La última secuencia en la Liga

Será hoy lunes 10 de febrero en el horario de 19 a 21 hs los clubes de la Liga Salteña de Fútbol dispondrán de un período complementario, donde se podrá realizar hasta 2 (dos) pases por Club, los que deberán contar con su correspondiente visto bueno, el costo de cada pase será el equivalente a 2 (dos ) U.R. Para tener en cuenta y subrayarlo desde EL PUEBLO: los jugadores que soliciten pase sin visto bueno dispondrán de cinco días de plazo para hacerlo, el que comprenderá los días 10,11,12,13 y 14 de febrero de 2020 en el horario de 19 a 21 hs.

CON PASES INTERSECTORIALES DENTRO DEL DEPARTAMENTO

En este caso cada club podrá recibir hasta un máximo de 3 (tres) pases, no estarán comprendidos dentro del cupo aquellos jugadores que aún tengan edad para la actividad SUB 21 (nacidos del 01/01/1999 en adelante) a los que no se les establece cupo.

PASES INTERSECTORIAL

INTERDEPARTAMENTALE S. (a través de O.F.I.)

Se establece igual criterio que la modalidad de pases que antecede a ésta.

PASES INTERIOR-CAPITAL. ( A.U.F – O.F.I.)

Cada club podrá recibir únicamente 1 pase por temporada, no entran dentro del cupo aquellos jugadores que retornen al club de origen y quienes sean nacidos del 01/01/1999 en adelante.

PASES INTERNACIONALES. (F.I.F.A. – A.U.F. – O.F.I.)

Cada club podrá recibir únicamente 1 pase por temporada, no entran dentro del cupo los jugadores nacidos del 01/01/1999 en adelante.

PASES PARA CLUBES QUE PARTICIPAN EN TORNEO DE OFI.

Una vez que hubieren completado los cupos dispuestos en los puntos: Pases Interdepartamentales e Internacionales, de OFI , de OFI – AUF y de FIFA – AUF – OFI, podrán ampliar igualmente estos cupos pero estos jugadores quedarán habilitados únicamente para el torneo de OFI