Todo apunta al retorno del formato anterior de competencia en 1ª división en 2019

Nada es oficial, hasta tanto no se comiencen a reunir en esta nueva temporada 2019 del básquebol salteño, pero en relación a informes que hemos venido realizando, y debido a charlas que hemos mantenido en los últimos días con dirigentes y/o representantes de cuatro, de los seis clubes que conforman la Liga Salteña de Básquetbol, todo haria indicar en que en 2019 se volverá al formato de disputa anterior (2016) a lo que fueran las temporadas 2017 – 2018 del campeonato “Salteño” en categoria Mayores (1ª división) Lo habiamos manejado antes, el formato que se llevó a cabo en las dos temporadas anteriores, no permitió periodo de pases habilitado, y tampoco el refuerzo de jugadores fichas nacionales y/o extranjeros en los equipos.

Esto se cunplió, más allá de alguna inscripción de jugadores que se encontraban en condición de “libres” (dos años sin competencia oficial), y de otros que en casos puntuales retornaron a sus clubes de orígen luego de haber finaliado la competencia en los equipos que defendïan en otras Ligas, llámese FUBB básicametne, en torneos de L.U.B, Metropolitano, etc. Lo cierto es que con aquellos dirigentes y/o representantes de algunos clubes, con los c uales mantuvimos contacto, a fin de conocer su opinión acerca de lo que puede pasar en esta temporada 2019, todos coincidieron en que lo de las dos temporadas pasadas fue votado, y dicha votación 5 – 1 decidió como se jugaría en 2017 – 2018, pero que también es cierto, (lo manejamos en informes anteriroes), este formato de competencia automáticamente caducó al haber culminado la temporada 2018 del campeonato “Salteño” en primera división. La opinión de los dirigentes a los cuales consultamos, es que ahora en la primera, o segunda reunión del año (aún no hay fecha estipulada), ya se debería estar ttratando el tema, acerca de retornar al formato anterior (2016), donde se estaría reglamentando nuevamente el período de pases habilitado, y el fichaje de jugadores nacionales y/o extranjeros en cada equipo. Cabe aclarar que los dirigentes con los cuales mantuvimos contacto, forman parte activa del básquetbol en cada una de sus instituciones, son fuentes plenamente fidedignas, y en varios casos dichos dirigentes son parte representativa de sus clubes en las reuniones del Consejo Superior en la L.S.B