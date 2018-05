Resultados de la quinta fecha del campeonato de Liga Uruguay A.U.F. Se cumplió en forma parcial la disputa de una nueva fecha del campeonato de Liga Uruguaya A.U.F de Fútbol Sala. Resultados dentro de los previsto, con la salvedad de que resta un partido pendiente de disputa, el que Nacional vs Boston River jugarán en la jornada de mañana miércoles. Tras los resultados registrados, y más allá del resultado que pueda conseguir el actual campeón Nacional, hoy es Peñarol el líder absoluto con puntaje ideal a cinco fechas jugadas de dicho torneo.

Resultados 5ª fecha

Peñarol (13) – Rocha F.C (3)

Urupan Pando (5) – Malvín (4)

Club Banco República (6) – Parque Cubano (2)

Nacional (4) – Old Christians (1)

Pendientes:

Nacional vs Boston River (4ª Fecha)

Elbio Fernández vs Boston River (5ª Fecha)

Posiciones:

Peñarol 15, Nacional 10, Club Banco República 9, Malvín 6, Boston River 6, Elbio Fernández 4, Urupan 3, Parque Cubano 3, Rocha F..C 3