Había que ganar y ganó. Esperó y pudo festejar su regreso a la “B”. Hablamos de este Peñarol que luego de 4 años de militar en la “C”, logró junto a Santa Rosa el poder volver a la “B”.

BAJO UNA TARDE

Fue a final de la temporada del 2012 que Peñarol, luego de una más que discreta campaña en la “B” tuvo que bajar a la última divisional. Ese año de los 22 encuentros jugados, solo pudo ganar tres (le ganó a Tigre que también bajó ese año a la “C”, a Dublín Central (pero luego lo perdió en la Liga por protesta) y le ganó a Lazareto.

VOLVIO UNA NOCHE

Este año todos conocen los números del “aurinegro”. Comenzó Roberto Mezza y terminó el trabajo Luis Gustavo Araujo. Cuando todos apostaban a una final con Arsenal para definir el segundo ascenso, los “verdes” se quedaron con un empate ante un Quinta Avenida que llegaba al compromiso sabiendo que ya no tenía chance a nada. Pero antes de comenzar el cotejo su técnico le dijo a EL PUEBLO, “no le vamos a regalar el partido” y vaya si lo lucharon, lo empataron y hasta pudieron ganarlo. Son los pequeños detalles que hacen grande a las instituciones. La gente de Peñarol en la Tribuna España de festejo a lo grande.

LLEGARON TEMPRANO

Aún no se habían abierto las puertas del Estadio cuando los planteles de Peñarol y Florida ya estaban a la espera. Incluso algunos parciales que en número superior eran “aurinegros” se fueron instalando en la Tribuna España.-

SALDO NEGATIVO

En varios sectores de la Tribuna España, aún subsistian residuos de lo que había ocurrido el día anterior con la presencia de Cavani y sus amigos. Un centenar de botellas de plastico, mucho papel, ojas de diario y algo más, sirvió para que los más pequeños se divirtieran en lugar de mirar el partido que se desarrollaba en la cancha. En más de un caso lanzando botellas que fueron a pegar en la espalda de parciales que en algún caso no le cayó nada bien esa situación.

EL VIEJO PRESIDENTE

El “Quique” Vidal con sus casi 80 “pirulos” de edad no disimulaba su satisfación por el logro obtenido. Fue jugador del club por varios años allá por la década del 60, luego pasó a dirigente y ahora como presidente, tiene la enorme alegría de volver a la “B”. ¿Le dará para seguir un año más?

RECONOCIMIENTO

Desde esta página, vale el reconocimiento para los integrantes del plantel que “juegan fuera de la cancha”. Técnico: Luis Gustavo Araujo, Preparador físico: Marcelo Cheriff. Kinesiólogo: Carlos Correa y el eterno delegado Pablo Cardozo.

EL TITO GONCALVEZ

Los más variados comentarios en torno al fallecimiento del “Tito” Goncalvez acaecido esa tarde. Se pensó que Peñarol y Florida harían un minuto de silencio, pero no fue así. “Que lo haga Universitario” fue el comentario de alguien a nuestro lado.

RODO: “NADIE VINO”

Fuimos a hablar con gente de Rodó presente en el Estadio y le consultamos sobre esa versión que circula en el sentido de que el plantel de V.J. 24 Horas el flamante campeón de la Liga comercial, pasaría a reforzar el equipo.

“Por ahora nadie vino a hablar con nosotros, si vienen y tienen algo serio, con gusto los vamos a atender” fue el comentario de gente de la directiva de Rodo. Otro agregó, “personalmente, no creo que eso se haga realidad”

CALCULADORA EN MANO

Transcurría el segundo tiempo y el partido entre Florida y Peñarol estaba empatado 2 a 2 (al minuto vino el penal que desniveló para el “aurinegro”). Alguien se acerca y nos consulta como quedaba el asunto de los ascensos ya que le habían comentado que de ser dos equipos, también se definía por diferencia de goles.

¿QUÉ HACÍA AHÍ?

Una persona pasó todo el partido tras el arco de Martín Arbiza (Peñarol). Atras del arco pero dentro del perímetro del campo de juego.

En algún caso corrió y alcanzó el balón que había salido desviado, en otros dejó que fuera el propio arquero. Pelotero no era.

SANTA ROSA SIN DUDA

No vamos a hablar de poca gente la que concurrió en la tarde y noche del jueves al Estadio, pero a decir de un colega, “aquí falta la batucada de Santa Rosa para ponerle sal a este jornada”.

LUNES DE REUNION

El presidente de la divisional, el maestro Guillermo Silva nos reiteró que la próxima y por ahí última reunión de la divisional en esta temporada, se hace el próximo lunes 2 de Enero 2017.

POR ÚLTIMO

El “golpe” que recibió la gente de Arsenal fue enorme. Tenían todo para forzar una final con Peñarol por el segundo ascenso. No pudieron ya que se encontraron con un equipo ya eliminado, pero que les jugó en serio.

Un año más en la divisional y a la salida alguien que comenta a nuestro lado, “parece que Arsenal no quiere subir, no es la primera vez que se queda en las finales”.