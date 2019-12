La 2da fecha de la Liguilla ayer a la noche en la divisional C. El 2 a 0 de Peñarol a Lazareto. Dos goles de Fernando Bueno en el segundo tiempo. Preliminar, Florida 0 Cerro 0. Clasificación: Peñarol 4, Lazareto 3, Florida 2 y Cerro 1. Última fecha (domingo): Lazareto vs Florida y Peñarol va Cerro. En tanto Universitario Campeón Salteño en categoría sub 15. 2 a 0 a Nacional. Federico Ruiz y Kelvin Ustra los goles.