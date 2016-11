Futsal Liga Uruguaya. Con la nueva definición, ya estarían los siete equipos que definirán la temporada 2016

Con esta nueva resolución de la Mesa Ejecutiva, sobre la cual el equipo salteño de Ferro Carril F.C Fútbol Sala no está de acuerdo, y lo hará saber en la reunión de la A.U.F el próximo lunes de la semana entrante, ya se conocen los siete equipos que definirán el campeonato.

Por las posiciones que muestra la tabla hoy día, los equipos que definirán son Nacional, Old Christians, Club Banco República, Peñarol, Ferro Carril F.C, Dolores y Malvín.

Entre Nacional, y Old Christians, uno de los dos será primero en el Acumulado, y esperará decisión de la serie de play offs, donde se medirán al mejor de un partido 2 vs 7, 3 vs 6, y 4 vs 5.

En lo que refiere a la localía en cada cruce, está decidido que corresponda al equipo mejor ubicado en la tabla de posiciones, o sea que en el caso del “franjeado” salteño, nuevamente el equipo de Ferro Carril F.C deberá viajar a la capital para enfrentar a Peñarol en dicho cruce definitivo

Estos serían los cruces probables en serie de Play Offs:

Nacional / Old Christians (2º) vs Malvín (7º)

Club Banco República (3º) vs Dolores (6º)

Peñarol (4º) vs Ferro Carril F.C (5º).