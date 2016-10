Salto, produciendo la eliminación de Tacuarembó, mientras Paysandú hizo lo propio con Durazno.

Se trata de dos de las ocho selecciones que produjeron su avance al turno de cuartos de finales de la Copa del Interior en categoría Sub 15. Ahora, los partidos que vienen. Todos en sábado.

En el caso de Paysandú-Salto, primero en tierra sanducera y siete días después, el desquite en el Parque Dickinson. El duelo del sábado en el Parque Estudiantil, a partir de las 15.30′.

El Colegio Técnico de la Organización del Fútbol del Interior, para pronunciarse en torno a los árbitros. Paysandú vs Salto con Sergio Lliuzzi como árbitro central, con Ruben Cichero y Carlos Peralta como asistentes.

Los tres restantes partidos para tener en cuenta: Flores vs Soriano, Canelones vs Florida y Maldonado vs Minas, llaves 2, 3 y 4 respectivamente.