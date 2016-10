Si el tiempo lo permite, comenzará esta noche en el Forti con el mejor encuentro de la fecha, el partido entre Peñarol y Santa Rosa ambos punteros del salteño con 5 fechas disputadas.

PARTIDAZO

Mire el programa de la sexta fecha para el venidero fin de semana. Allí tenemos a jugar un encuentro de “alto voltaje” entre los dos equipos que están al frente. Hablamos de Peñarol ante Santa Rosa, los dos ganadores por mínima diferencia en la fecha anterior. Hoy, se juegan mucho más que los tres puntos. En las previas, las posibilidades de ganar son parejas, hoy, cualquiera de los dos puede llevarse los puntos y pasar al frente de las posiciones. Pero por ahí escuchamos que un empate no le vendría mal a ninguno de los dos. No olvidemos que hoy, Huracán se suma al grupo puntero con idéntica suma en el puntaje. Luego y cualquiera sea el resultado de esta noche, quedará relegado en las posiciones.

ASÍ SE JUEGA

Torneo salteño “Francisco J. Polti”.

HUMBERTO FORTI

-Jueves 20 de octubre

Hora 20.30. Peñarol – Santa Rosa.

-Viernes 21 de octubre.

HUMBERTO FORTI

Hora 20.30 Florida – Rodó.

-Sábado 22 de octubre.

DEPORTIVO ARTIGAS

Hora 14.30 Arsenal – Defensor.

Hora 16.30 Lazareto – Barcelona.

POSICIONES

Santa Rosa, Peñarol y Huracán con 12 puntos, Florida y Quinta Avenida 10, Arsenal 9, Barcelona 6, Lazareto 4, Rodó 1 y Defensor no suma.

¿QUÉ PASA DEFENSOR?

De algunas fechas a esta parte los “violetas” de Defensor dan muestras de estar pasando un momento difícil en lo deportivo. Ante Santa Rosa fue a la cancha con 11 jugadores. En la última fecha jugada tuvo que “abandonar” por inferioridad numérica. En la reunión del pasado martes hablamos con el D.T Luis Santoro el que nos dijo que se habían reunido y que había sumo interés en todos en “levantarse” y completar sin problemas las 4 fechas que restan por jugar.

LO QUE FALTA

Para que el hincha vaya sacando conclusiones, estos son los encuentros que restan por jugar para completar la primera rueda.-

FECHA (7)

Quinta Avenida – Arsenal.

Santa Rosa – Huracán.

Florida – Barcelona.

Defensor – Peñarol.

Lazareto – Rodó.

FECHA (8)

Arsenal – Santa Rosa.

Huracán – Florida.

Barcelona – Peñarol.

Rodó – Defensor.

Quinta Avenida – Lazareto.

FECHA (9)

Barcelona – Arsenal.

Defensor – Huracán.

Florida – Quinta Avenida.

Santa Rosa – Rodó.

Peñarol – Lazareto.