio Legislativo uruguayo, todos los partidos políticos con representación parlamentaria se adhirieron a esta iniciativa impulsada por APU a principios del 2019. Los firmantes fueron el Frente Amplio, el Partido Colorado, el Partido de la Gente, el Partido Independiente, el Partido Nacional y Unidad Popular. En concreto, el pacto sostiene que los partidos se comprometen “a no generar ni promover noticias falsas o campañas de desinformación en perjuicio de adversario políticos”. Asimismo, el escrito dice que se promoverá a los dirigentes la necesidad de “evitar acciones o expresiones de tono agraviantes” contra adversarios. “Los partidos firmantes se comprometen a acordar un mecanismo permanente de consulta para dar seguimiento a este Pacto Ético de forma de responder rápidamente a cualquier situación que pudiera afectar el cumplimiento de este compromiso público”, concluye el pacto que fue homologado por los presidentes de cada partido. Al acto asistieron figuras destacadas del ámbito político uruguayo, legisladores de todos los partidos y precandidatos a la Presidencia. Dicha iniciativa fue respaldada por la Fundación Astur -que encabeza el contador Enrique Iglesias-, Naciones Unidas, la Fundación Fesur y la Universidad de la República de Uruguay. Respecto al pacto ético, el expresidente de Uruguay José Mujica dijo a la prensa que hoy la divulgación de noticias falsas tiene “un peso desmesurado” en las decisiones de la gente y que, la difusión de ellas socavan la confianza del electorado. “Una de las peores enfermedades contemporáneas es la tendencia al descrédito, he notado que en muchas sociedades la gente no está votando a favor, está votando en contra, que es distinto”, acotó. Además, consideró que la gente “no está enamorada de ningún programa” político y esto es “un cambio de tendencia muy fuerte” que también es perturbado por las noticias falsas. En tanto, el senador y precandidato del Partido Independiente, Pablo Mieres, dijo a la prensa que todos deben contribuir a que no exista difusión de noticias falsas y que los políticos no se aprovechen de oportunidades “para inventar cosas”. “Esta es una señal potente de un sistema de partidos que a veces es cuestionado por la ciudadanía, que ha generado un desgaste, una cierta desconfianza. Acá hay una señal importante de todos los partidos en el sentido de la afirmación de la democracia en uno de sus valores principales que es la verdad”, agregó Mieres. Por su parte, el precandidato por el Partido Nacional Juan Sartori destacó el hecho de que en Uruguay exista un panorama político en el que todos los sectores puedan hacer un pacto juntos. “Hoy fue un muy lindo momento que yo creo y espero comience una nueva manera de hacer política”, apostilló el magnate uruguayo. Si bien estaba anunciada la presencia del presidente de Uruguay, Tabaré Vázquez, finalmente quien asistió en representación de él fue el prosecretario de Presidencia, Juan Andrés Roballo, quien dijo que la difusión de noticias falsas es algo que preocupa a todo el gabinete y “particularmente” al mandatario. “Esta iniciativa de APU que se concretó hoy y que compromete al sistema político en un año muy particular nos parece una gran iniciativa y tenemos mucha confianza en que va a tener una repercusión adecuada”, reflexionó. EFE