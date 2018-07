Fin del sueño “celeste”, ayer por cuartos de final Uruguay cayó ante Francia (2 – 0)

Y en definitiva nos parece que al final termina siendo así, ayer Francia derrotó a Uruguay por 2 – 0 en uno de los partidos de cuartos de final del Mundial de fútbol Rusia 2018, y de esta manera la selección “celeste” que dirige el maestro Óscar Washington Tabárez quedó eliminada de la mayor justa futbolera a nivel mundial.

Francia nos ganó, y nos ganó bien, y más allá de la gran ausencia del salteño Edinson Cavani por lesión, el equipo “celeste” en cancha nunca pudo revertir un marcador adverso, y con goles convertidos por Varane y Griezman, Francia hipotecó el sueño de Uruguay de acceder a semifinales de la copa del Mundo.

Sí algo no se le puede reclamar a esta selección es la entrega, la actitud, y el compromiso de causa, de en eso nos parece no deberían existir dos lecturas al respecto, el tema es que futbolísticamente nos vimos superados por un equipo que realmente jugó mejor, hizo las mejor las cosas dentro del campo de juego, aprovechó las chances que tuvo, y al final los dirigidos por Didier Dechamps se “metieron” dentro de los cuatro mejores, y ahora será Bélgica (que derrotó a Brasil), la selección que jugará ante Francia la semana próxima para decidir a uno de los finalistas del torneo.

Uruguay hizo lo que pudo, un arranque de parido con un par de chances creadas que fueron malogradas, una gran tapada del Golero francés ante un cabezazo de Martín Cáceres, y poco más de Uruguay, ante una selección de Francia que también tenía ( y se notó) muy bien estudiada a nuestra selección, en lo que hace a los diferentes esquemas tácticos plateados y mostrados por el equipo uruguayo en los anteriores cuatro partidos disputados anteriormente, de esa forma, con Francia cerrando los caminos de Uruguay, fue logrando supremacía de hombres en diferentes sectores del el terreno de juego en cada jugada, y de esta manera fue sosteniendo en forma inteligente el resultado a favor. Después se sabe, ante un resultado adverso, y más en un 0 – 2, no solo se juega contra el rival, sino también contra el reloj. La pena es que los goles de Francia llegan en momentos claves, y por errores defensivos de Uruguay. El primero en un anticipo ofensivo de Varane ante una ejecución de pelota quieta por parte de Antoine Griezman, y el segundo tras un remate a distancia del propio Griezman que el arquero uruguayo Fernando Muslera no pudo retener. Así fueron los goles de Francia, en el primero nos hacen probar de nuestra propia “medicina” (jugada de pelota quieta con definición en las alturas), y en el segundo el “yerro” del golero uruguayo propició el segundo y definitivo del rival.

Uruguay perdió, pero nunca debemos quitar mérito al rival (lo dijo en conferencia el entrenador Óscar W. Tabárez), Francia es un muy buen equipo, con buen juego colectivo y producciones individuales realmente destacadas, es más, luego de esta victoria ante los “celestes”, la selección gala se posiciona como una de las grandes favoritas y/o candidatas a obtener el título de campeón del Mundo. Párrafo aparte para lo que fuera la baja de salteño Edinson Cavani, se lo “extrañó” sobremanera al delantero titular, autor de los dos goles ante Portugal en octavos de final, y lamentablemente para nuestros interese deportivos, su recambio Cristian Stuani no estuvo a la altura de lo que venía mostrando el goleador del París Saint Germain en cancha, más allá de los goles convertidos, hablando básicamente de su función estratégica en el esquema del equipo. Llegamos hasta donde pudimos, nos ganó uno de los candidatos, y el aspecto positivo sin dudas será el de saber que estuvimos en otro Mundial, que otra vez sorteamos la primera y segunda fase, quedando demostrado una vez más, que el proceso del “maestro” que ya lleva doce años sigue dando sus frutos. Ahora se vendrá la Copa América en Brasil el año próximo, y en un tiempo más el inicio de otra Eliminatoria Sudamericana, y esto seguirá. Esta vez no pudimos seguir, Uruguay se quedó en cuartos, perdiendo ante una selección de Francia que nos derrotó en forma justa y merecida, las cosas como son.

DANIEL SILVEIRA