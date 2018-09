Cuando la “C” copa el sábado

La sesión del Consejo de la Divisional “C” pactó la nueva fecha de la primera rueda, con partidos a los cuales no les falta resonancia.

El equilibrio generado tras las cuatro primeras, más allá de la condición de punteros de Arsenal y Peñarol.

En el caso de los verdes, con Miguel Villarruel en la Dirección Técnica, con destino al sur.

En cancha de Tigre enfrentará a Almagro que necesita refrescar la memoria, después de la caída en la pasada fecha.

A su vez Peñarol (Martín Texeira, el DT), no se va de su zona de influencia: enfrentará a Palomar.

Es duelo vecinal y de los recomendables, en la medida que los celestes saben de una entonación válida.

Uno a uno con los partidos que vienen y los escenarios decididos.

**********

Sábado 29 de setiembre.

PARQUE HUMBERTO FORTI

Hora 14: Florida vs Barcelona.

Hora 16.15′: Palomar vs Peñarol.

PARQUE CARLOS AMBROSONI

Hora 14: Defensor vs Huracán-

Hora 16.15′: Quinta Avenida 33 vs Lazareto.

PARQUE TOMÁS GREEN (Tigre)

Hora 14: Arsenal vs Almagro.

Hora 16.15′: Rodó vs Parque Solari.