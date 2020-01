No son los «Litorales de antes». No es aquella magia… pero el fuego clásico de Paysandú y Salto, tan campante. Tan vigente. Y esta noche es especial. Se enfrentan en la «Heroica» y llegan después de vencer en la primera fecha. De hecho, socios para la punta. Salto ganó apretado a Liga Agraria (3-2) y Paysandú ejerció dominio abrumador ante Guichón y el 4 a 1 terminante.

Dos variantes por lo menos en el caso «naranjero», mientras la idea de Carlos Cabillón en Paysandú, es ratificar la oncena. Salto llegó con un mes de adecuación previa.

Es equipo en tránsito. Entendibles algunas flacuras argumentales en el estreno. Peroy hoy Paysandú, es capaz de constituirse en termómetro real.

La «blanca» en casa, es siempre amenaza de prevalencia. Salto va y ojalá no se escude en una actitud excesivamente de espera. ¿Por qué no arriesgar en la medida que se pueda?

El atrevimiento como consigna. Búsqueda en ese horizonte. ¿Por qué no?

A LA HORA SEÑALADA

Miércoles 15 enero Hora 18:00 (Sub 17). Hora 20:15 (mayores). Campo de juego: Estadio “Artigas” de Paysandú. Árbitros de Mercedes: : Luis López (Central), Oscar Sosa y Andrés Osores (Asistentes); Walter Gómez (Cuarto árbitro de Paysandú Capital).

En la tabla

Equipos PJ PG PE PP GF GC PTS

Paysandú 1 1 0 0 4 1 3

Salto 1 1 0 0 3 2 3

Liga Agraria 1 0 0 1 2 3 0

Guichón 1 0 0 1 1 4 0

A la cancha

Paysandú ya no lo tiene a Lucas Giosa para el arco, transferido a Danubio de Montevideo. Brian Sabaño fue expulsado ante Guichón y la duda es Agüero a partir de la lesión que padeció: saber si evoluciona o no. Rodrigo Michelena, Emiliano Leites, Nicolas Morales y Guillermo Andrada, en mediocampo formo con Anderson Coelho, Nicolas Duarte y Tabaré Mattiauda, en el ataque Robert Rossi y Juan Andreoli. Director Técnico: Carlos Fernando Cabillón.

Si de Salto se trata, la hora de Brian Almeida para ser titular, teniendo en cuenta la expulsión de Richard Rodríguez. En zona de volantes, chance abierta para Richard Toriani teniendo en cuenta la lesión de Fabio Andrés Rondán. Este más posible Salto, para tener en cuenta: Jorge Fleitas: Ricardo Javier Gómez, Franco Mathías Bentín, Héber Eduardo Martínez, Braian Almeida; Alejandro Pintos, Richard Toriani, Paolo Martín Dantaz; Carlos Alberto Vera; Emiliano Maciel, Luis Alfredo Leguísamo. Director Técnico: Jorge Ariel Noboa.