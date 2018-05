Apertura: 14ta Fecha

El aurinegro todavía vive, el triunfo ante Progreso lo deja con chance, Rampla después de 16 fechas venció cortó una racha sin ganar y River Plate jugó su última fecha con una goleada ante Liverpool por 5 a 0.

DETALLES:

Progreso 0 –Peñarol 1

Peñarol todavía tiene chance. Peñarol vive y lucha… Superó por mínima diferencia a Progreso, se mantiene a -2 del puntero Nacional y le queda un último tiro. Se paró mejor… El aurinegro se adaptó mejor al mal estado de la cancha. No intentó jugar al ras del piso, buscó siempre con balones largos a sus delanteros que superaron en velocidad a los defensores gauchos. Vale decirlo, el único gol convertido por el ecuatoriano Fidel Martínez llegó gracias a un horror del arquero Carlos Techera. La diferencia bien pudo ser mayor y no lo fue porque extrañamente Cristian Palacios no estuvo fino en la definición. Peñarol se llevó tres puntos del Prado que lo mantienen en la pelea por el Apertura. El gol aurinegro lo convirtió Fidel Martínez (Pe). Fue expulsado: 42′ Steve Makuka (Pro).

Rampla ganó volvió a ganar después de 16 fechas

Rampla 2 – El Torque 1

Rampla Juniors cortó una racha de 16 fechas sin ganar a nivel local y volvió a sumar de a tres frente a un rival directo en la lucha por la permanencia. Mauricio Gómez adelantó a Torque con un gran tiro libre a distancia a los 56’, pero la alegría duró apenas 18 minutos para los dirigidos por Pablo Marini. Diego Martiñones igualó de penal a los 74’ con un potente derechazo luego de un empujón en el área visitante de Mauricio Gómez sobre el defensor rojiverde Mauro Brasil. A los 78’ apareció Igor Paim para decretar el triunfo picapiedra con un gran remate desde afuera del área. El brasileño había ingresado a los 62’ por Luciano Ísola. Así, Rampla Juniors volvió a ganar a nivel local después de cinco meses y medio. Su último triunfo había sido 1-0 sobre Boston River también en el Olímpico. River Plate goleó a Liverpool 5-0 como locatario y trepó al sexto puesto.

El equipo darsenero cerró su participación en el certamen con una goleada frente a un rival que terminó con nueve jugadores. River Plate y le propinó una goleada para igualar a Cerro en la sexta ubicación de la tabla del Apertura. En la última sumará sin jugar, por lo que terminará con 25 puntos y podría ser quinto.

A los 14’ anotó Juan Manuel Olivera con toque corto a la red tras gran jugada de Nicolás Rodríguez por derecha, y nueve minutos después fue expulsado Martín Alaniz en el cuadro visitante, que quedó condicionado luego de esa acción.

Un zurdazo del capitán Agustín Ale a pase de Martín Correa a los 35’ selló el 2-0 de cara al descanso, y en el complemento hubo un festival goleador ante un rival que se quedó con nueve jugadores por la roja de Carlos Núñez a los 59’.

Facundo Boné había metido el 3-0 cinco minutos antes de contragolpe, y luego fue el turno de Nicolás Rodríguez a los 70’ con una exquisita definición por encima del arquero Jorge Bava y de Martín Correa a los 80’

HOY .LUNES SE CIERRA LA FECHA 14

Defensor Sporting-Boston River. Cancha: Estadio Luis Franzini. Hora: 19:15 (TV).

Jueces: Daniel Fedorczuk, Carlos Pastorino y Daniel Castro.

POSICIONES:

Nacional 35, Peñarol 33, Danubio 30, Defensor 27, Liverpool 24, River y Cerro 22, Progreso y Wanderers 18, Fenix 17, Boston River y Atenas 16, Racing 12, Torque y Rampla 10.