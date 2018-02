Campeonato Apertura – Segunda fecha:

DANUBIO DIO VUELTA EL RESULTADO

DANUBIO 2 – DEFENSOR 1

Germán Rivero de cabeza conectó par inflar las redes en el arranque, pero Ignacio González y David Terans remontaron el partido para la victoria de Danubio, El partido comenzó con Defensor proponiendo una presión alta sobre la salida del rival, tratando de que los franjeados no pudieran sacar con claridad la pelota y recuperar rápidamente. Eso les dio un gran resultado de arranque, ya que a los 5′ una pelota que capturaron en zona de volantes terminó en los pies de Facundo Castro que desbordó por derecha y metió un centro medido para que Germán Rivero conectara de cabeza para el 1-0 parcial.

Danubio de allí en más comenzó a tener mucho más el balón , a los 35′ Ignacio González. tomó la pelota en tres cuartos de cancha, encaró, ingresó al área, enganchó para desairar a Correa y definió con mucha prestancia para el 1-1 parcial. El complemento pero el gol que selló la remontada franjeada se dio a los 67′ cuando un disparo de Federico Rodríguez fue tapado por el golero violeta pero dando rebote, el cual derivó en Sergio Felipe y en la desesperación el «1» lo tumbó, cobrando Ferreyra un justo penal. David Terans no falló y con buen remate puso el 2-1 parcial, resultado que se ajustaba a lo visto en el juego. De allí al cierre Danubio controló e incluso tuvo alguna acción más por intermedio del ingresado Grosmuller, mientras que los de Acevedo carentes de ideas nunca llegaron a incomodar a Cristóforo, en un segundo tiempo para el olvido.

UN GRAN TRIUNFO ENTRE RIVALES DIRECTOS

ATENAS 1 – RACING 0

El equipo carolino arrancó con una postura muy distinta a la del debut ante Defensor Sporting, apretando arriba, plantándose en campo rival y complicando con la movilidad de Federico Castellanos en ofensiva. Cuando Racing empezaba a emparejar el trámite llegó el 1-0 a los 30’. Castellanos apretó arriba y puso camino al gol a Leandro Sosa, que batió el arquero Pablo Torresagasti con un buen remate rasante. Los de Sayago estuvieron cerca del 1-1 a los 44’, cuando Maicol Cabrera ejecutó un tiro libre que pasó muy cerca del arco defendido por Álvaro Villete, y se fueron con todo arriba en el comienzo de la segunda etapa. Atenas sufrió la expulsión del duraznense Andrés Rodales por doble amonestación a los 76’, lo que terminó de meter atrás al equipo dirigido por Adolfo Barán. No obstante, no le alcanzó al de Rodrigo López, que se topó con un inspirado Villete y es el único que todavía no anotó en el Apertura.

UN LOGICO RESULTADO

FENIX 0 – CERRO 0

Fénix llegaba impulsado por el debut victorioso y volvía a jugar en el Capurro en busca de los tres puntos para seguir en lo más alto de la tabla. Cerro apuntaba al primer triunfo en el Apertura. Si bien los dos buscaron el triunfo, se tuvieron que conformar con el empate sin goles. En el primer tiempo, Cerro inquietó con remates de Lucas Tamareo y Leandro Paiva que no llegaron a destino. La visita, con la dupla en el ataque de “Romario” Acuña y Maureen Franco, tampoco pudo llegar al desnivel. Prevaleció la marca en el medio y al descanso se fueron igualados sin goles. En el segundo tiempo los técnicos apelaron a los cambios, pero no se pudo modificar el panorama. El score se mantuvo inmodificado hasta el final. Los albivioletas se perdieron la punta, pero sumaron un valioso punto para las dos tablas. Cerro llegó a su segundo empate consecutivo. Peor es nada.

LLUVIA DE GOLES EN EL CDS

PEÑAROL 4 –

RIVER PLATE 1

La primera polémica del partido se dio a los 19′ cuando tras un centro pasado, la pelota cayó en los pies de Maxi Rodríguez que devolvió el balón al área, el cual intentó sacar Juan Manuel Olivera hasta con la mano (fue penal), pero derivó en Fidel Martínez que marcó el gol. En pleno festejo el línea Espinosa llamó al árbitro que anuló el gol por fuera de juego, un grave error que dejó el partido en tablas. De allí en más el local impuso condiciones y tuvo un par de ocasiones para quebrar la paridad, el propio Fidel Martínez, Ramón Arias y Fabián Estoyanoff no lograron vencer a Nicola Pérez que respondía bien hasta ese momento. Otra jugada que protestaron los jugadores de Peñarol fue un claro penal de Facundo Ospitaleche que tomó a Canobbio en el área a los 39′ y que Fuentes desestimó para enojo generalizado de los hinchas.Los de Ramos fueron muy superiores pero una y otra vez fallaron en la definición, el «Cebolla», Maxi Rodríguez y hasta Canobbio, el mejor de la cancha, no pudieron acertar bajo los tres palos y los primeros 45′ se fueron 0-0.El complemento se inició con la misma tónica del primero, Peñarol mandando y tratando de abrir el resultado a su favor, lo que conseguiría rápidamente. A los 48′ un tiro libre tras falta sobre Fidel Martínez al borde del área, terminó en un disparo del «Cebolla» Rodríguez potente, seco, que dejó sin respuesta a Pérez y marcó el merecido 1-0 parcial.

Pero el partido, movido desde el arranque, volvería a tener otro momento inesperado, cuando el propio Cebolla se tiro vehementemente a cortar una pelota, bajó a un rival y vio la roja directa, dejando a su equipo con diez.

Eso hombre de menos lejos estuvo de complicar a los aurinegros que encontraron el 2-0 a los 58′ tras una gran acción unipersonal de Walter Gargano. El volante recibió de Martínez y comenzó a correr rumbo al área, los defensas darseneros nunca lo cerraron y definió con tiro rasante que se coló a la derecha de Nicola Pérez.El partido era un martirio para la visita y así lo transitó de cara al cierre donde dos nuevos goles de Peñarol marcaron una justa diferencia. Estoyanoff primero, a pase de Gargano y el ingresado Giovanni González pusieron el juego 4-0, mostrando toda la efectividad ofensiva que les fue esquiva en la primera etapa. El gol de Matías Alonso de cabeza para el descuento (4-1), sólo sirvió para decorar un resultado que le dio el segundo triunfo al hilo a los aurinegros, que volvieron a mostrar un muy buen desempeño y siguen demostrando un poder ofensivo difícil de contener.

LIBRE LIVERPOOL

TABLA DE POSICIONES:

Cumplida la segunda Fecha las posiciones son:

Nacional, Peñarol y Wanderers 6, Progreso, Fenix y Danubio 4, Defensor y Atenas 3, Cerro 2, Liverpool y Boston River y River 1, Racing, Torquer y Rampla o.