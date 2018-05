Intermedio:Fase de Grupos 4ta. Fecha

Peñarol ganó a lo Peñarol, en los descuentos y se mantiene arriba en la Tabla Anual y en el Grupo B. Racing perdió para Rampla y quedó sin el invicto en la serie de Grupo A, y Fenix – Danubio empataron.

CON GOL DEL TORO FERNÁNDEZ EN LA HORA, PEÑAROL LE GANÓ 2-1 A ATENAS

El equipo de Leo Ramos lidera el Grupo B en el Torneo Intermedio gracias a este triunfo y, de momento, también lidera la Tabla Anual, en la que le mete presión a Nacional que debe seguir ganando.

El gol lo abrió Cristian Palacios con un gol de penal en la primera parte. Sin grandes ocasiones, el equipo visitante buscaba en ese momento del partido la ventaja y la encontró en un centro, donde Palacios fue empujado y Cunha sancionó el penal. Palacios no falló y con ese resultado el partido llegó hasta los 90 minutos.

El desenlace del choque fue en los cuatro minutos de descuento. A los 93, Leandro Sosa consiguió el gol del empate, apareciendo solo en el medio del área para definir luego de un centro atrás.

Luego del festejo, el juez adicionó un minuto más y en esos 60 segundos, el Toro Fernández se mandó una patriada, llegando a los tumbos al área rival para definir contra un palo y darle a su equipo la victoria.

FÉNIX Y DANUBIO EMPATARON 2-2 UN PARTIDO QUE LA FRANJA FUE DOS VECES

Fénix consiguió salvar un punto y casi se lleva la victoria en los minutos finales de un partido que fue perdiendo en dos oportunidades.

David Terans abrió la cuenta para Danubio a los 14 minutos, pero casi de inmediato un cabezazo de Rodrigo Abascal igualó el marcador cuando pasaban los 20 minutos.

Un penal contra Leonardo Fernández le dio a Fénix la posibilidad de adelantarse en el marcador, pero el propio Fernández no pudo aprovechar la ocasión y el disparo pegó en el palo del arco defendido por Federico Cristóforo.

Una nueva ocasión se dio para el equipo local, cuando un remate de chilena de Urruti fue atajado por el golero danubiano y luego en el rebote Barboza cabeceaba al palo, pero en posición adelantada.

El primer tiempo finalizó 1-1, igualdad que rompió Leandro Sosa al volver de los vestuarios para la segunda mitad. Nuevamente el equipo de Carrasco consiguió el empate de atrás y con acierto del entrenador, que puso a Nicolás Vigneri y, en la primera que tocó, marcó el 2-2.

Con la igualdad en el marcador y un punto para cada lado, se fue el partido en el Parque Capurro.

Las últimas ocasiones fueron para Fénix, pero Danubio consiguió defender su arco para evitar la derrota.

RAMPLA JUNIORS GANÓ 2-1 EN SU VISITA A RACING POR LA CUARTA FECHA

Rampla Juniors se llevó tres puntazos del Parque Roberto gracias a su altísima efectividad en las áreas.

Ante un equipo de Racing que llegaba invicto y sin goles en contra, se plantó bien atrás y capitalizó dos de las tres chances de gol que generó en todo el partido para ganar.

El local comenzó siendo más desde la tenencia y metiendo a los picapiedras en su arco en base a su buena circulación de bola y abriendo la cancha, pero sin rematar. Odriozola no hizo una sola atajada en toda la primera mitad pese a que siempre se jugó cerca de su área.

Rampla, que se limitó a buscar a Lalinde con envíos largos para que Igor Paim y Olivera lucharan la segunda pelota, abrió el score a los 38’. Paim aprovechó un resbalón de Franco Romero, quedó cara a cara con el arquero Melián y definió suave contra un palo.

Racing salió al segundo tiempo más agresivo en su búsqueda sobre el arco rival y en cinco minutos generó más que en los 45 anteriores. Odriozola le tapó una chilena a Gastón Alvbite y luego le ahogó un mano a mano a Maicol Cabrera. Estaba al caer el 1-1 y cayó.

A los 22’ el recién ingresado Jean Pierre Barrientos recibió una falta de Wilinton Techera en el área rojiverde y Bentancor pitó penal. El propio Barrientos asumió la ejecución y no perdonó, por lo que igualó el dueño de casa y estaba para seguir de largo.

Sin embargo, Rampla alcanzó el 1-2 cuatro minutos más tarde. Dorrego ejecutó un córner desde la derecha, Techera peinó en el primer palo y apareció solo por el segundo para tocar a la red Martiñones, que había ingresado poco antes de la conquista.

Luego Racing buscó con envíos aéreos pero se topó con una retaguardia que, liderada por Soto, despejó todo lo que le tiraron. Rampla no brilló pero celebró tres puntos fundamentales en la pelea por engrosar el promedio y alejarse de los puestos de descenso.

POSICIONES: GRUPO A

Racing 9, Cerro 7, Wanderers 6, Rampla 6, Nacional 5, Danubio 4, Fenix y Liverpool 1

GRUPO B

Peñarol 9, Torque y River Plate 4, Progreso, Atenas, Boston Rover y Defensor 3

Asi sigue el intermedio

DOMINGO 27 DE MAYO

Estadio Paladino, hora 15.00: Progreso vs. River Plate

Parque Capurro, hora 15.00: Boston River vs. Defensor Sporting

Parque Viera, hora 15.00: Wanderers vs. Nacional (TV)

Estadio Tróccoli, hora 17.15: Cerro vs. Liverpool (TV)