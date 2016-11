Se juegan esta tarde los encuentros de la “C” que no pudieron cumplirse el pasado miércoles. En parte es el mantener los conceptos vertidos en nota anterior. Completando la fecha 4 de la primera rueda de la divisional “C” en la tarde y noche de hoy sábado se estarán disputando dos encuentros que en su momento fueron aplazados por inestabilidad del tiempo.

Allí van a jugar y con ellos se estará poniendo al día el torneo en lo que hace a la fecha 7 de la primera rueda. Tremenda importancia en ambos cotejos ya que más allá del valor de los puntos en juego para clasificar a la segunda parte, están en juego los primeros lugares (primero y segundo) para el puntaje extra para comenzar a jugar la segunda rueda.

TRES PUNTOS – UN PUNTO

Ya se sabe que el ganador de esta primera rueda, recibirá tres puntos para comenzar la segunda parte del campeonato. Por su parte el que termine segundo, recibirá un punto para comenzar a jugar la segunda rueda.

POR TODO ESO

El partido de esta tarde entre “aurinegros” y Santa Rosa toma singular interés ya que hoy son los dos equipos con chance primordial para quedarse con esos “premios” en puntos para comenzar la segunda parte de la temporada.

Pero atención, si en el preliminar Florida la gana a Rodó, los dirigidos por Wilson Luzardo, tomarán chance de entrar a pelear por alguno de esos puntos que se darán a los dos primeros de la primera rueda.

DETALLES

Sábado 5 de noviembre.

HUMBERTO FORTI

Hora 16. Rodó – Florida.

Árbitros: Miguel Pereira, Santos Galli y Héctor Moreira.

Hora 18. Peñarol – Santa Rosa.

Árbitros. José de los Santos, Rubén Boschetti y Victor Rodriguez.

LA PRÓXIMA

Recordemos que la próxima fecha, la octava de la primera rueda se estará cumpliendo entre el viernes 11 y sábado 12 del corriente.

POSICIONES

Recordemos como están hoy las posiciones. Peñarol, Santa Rosa y Arsenal con 15 puntos, Florida 13, Huracán 12, Quinta Avenida y Lazareto 10, Barcelona 6, Rodó 1 y Defensor que no sumó puntos.

SANCIONADOS

No podrán jugar la próxima por haber sido expulsados. Néstor Noble (Defensor), Jorge Albano (A.A), Líber dos Santos (5ª), Raúl Goncálvez, Denis Estévez y Fabio Fontes (Rodó).