Los goles: 10′ Gabriel Fernández, 68′ Brian Rodríguez, 82′ Lucas Hernández, 84′ Gastón Rodríguez, 90′ Luis Acevedo.

Lotería de Peñarol ayer a la noche en el Campeón del Siglo, para golear a Rampla Juiniors 5 a 0 y abrochar puntaje perfecto en el Torneo Clausura. En los restantes partidos: Boston River 1 Cerro 0, River Plate 4 Cerro 1, Danubio 1 Plaza de Colonia 0. Hoy juegan Progreso vs Juventud; Fénix vs Liverpool y Defensor Sporting vs Cerro Largo. El martes con Nacional vs Wanderers.