Las lluvias vienen complicando. No es fácil para las selecciones salteñas, acentuar la idea a partir de la práctica, cuando asumir una sesión de fútbol en el Dickinson no es posible. De lo que no hay dudas es que en este caso los mayores, serán parte de modificaciones de cara al juego de esta noche en el estadio Artigas de la capital sanducera. No se trata de los once resuelto. Pero si del más que factible Salto de arranque, en la medida que las situaciones se van resolviendo.

Para el arco: CARLOS EDUARDO REGUEIRA. En el sector defensivo: RICARDO JAVIER GÓMEZ, OCTAVIO VALENTÍN PINTOS, JUNIOR GASTÓN RODRÍGUEZ y RAMÓN DE MORA. Para zona de volantes: MARCELO ALEXANDER MENONI, RAFAEL ANDRÉS CEREIJO o FABIO ANDRÉS RONDÁN, JUAN DARÍO RONDÁN y VALENTÍN FORNAROLI. La doble punta ofensiva de LUIS ALFREDO LEGUÍSAMO y RICARDO GABRIEL LAFORCADA o ALEXANDER PÍRIZ. En la nómina de suplentes, las interrogantes son capaces de plantearse. Saber por ejemplo, si George dos Santos será uno más, luego de la dolencia física padecida ante Paysandú, en la fecha inaugural de la serie. La noche del 1 a 1 en el Parque Dickinson. El clásico, que comenzará a las 22.15 horas y con el control de Carlos Paz, Marcio Ramis y Carlos Salvador, terna de la Ligas