Peñarol (4) – Florida (2)

Había que ganar si quería seguir con aspiraciones de ascenso. Jugó bien y ganó. Peñarol le ganó a Florida por 4 a 2 y luego se sentó a mirar lo que pudiera hacer Arsenal en el encuentro de fondo que se medía ante Quinta Avenida.

Fue más el “aurinegro”, lo demostró en varios pasajes del partido. Tuvo la virtud de no bajar los brazos cuando a los 9 minutos Nicolás Godoy vulneró la valla de Martín Arbiza y puso en ventaja a Florida. Desde el mismo inicio se vio a Peñarol acediando la portería de Pablo Moré y el juvenil arquero tuvo que exigirse en más de una oportunidad. Tanto fue y buscó Peñarol que a los 26 Franco Godoy ponía el empate que le daba tranquilidad al aurinegro. Ahora era Florida el que tenía la obligación mayor ya que el empate no le servía. Y sobre la misma hora de terminar el primer tiempo Cesar Mendietta que estaba en una noche notable pone el segundo de Peñarol y se fueron al descanso. En el complemento fue fundamental la parte física. Peñarol dio muestras de estar mejor preparado a pesar de que cometió algunos yerros en defensa y eso le costó el empate en dos goles que estuvo a cvargo de Enzo Rodriguez con perfecto tiro libre. Poco duró la alegría de la gente de Florida ya que en la recarga “barrieron” a Mendietta en el área y el penal bien cobrado por Fermando López, el mismo jugador se encarga de convertirlo en gol y Peñarol que pasa a ganar 3 a 2. Esa situación determinó que algún jugador de Florida perdiera equilibrio y se fueron expulsados Díaz, Enzo Rodriguez y el técnico Luzardo. Diferencia numérica que se hizo sentir y que aprovechó nuevamente César Mendieta para anotar el tercero de su cosecha personal y cuarto para el equipo aurinegro. Ganó Peñarol y esperó por el resultado del encuentro de fondo (que nosotros no lo tenemos al momento de escribir este comentario).

ASI JUGARON

Campo de juego: Estadio Dickinson.

Público. 400 personas.

Árbitro: Fernando López (muy bien)

Asistentes: La Cruz y Juan Suárez.

-PEÑAROL (4)

Martín Arbiza, Alejandro Machiavello, Miguel Barrios, José Taboada y Gustavo Rosado, César Mendietta, José Derregibus, Tomás Pereira y Franco Godoy, Luis Sequeira y Ricardo Correa. También jugaron. Raúl Godoy, Elias Velazquez y Franco Maristani. Técnico: Luis Araujo.

-FLORIDA (2)

Pablo More, Carlos Alvez, Walter Delgue y Juan Gallo, Oscar Ferreira, Enzo Rodriguez (exp) y Sebastian Erburo, Nicolás Godoy, Oscar Luzardo, Sebastian Dalmao, Mauricio Díaz (exp). También: Nicolás Rodriguez y Wáshington Núñez. Técnico: Wilney Luzardo (exp).

Goles: 9 Nicolás Godoy y 60 Enzo Rodriguez (F), 26 Franco Godoy, 45, 61 y 80 César Mendieta (Peñarol),

El mejor de la cancha: César Mendietta.

El mejor de Florida: Nicolás Godoy.