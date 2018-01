En tanto, una mujer fue golpeada en la vía pública por una adolescente y su hermano

Próximo a la hora 9:20 del pasado jueves, personal policial fue derivado hasta la policlínica de barrio La Tablada, donde habría una persona herida de arma blanca. En el lugar, fue entrevistada la médica de guardia, quien solicitó una Emergencia Móvil para el traslado de un masculino de 19 años, quien presentaba: “herida tórax abdominal izquierdo”; siendo trasladado al Hospital Regional Salto.

Se realizaron averiguaciones sobre el incidente, recabando datos sobre el autor del hecho, concurriéndose a una finca de la zona, donde, previa autorización de la propietaria, se ingresó y se procedió a la detención de un hombre de 19 años, quien reconoció ser el agresor, expresando que el lesionado lo golpeó con un palo en la cabeza y, al defenderse, lo lastimó con un cuchillo; dicha arma no fue incautada, porque no pudo precisar dónde la arrojó.

El detenido fue trasladado a un centro asistencial y, a posteriori, alojado en una dependencia policial, donde designó a un abogado defensor.

Enterada la Fiscal de Turno, dispuso: “Se da por enterada. Ambos permanezcan detenidos y se les coordine médico forense. Actas a testigos y funcionarios actuantes. Relevamiento por Policía Científica del lugar del hecho. Volver a enterar”.

De acuerdo a lo dispuesto, se labraron actas a los policías actuantes y a testigos del hecho; al lugar concurrió personal de la Policía Científica, quien realizó el relevamiento pericial.

MUJER AGREDIDA A GOLPES EN LA VÍA PÚBLICA

Una femenina mayor de edad denunció que, se encontraba conversando con un vecino en calle Brasil y Verocay, cuando se aproximó una adolescente y, sin mediar palabras, la tiró al suelo, agrediéndola físicamente, a la que se sumó el hermano, quien también la agredió de la misma manera. La víctima concurrió al Hospital Regional Salto, donde, asistida por el médico de guardia, se le diagnosticó: “lesiones tipo erosiones en rodilla y hematomas frontal”. Investiga Seccional 2da.

SE DESCOMPENSÓ Y NO ACEPTÓ SER INTERNADO

Un masculino mayor de edad denunció que, su padre, se encuentra bajo tratamiento psiquiátrico y que el pasado jueves se descompensó, tornándose agresivo de forma verbal, por lo que concurrió a Casa Grande a hablar con su médico tratante, quien le informó que el paciente debería ser internado para estabilizarlo, lo cual ya se lo había comunicado horas antes, no aceptándolo, retirándose del lugar. Puesto el hecho en conocimiento de la Juez de Familia de Feria, dispuso: “coordinar pericia psiquiátrica forense y cuando se tenga la fecha conducirlo con informe psiquiatra”. Intervino D.D.V.D.G.

UN NUDISTA EN PARQUE HARRIAGUE

La denunciante, femenina mayor de edad, se encontraba en calle Misiones al 700, próximo a la hora 22:30 del jueves, cuando un masculino se desnudó en el interior del Parque Harriague, haciéndole señas con un objeto no identificado, no logrando divisarlo por la oscuridad. Investiga Seccional 2da.