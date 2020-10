Entrevista a Marcos Juayek

El Ing. Marcos Juayek integra la Comisión de Finanzas del Centro Comercial e Industrial de Salto, la que ha venido trabajando en una amplia agenda de actividades. A su vez, participa de un Grupo de Inversores que se formó entre salteños, por lo que conversó con LINK para introducirnos en el mundo de las inversiones y sus riesgos.

- ¿Qué es la Comisión de Finanzas del Centro Comercial?

– Es una de las comisiones sectoriales que integran el Centro Comercial, como existen otras, vinculadas al Turismo, a la Industria y demás. Concretamente en la Comisión de Finanzas nos referimos a todos los temas vinculados a lo que es tanto la industria financiera, como pueden ser las casas de préstamos o intermediarios financieros, servicios bancarios y demás, todo lo que refiere a la parte regulatoria de este tipo de asuntos. En estos últimos dos años hemos empezado a incorporar todo lo que tiene que ver con inversión, educación financiera, y todos los servicios que existen. Se trabajó mucho antes que yo estuviera en la parte de inclusión financiera, por ejemplo, y ahora estamos un poco más abocados a lo que es la educación financiera e inversiones.

- ¿Es objeto de esta Comisión de Finanzas asesorar al Centro Comercial, informar o capacitar a sus socios?

– Nuestro objetivo es dinamizar el mercado local mediante la creación de espacios que favorezcan el acceso a mecanismos de financiamiento, opciones de inversión, generación sinergias de negocio y la transición a la economía digital. Mediante la generación de herramientas que ofrezca a los socios una educación financiera de calidad, para lograr mejores prácticas empresariales y una adecuada gestión. La vinculación con programas, iniciativas y organizaciones que promuevan estas líneas de acción, y la interacción de los interesados en espacios de intercambio y colaboración.

- Recientemente se firmó un acuerdo entre el Centro Comercial con el Club del Inversor, ¿de qué se trata dicho acuerdo?

– Nosotros desde el año pasado venimos desarrollando lo que llamamos el Grupo de Inversores, que es un grupo de personas, de pares que le llamamos, con el objetivo de aprender a invertir. El Grupo de Inversores es un espacio donde personas que tienen los mismos intereses y que ninguno es profesional o vende servicios de inversiones, aunque somos todos inversores, nos juntamos de diferentes formas, presencial o a través del zoom o en un grupo de WhatsApp, para compartir experiencias, dudas, herramientas, noticias, un montón de cosas, con el objetivo de crecer financieramente, de aprender más y hacer mejores inversiones. Eso lo venimos haciendo dentro del Centro Comercial.

Pero existe un grupo en Montevideo, que se generó sobre fines del año pasado, que es un servicio pago, que deriva de un proyecto anterior que se llamó «Neurona Financiera», que originalmente fue un blog y que luego derivó en un podcast, que justamente tenía por objeto la educación financiera, sobre todo lo que son las finanzas personales y lo que es la gestión de las finanzas. De ahí se crea el Club del Inversor, que viene muy de la mano con la actividad que nosotros veníamos realizando acá en el Centro Comercial. Entonces, comenzamos a generar contacto con ellos. Hicimos alguna actividad en conjunto acá en Salto el año pasado, sobre noviembre, que se llamó «Finanzas para mortales», y a raíz de esa charla surgió la idea de empezar a colaborar entre ambas organizaciones. Así se llega a la firma de ese acuerdo marco que ofrece a los socios del Centro Comercial, a través del Grupo de Inversores, acceso a contenidos que hoy por hoy son pagos para los socios del Club del Inversor. Contenidos como charlas, oportunidades de inversión, noticias y artículos que desarrollan contenidos para sus miembros, todo ese material podemos acceder de forma gratuita desde el Centro Comercial.

- ¿Hay margen para que el empresario y comerciante salteño pueda dedicarse a invertir?

– Por supuesto. Justamente, la idea de este Grupo de Inversores nace del concepto que invertir es para cualquiera, no es algo excluyente para personas de mucho dinero o que estén directamente vinculados a la industria financiera, sino que invertir es una actividad para cualquier individuo con unos pocos ahorros. Y no solo que lo puede, sino que lo debe hacer, porque vivimos en un mundo que primero que nada nos genera una incertidumbre tremenda en cuanto a lo económico, porque año a año la inflación es cada vez mayor hasta en aquellos países desarrollados donde la inflación está bastante contenida y ya hoy se habla de una inflación grande. Entonces, invertir es la forma de resguardar nuestro capital. Ahora, invertir implica principalmente seguridad. Invertir no quiere decir comprar algo que me va a generar mucho dinero, sino que significa comprar algo que me va a asegurar que mi capital se va a sostener en el tiempo y además me va a dar una adecuada rentabilidad. Para eso hay que formarse. O sea, no se puede invertir en cualquier cosa sin tener algo de conocimiento, o acudir a algún asesor que invierta por vos, de cualquiera de las dos maneras.

Lo que tratamos de fomentar es que la gente se eduque y haga inversiones conscientes de acuerdo a su perfil individual, de acuerdo a sus objetivos particulares, a su edad, porque no es lo mismo invertir de joven que cuando ya uno está entrado en años, seguramente la tolerancia al riesgo y al plazo en el cual quedará el retorno a esa inversión sean distintos, porque eso cambia mucho, persona a persona. Todos esos temas son los que abordamos en este grupo y pretendemos que la gente acceda a información de calidad y se pueda ir formando.

- ¿Se puede inferir que del trabajo que ustedes están realizando ya hay salteños que vienen realizando inversiones?

– Sí, sí, ya los había antes de nuestro trabajo. El grupo cuenta hoy con más de cincuenta personas, estamos en torno de los sesenta, que participan activamente de estos espacios y que tienen diferentes niveles de conocimiento y actividad. Hay algunos que están más avanzados o que bien ya están operando a través de diversos mecanismos de inversión. Por ejemplo, en mi caso particular me gusta mucho lo que son las inversiones bursátiles, pero hay inversores en diversas áreas, no solo en la parte de instrumentos financieros, sino que también en inmuebles, en ganado, en cheques, en mecanismos que existen en fondos indexados en U.I., por ejemplo, que quizás es lo más fácil o cercano que tenemos y es una forma válida de conservar el poder de compra con el tiempo en Uruguay.

Pero también hay gente que está desde cero, que no sabe nada del tema y que está para aprender, que por ahí le interesa más lo que son las charlas vinculadas a lo que es directamente la educación financiera, las finanzas personales, cómo gestionar mis gastos para poder ahorrar, qué hacer con esos ahorros, dónde hay que ir colocándolos para que me genere alguna rentabilidad adicional, todos esos temas que quizás quien esté afuera de este mundo le parecerá medio difícil de entender pero que en realidad no lo es tanto. Hace falta prepararse un poco, leer, participar de este tipo de actividades con gente que está en el tema, que te pueden sacar un montón de dudas, y que en poco tiempo una persona pueda empezar a formarse y a invertir.

- Me expresé en forma incorrecta, está claro que hace muchos años que hay empresarios que ya vienen invirtiendo en el departamento, me refería a que ustedes lo que han traído al tapete son inversiones que no son de las consideradas tradicionales…

– Sí. El Grupo es bastante abierto y se discute todo tipo de inversiones, de las tradicionales y de las que no lo son tanto. Pero también se pone sobre la mesa los riesgos que están implícitos. Te doy un ejemplo bastante reciente, la criptomoneda es un tema bastante habitual en el Grupo, donde hay gente que le gusta más, hay quien le gusta menos, algunos que están muy a favor y otros que te dicen que es tremendamente riesgoso. Siempre digo que el tema de la criptomoneda a mí personalmente me gusta mucho, creo que tiene mucho potencial a futuro, pero aquel que invierta no debe invertir más de lo que esté dispuesto a perder porque el riesgo es alto. O sea, si hoy invertís, aunque sea muy poco o mucho dinero, el día de mañana podrás ganar mucho o perder todo. Por eso decimos que se trata de una inversión con mucho riesgo.

Hace muy poco, por ejemplo, discutíamos en el Grupo de una herramienta de la cual habíamos hablado y que resultó en una estafa, y que los que pusieron dinero todavía están viendo si les van a devolver algo o no. Son cosas que de forma consciente se discuten, y aquellos que están dispuestos a aceptar el riesgo, siguen adelante. Pero bueno, se pone sobre la mesa todo, las cosas buenas y las malas. Lo que se intenta en el Grupo es no vender nada, no somos representantes de nadie, somos un grupo independiente. Eso lo bueno que tiene, que vas a escuchar las cosas buenas y malas de todo, y es la idea, que sea un grupo crítico, imparcial y que no te intente vender nada, sino que justamente, en conjunto se intente tomar las mejores herramientas.

- En este mundo globalizado y con una pandemia planetaria, ¿los riesgos de invertir se acrecientan o pueden ser controlados?

– Particularmente hoy estamos viviendo un escenario terriblemente riesgoso, volátil, incierto en cuanto a finanzas se refiere. En el mundo de las inversiones existen todo tipo de cosas. El tema de la seguridad y de la rentabilidad van de la mano, si querés más rentabilidad tenés que estar dispuesto a asumir más riesgos, y viceversa. Entonces, en el mundo de hoy lo que pasa, puntualmente con esta pandemia, es que quizás cosas que hasta hace poco tiempo no eran tan riesgosas, hoy lo son. Por ejemplo, si hoy comprás una empresa en la Bolsa que hasta hace poco estabas tranquilo que su precio no iba a ser tan volátil, hoy no sabés lo que podés esperar, porque de la noche a la mañana puede caer un treinta por ciento porque los mercados entraron en pánico por el aumento de casos de coronavirus en Estados Unidos o en Europa o en donde sea, y por ahí se cayó el valor. Ahora, justamente, la idea de este Grupo es no solo mirar el precio y los vaivenes, sino mirar por detrás de eso, mirar qué es lo que estamos comprando. Si lo que estás comprando es una empresa sólida, que tiene potencial a futuro porque tiene un negocio estable y que por ahí está pasando por un mal momento, pero cuando se recupere todo volverá a crecer, digamos que ese riesgo, de alguna manera, se mitiga y podés dejar tranquila tu inversión y esperar a que pasa la ola y que vuelva todo a la normalidad.

También se pueden encontrar muchas oportunidades en este mercado de hoy que es tan volátil, porque por ahí el foco está puesto en lo más novedoso, en la tecnología, que quizás hoy sea la estrella porque es lo que más soportó todo, y se están dando un montón de industrias donde quizás los precios hayan caído mucho, no se han recuperado, pero en realidad la industria no está tan golpeada. Entonces, hay un montón de cosas para ver. Hoy es un mundo más volátil que hace un par de años, pero también se puede prestar a muchas oportunidades nuevas, el tema es que esté formado para poder encontrarlas.

- Dijo que el Grupo de Inversores es abierto, ¿así que cualquier persona podría integrarlo?

– Si, por supuesto, la idea de este Grupo y de estas actividades que estamos realizando es que sea abierta, o sea que todo individuo pueda participar, sea o no empresario, también está abierto a que particulares participen. Estamos por empezar a prestar algunos otros servicios específicos para empresarios que todavía no hemos lanzado, pero seguramente en los próximos meses estemos empezando a presentar algunos otros servicios para los empresarios socios del Centro Comercial. Se pueden contactar con el Grupo a través del Centro Comercial y les indicamos cómo hacer. Hoy por hoy funcionamos a través de un grupo de WhatsApp y de ahí difundimos todas las actividades, también se publican en las páginas del Centro y en los diferentes medios de difusión, pero es abierto a que todo individuo participe activamente, sepan o no del tema. Si saben, impecable, mejor todavía porque van a poder aportar a los que no saben. Si no saben, que participen también con dudas, con planteos, porque justamente la idea del Grupo es que se genere ese ida y vuelta. Esa es la idea, porque incluso la pregunta del que no sabe puede generar ideas nuevas, encontrar el impulso necesario para indagar más y aprender algo nuevo. Así que bienvenidos a todos quienes les interese el tema.

PORTFOLIO DE

MARCOS JUAYEK

Casado, tiene tres hijos.

Es del signo de Libra.

De chiquito quería ser científico.

Es hincha de Peñarol.

¿Una asignatura pendiente? Viajar más.

¿Una comida? Pizza y cerveza.

¿Un libro? «El monje que vendió su Ferrari».

¿Una película? La saga de El Padrino.

¿Un hobby? Leer e ir al cine.

¿Qué música escucha? De joven me gustaba el rock nacional.

¿Qué le gusta de la gente? Que sea directa, transparente y que vaya de frente.

¿Qué no le gusta de la gente? Que sea poco comprometida.