Hoy domingo 11 de diciembre se realizará Campeonato Nacional de MTB – XCM en la localidad de Paso de los Toros, Tacuarembó.

Organiza la Comisión Asesora de MTB – Club Paso de los Toros Siglo XXI, el

Circuito ser realizará sobre el Parador Municipal – Playa “La Picada”, Parque Batlle de Paso de los Toros con un recorrido de 13,500 km.

LA PROGRAMACION

A las 7:00 será la concentración e inscripciones y a las 8:00 la Largada Oficial. El costo de la inscripción será de $ 300 para los federados, para los no federados $ 300, más el costo de la licencia por el día ($ 100).

Los no federados compiten sin derecho a mallas y medallas de Campeón Nacional.

Estos precios incluyen el almuerzo (solo para los competidores). Los familiares que deseen almorzar con los corredores, deberán abonar su ticket aparte.

LAS CATEGORÍAS

Las categorías que compiten (de acuerdo a lo establecido en el Artículo 17.13 del Reglamento Vigente).

Cadetes 15 – 16 años: 3 vueltas.

Juveniles 17 – 18 años: 5 vueltas.

Sub 23: 19 a 22 años: 5 vueltas.

Elite: 23 a 29 años: 5 vueltas.

Master A: 30 – 39 años: 5 vueltas.

Master B: 40 – 49 años: 5 vueltas.

Master C: 50 – 59 años: 5 vueltas.

Master D: 60 años en adelante: 5 vueltas.

Damas menores: 15 – 16 años: 5 vueltas.

Damas Sub 23: 19 a 22 años: 5 vueltas.

Damas Elite: 23 – 29 años: 5 vueltas.

Damas Master A: 30 – 39 años: 5 vueltas.

Damas Master B: 40 años y +: 5 vueltas.

LOS PREMIOS

Los premios del Campeonato Nacional de MTB – XCM serán los siguientes: del 1º al 3º de cada categoría: malla al 1º y medallas de oro, plata y bronce respectivamente.